Ouverture Paris : le CAC40 cède une centaine de points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'ivresse des cimes semble terminée! En tout cas temporairement puisque le CAC40 cède 1,30% à 7.270 points, restant donc, malgré tout, à haut niveau, à une centaine de points des deux nouveaux records établis hier : 7.376,37 points à la clôture et le record absolu de 7.384,86 points en séance.

Le coup de grisou venu des Etats-Unis et des "Minutes" de la Fed pèse ce matin. Les responsables de la Réserve fédérale américaine considèrent en effet que la solide reprise économique et l'inflation plus forte que prévu ouvrent la voie à un relèvement des taux directeurs cette année, peut-être plus tôt ou à un rythme plus rapide que prévu auparavant, selon le compte-rendu de la réunion des 14 et 15 décembre de la Fed, publié mercredi soir.

Ainsi, selon ces "Minutes" de la Fed, "les participants ont noté que compte-tenu de leurs projections individuelles pour l'emploi et l'inflation, il pourrait être nécessaire de relever le taux des "fed funds" plus tôt ou à un rythme plus rapide que ce que les participants anticipaient auparavant".

WALL STREET

La Bourse de New York a fini dans le rouge vif mercredi, plombée notamment par le secteur technologique, après la publication des "Minutes" de la Fed. Celles-ci ont montré que la banque centrale pourrait durcir sa politique monétaire davantage que prévu cette année, compte-tenu d'un forte reprise économique et d'une inflation élevée. L'annonce par le cabinet ADP de la création de plus de 800.000 emplois dans le secteur privé en décembre aux Etats-Unis n'a fait que renforcer les anticipations d'une Fed plus "faucon" en 2022.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 1,07% à 36.407 points (contre +0,22% avant les Minutes), tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,94% à 4.700 pts (contre -0,38% avant), et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a plongé de 3,34% à 15.100 pts (-1,4% auparavant). Le Nasdaq a désormais corrigé de près de 6% par rapport à son dernier record du 19 novembre dernier.

ECO ET DEVISES

Les commandes industrielles allemandes du mois de novembre 2021 ont grimpé de 3,7% en comparaison du mois antérieur, contre 2% de consensus FactSet et -5,8% pour la lecture révisée du mois antérieur.

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Commandes industrielles américaines. (16h00)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1293$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,06$. L'once d'or se traite 1.810$.

VALEURS EN HAUSSE

ALD (+6,80% à 14,08 Euros) annonce la signature d'un protocole d'accord pour acquérir 100% du capital de Leaseplan auprès d'un Consortium mené par TDR Capital. L'acquisition, pour un montant de 4,9 Milliards d'Euros serait financée à la fois en titres et numéraire. A la clôture de l'opération prévue d'ici fin 2022, Société Générale détiendrait un eparticipation d'environ 53% du nouvel ensemble "NewALD". Leaseplan est pour le moment détenu par des fonds souverains comme ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) et le singapourien GIC, ainsi que par des fonds de pension.

Tikehau Capital (+0,50% à 23,35 Euros) : 2021 a été une excellente année. Le groupe financier récolte les fruits de sa stratégie différenciante en réalisant une collecte nette record en 2021, atteignant 6,3 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année, un montant de 50% supérieur à la collecte annuelle moyenne réalisée au cours des trois derniers exercices, qui s'établissait à 4,2 MdsE. En conséquence, Tikehau Capital disposera de plus de 33,5 MdsE d'encours au 31 décembre 2021. La demande pour les stratégies de Tikehau Capital est restée forte tout au long de l'année 2021, qui s'est achevée par une collecte nette remarquable de 2,5 MdsE pour le seul 4e trimestre. Il s'agit d'un nouveau record trimestriel pour Tikehau Capital, représentant 1,4 fois le précédent record atteint au 2e trimestre 2021, au cours duquel la collecte nette avait atteint 1,9 MdE.

VALEURS EN BAISSE

Ubisoft (-1,70% à 40,62 Euros) va lancer prochainement Ubisoft+, son service d'abonnement sur Xbox. Ubisoft+ permet aux joueurs d'accéder à plus de 100 jeux Ubisoft -dont les dernières sorties, les DLC et les titres phares de l'éditeur- et à des récompenses telles que des objets cosmétiques, des boosters et d'autres avantages en jeu. Ubisoft+ est actuellement disponible sur PC, Stadia et Amazon Luna, et le sera bientôt sur Xbox.

