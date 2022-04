Ouverture Paris : le CAC40 bien disposé avant le rendez-vous de la BCE

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 se hisse non loin des 6.600 points ce matin, (+0,60% à 6.580 points) comme les indicateurs de préséance l'annonçaient. Un certain optimisme ressort avant les déclarations de la Banque centrale européenne à la mi-journée et alors que ce soir, le marché boursier parisien fermera jusqu'à mardi prochain.

L'inflation, au centre des préoccupations, a atteint de nouveaux sommets en mars aux Etats-Unis, mais pourrait être désormais proche d'un pic, selon les experts. Les prix à la production, publiés mercredi, ont pourtant grimpé plus que prévu en mars, de 1,4% sur un mois et de 11,2% sur un an, alors que les marchés tablaient respectivement sur +1,1% et +10,5%. Quant à l'indice des prix à la consommation (CPI), publié mardi, il était aussi ressorti plus haut que prévu, à 8,5% sur un an, au plus haut depuis... 1980. Cependant, les investisseurs ont trouvé une note d'espoir dans la lecture de l'indice "core CPI" qui exclut les éléments les plus volatils (alimentation et énergie).

Par ailleurs, quelques résultats trimestriels d'entreprises animent la cote en début de séance. Publicis et Hermès sont recherchés. Vétoquinol est vendu!

WALL STREET

Les actions américaines ont rebondi mercredi, après trois séances consécutives de baisse pour le S&P 500 et le Nasdaq, sous le poids des tensions obligataires et des craintes de récession. Malgré la publication d'une inflation plus élevée que prévu en mars, les investisseurs pensent voir des signes que les prix ont désormais atteint un pic. Le taux US à 10 ans est retombé à 2,70%, après avoir frôlé 2,8% lundi. Mais le pétrole a rebondi d'environ 9% en deux séances, à près de 109$ le baril pour le Brent.

A la clôture, le Dow Jones a repris 1,01% à 34.564 points, tandis que l'indice large S&P 500 a regagné 1,12% à 4.446 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rebondi de 2,03% à 13.643 pts, après une chute d'environ 2,5% en trois séances.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Ventes de détail aux Etats-Unis. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0915$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 108,03$. L'once d'or se traite 1.973$.

VALEURS EN HAUSSE

Publicis (+1% à 55,16 Euros) : Le revenu net pour le 1er trimestre 2022 est de 2.800 millions d'euros, en hausse de 17,1% comparé à 2.392 millions d'euros en 2021. Les effets de la variation des taux de change ont un impact positif de 125 millions d'euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont une contribution positive sur le revenu net à hauteur de 19 millions d'euros. La croissance organique est de +10,5%. Au premier trimestre 2022, Publicis a enregistré un début d'année bien meilleur que prévu, à la fois financièrement et commercialement. Alors que cette performance aurait dû conduire le Groupe à relever ses prévisions annuelles 2022, la situation sanitaire mondiale, l'évolution du conflit en Ukraine et les conséquences de l'inflation pour ses clients créent trop d'incertitudes pour le faire à ce stade. Publicis est confiant dans sa capacité à atteindre tous les objectifs initialement prévus pour 2022 et communiqués lors de ses résultats annuels 2021, avec une croissance organique désormais dans le haut de la fourchette de son objectif de +4% à +5%.

GenSight Biologics (+2% à 2,34 Euros) : le Comité des médicaments de thérapies innovantes (CAT) de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) a accordé à la société une prolongation de 6 mois pour soumettre ses réponses aux questions à 120 jours dans le cadre de l'examen réglementaire de LUMEVOQ, la thérapie génique de GenSight pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL). La société a demandé cette prolongation afin de mettre en oeuvre des ajustements dans le process de fabrication des lots de validation (PPQ) requis pour l'autorisation de mise sur le marché (GenSight Biologics fait le point sur le calendrier de production de LUMEVOQ - GenSight Biologics (gensight-biologics.com).

