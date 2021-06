Ouverture Paris : le CAC40 avance de nouveau à grands pas!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Avec un gain de 0,75% le portant à 6.650 points, le CAC40 progresse encore plus rapidement que ne le laissaient penser les indicateurs de préouverture ce matin. Il avance ainsi en direction des +20% de gains depuis le 1er janvier (+18,90% à la clôture vendredi).

L'état d'esprit des investisseurs est toujours aussi favorable aux actifs risqués, ces derniers ayant pris le parti de valider le discours de la Fed jeudi dernier, et d'envisager la poussée sur les hausses de prix comme conjoncturelles et non structurelles. Un constat qui permet de repousser dans le temps les premières mesures de "tapering", les réductions des mesures accommodantes, qui renchériraient le coût de l'argent et in fine diminueraient l'attrait relatif des actions.

La Fed, pas plus que la BCE qui s'est réunie jeudi, ne paraissent pressées de réduire ces soutiens monétaires à l'économie, en attendant que la crise engendrée par la pandémie soit durablement surmontée. Rappelons que la Fed tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire mardi et mercredi, tandis que la BCE a décidé ce jeudi de maintenir son soutien en l'état, jugeant qu'il était trop tôt pour parler de "tapering" (réduction des achats d'actifs).

WALL STREET

La Bourse de New York a conclu la semaine dans le vert vendredi, malgré les interrogations sur la nature temporaire ou non de l'inflation, qui a atteint les 5% en mai aux Etats-Unis sur un an. Le Nasdaq a été soutenu par les valeurs de croissance, tandis que le S&P 500 a inscrit un deuxième record de suite en clôture. Les grandes 'techs" ont avancé, dont Apple (+0,98%) et Intel (+0,8%). Les investisseurs attendent avec intérêt la réunion de la Fed mardi et mercredi prochain pour sonder ses intentions quant à l'évolution de son soutien monétaire.

A la clôture, l'indice Dow Jones a grappillé 0,04% à 34.479 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,19% à 4.247 pts, un nouveau record après celui de jeudi. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 0,35% à 14.069 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Production industrielle européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2100 ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,07$. L'once d'or se traite 1.864$.

VALEURS EN HAUSSE

Worldline (+1% à 79,20 Euros) : l'actualité autour du groupe est dominée par des rumeurs concernant l'activité de terminaux de paiement issue du rachat d'Ingenico. Selon des informations dévoilées par 'Les Echos' vendredi soir, les fonds Apollo, Cerberus et Platinum Equity auraient remis des offres de rachat indicatives au cours des derniers mois, valorisant l'activité en question près de 2,5 milliards d'euros. Worldline pourrait néanmoins conserver une participation minoritaire dans la branche Terminaux, ont précisé des sources du quotidien.

Orange (+0,30% à 10,45 Euros) a rendu publiques vendredi les conclusions de son enquête interne sur la panne géante qui a affecté la semaine dernière les numéros d'urgence en France (15,17, 18 et 112), et qui est soupçonnée d'avoir provoqué au moins 5 décès. L'opérateur télécom (dont l'Etat détient encore 23% en direct et via bpifrance) a ainsi confirmé la thèse d'un dysfonctionnement logiciel, comme l'avait indiqué Stéphane Richard, le PDG d'Orange peu après l'incident. L'hypothèse d'un piratage informatique est donc exclu. Le 3 juin, le patron d'Orange avait présenté sur 'RTL' "les excuses d'Orange à toutes les personnes qui ont été victimes de ce dysfonctionnement".

Saint-Gobain (+0,45% à 57,02 Euros) indique avoir procédé ce vendredi 11 juin à l'annulation de 5,7 millions d'actions auto détenues (un peu plus de 1% du capital), préalablement achetées sur le marché. A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions composant le capital de Saint-Gobain s'élève à 532,6 millions et le nombre de titres en circulation atteint 530 millions d'actions.

VALEURS EN BAISSE

Guillemot Corporation (-4,05% à 13,26 Euros) : prend la tête des plus fortes baisses sur le SRD ce matin.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

News Invest, Energisme

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Bolloré : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif relevé de 4,75 à 5,03 Euros.

Ferrari : Goldman Sachs passe d'acheter à vendre en visant 207$.

Pernod Ricard : Bernstein passe de surperformance à performance de marché en visant 186 Euros.

Rémy Cointreau : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance en visant 122,50 Euros.

Worldline : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif relevé de 80,50 à 90,90 Euros.

INFOS MARCHES

Visiativ : l'augmentation de capital a permis de lever 7 ME.

TheraVet : forte demande pour l'introduction.

EN BREF

METabolic EXplorer : reprise de production aujourd'hui à Amiens.

Klarsen s'attend à une forte progression de rentabilité en 2021.

Acteos partenaire de La Française des Jeux.