Crédit Agricole (-0,25% à 13,13 Euros) poursuit son offensive en Italie. Après le rachat de Credito Valtellinese (Creval), la banque verte aurait Banca Carige dans le viseur, rapporte 'Il Messaggero'. Le CA proposerait de racheter Carige pour 1 euro et réclamerait une injection de capital de 700 millions dans l'établissement avant son acquisition, précise le quotidien italien. Le fonds interbancaire de garantie des dépôts (FITD), financé par les banques italiennes, détient une participation de 80% dans Banca Carige après l'avoir renflouée en 2019 et cherche depuis plusieurs mois de potentiels repreneurs.

Stellantis (-0,40% à 18,33 Euros) et Amazon collaborent pour intégrer des expériences connectées orientées client dans des millions de véhicules, accélérant ainsi la transformation software de Stellantis. Dès 2024, Amazon et Stellantis vont ainsi collaborer pour fournir des solutions software à STLA SmartCockpit, la nouvelle plateforme numérique de Stellantis centrée sur l'habitacle. Stellantis a choisi AWS comme fournisseur cloud principal pour ses plateformes de véhicules, afin de concrétiser sa vision long-terme orientée software.

Eiffage (-1% à 91,24 Euros) et sa filiale SECAA, concessionnaire de l'autoroute de l'Avenir, ont signé avec l'Etat du Sénégal un avenant au contrat de concession qui entérine l'entrée au capital de l'Etat du Sénégal à hauteur de 25%, conformément à leurs engagements contractuels. Cet avenant comprend également une révision du montant de la redevance domaniale, le gel de l'indexation des tarifs de péage jusqu'au 31 décembre 2025, l'aménagement des clauses de partage des fruits, la réalisation par le concessionnaire de nouveaux investissements complémentaires pour maintenir le niveau de service, ainsi que l'extension de la durée de la concession de 5 ans, soit jusqu'en 2044.

Valneva (-1,30% à 17,77 Euros) confirme aujourd'hui le calendrier précédemment communiqué concernant les essais cliniques et les demandes d'autorisation de mise sur le marché de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le covid, VLA2001. Comme annoncé en décembre 2021, la Société a commencé la soumission progressive des demandes d'autorisation initiale de mise sur le marché de VLA2001 auprès de l'Agence européenne des médicaments, de la MHRA du Royaume-Uni et de la NHRA de Bahreïn, et continue à travailler en étroite collaboration avec ces autorités pour qu'elles puissent compléter leur processus d'examen suite aux résultats positifs de l'essai de Phase 3. Les autorisations réglementaires potentielles sont toujours attendues au cours du premier trimestre de 2022.

Sodexo (-1,40% à 79,90 Euros) dévoile un chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de l'exercice 2021-2022 de 5,3 milliards d'euros, en hausse de + 18,8 % par rapport à l'exercice précédent. La contribution des acquisitions nette des cessions est de - 0,9 %, plus que compensée par un effet de change de + 2,1 %. En conséquence, la croissance interne s'établit à + 17,5 %.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

TFF Group.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan rehausse son objectif de 63 à 69 euros sur BNP Paribas.

Société Générale relève son conseil de 'conserver' à 'acheter' sur Ipsen, visant plus de 94 euros.

RBC initie Stellantis à 'performance en ligne'.

INFOS MARCHES

Crédit Agricole : vif intérêt pour son émission obligataire de 1,25 Md$.

Claranova : accord pour le rachat échelonné des intérêts minoritaires de PlanetArt.

Mint : les BSA de l'ORNANE 2017 sont caducs.

Crypto Blockchain Industries : division du nominal lundi 10 janvier.

EN BREF

Nanobiotix : recrutement du premier patient de l'étude Nanoray-312.

Median Technologies : excellentes performances de détection de nodules pulmonaires pour iBiopsy LCS.

Esker : prend le contrôle de Market Dojo.

Bastide Le Confort Médical : reprend sa stratégie de croissance externe.

Groupe Gorgé : ECA franchit un jalon dans le programme belgo-néerlandais contre les mines sous-marines.