Stellantis (+0,20% à 14,02 Euros) : les actionnaires votent contre la rémunération de Carlos Tavares. Evoquant la polémique autour de la rémunération de Carlos Tavares, Stellantis rappelle que l'avis des actionnaires n'est que consultatif, mais envisage d'apporter des explications comptables dans son rapport sur la rémunération. "La société prend note du retour du vote consultatif sur le Rapport concernant la rémunération, conformément à la réglementation néerlandaise sur les AGA, qui était favorable à 47,9% et défavorable à 52,1%, et expliquera dans le Rapport sur la rémunération 2022 comment ce vote a été pris en compte", explique-t-on chez Stellantis. Rappelons que Phitrust avance qu'un montant de 66 ME serait versé à Carlos Tavares, montant incluant notamment 32 ME d'actions gratuites et 25 ME de rémunération de long terme. Carlos Tavares devrait obtenir, au titre de l'exercice 2021, une rémunération d'environ 19 ME, dont 2 millions de salaire fixe et 1,7 ME de prime exceptionnelle liée à la fusion.

Hermès (+2,10% à 1275 Euros) fait à son tour état d'un très bon début d'exercice. Sur le premier trimestre 2022, le sellier enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 2,765 milliards d'euros, en hausse de 33% à taux de change courants et de 27% à taux de change constants, là où le consensus tablait sur une progression de 15%. L'activité a été particulièrement dynamique dans les magasins du groupe, notamment en Amérique et en Europe, portée par l'accélération de tous les métiers et par la belle croissance de la Maroquinerie.

VALEURS EN BAISSE

OVHcloud (-0,60% à 21,88 Euros) annonce aujourd'hui ses résultats semestriels pour la période close le 28 février 2022. Le chiffre d'affaires ressort à 382 millions d'euros. L'accélération est donc confirmée au premier semestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 14,3% en données publiées et de +13,3% sur une base comparable. La forte croissance a été validée tout au long du semestre pour le Cloud public, à +24,4%, et le Cloud privé, à +15,8%, en données publiées. La dynamique est toujours aussi soutenue à l'international, notamment dans le canal digital aux Etats-Unis et en Asie à respectivement +106,2% et +63,7%, en données publiées. L'EBITDA ajusté est de 153 millions d'euros, soit une marge de 40,1%, en hausse de +11% en données publiées. La trajectoire d'accélération annuelle est donc confirmée avec un un objectif de croissance du chiffre d'affaires relevé dans une fourchette de +15% à +17%, contre 12,5% à 15% auparavant, et un objectif de marge d'EBITDA ajusté maintenu à environ 40%.

Vetoquinol (-7,50% à 131 Euros) a enregistré un chiffre d'affaires de 135 ME pour les trois premiers mois de l'exercice 2022, en progression de +5,5% à données publiées et de +2,2% à changes constants. La dynamique du portefeuille des produits Essentiels, moteur de la stratégie de Vetoquinol, continue de soutenir l'activité à fin mars 2022.

VALEURS A SUIVRE

Valneva (suspendu) : le Royaume-Uni vient d'approuver le vaccin anti-COVID du laboratoire. L'autorité britannique des médicaments a déclaré que le pays était le "premier au monde à approuver le vaccin développé par le laboratoire français". Ce vaccin est également le premier contre le COVID-19 à virus inactivé à obtenir une autorisation en Grande-Bretagne, a-t-elle ajouté.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

MaaT Pharma, Pherecydes Pharma, CIS, Groupe JAJ, i2S, Pharmasimple, Catana, Obiz, Safe Group, Keyrus, Umanis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La Société Générale reste à l'achat sur Amundi avec un objectif de cours ajusté à 75 euros.

INFOS MARCHÉS

SMTPC : Ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée.

Boa Concept augmentation de capital de 5 ME.

GTT : des fonds DNCA Finance se sont renforcés.

Medesis Pharma prévoit de lever de 3 à 5 ME.

EN BREF

Neoen lance un service de batterie virtuelle.

Sanofi : résultats positifs de phase I/II du rilzabrutinib dans la thrombocytopénie immune.

Alstom : contrat de 10 ans avec l'aéroport de Dallas-Fort Worth !

TotalEnergies s'associe avec ENEOS pour développer la production de carburant aérien durable au Japon.