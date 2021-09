Ouverture Paris : le CAC40 atone

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme prévu en avant Bourse, la prudence bride les échanges à l'ouverture ce qui aboutit à un début de séance relativement calme en Bourse de Paris. Le CAC40 est stable à 6.743 points. Les investisseurs ont désormais les yeux rivés vers la BCE qui a donné rendez-vous en milieu de semaine pour son point mensuel.

Le consensus du marché pense que la Banque centrale européenne réduira le niveau de ses achats mensuels d'obligations de 80 milliards d'euros à environ 50-60 milliards d'euros. La flambée de l'inflation à 3% en août a accru la pression sur la BCE pour qu'elle réduise les paramètres de relance d'urgence, mais l'augmentation des infections au covid avant les mois d'hiver pourrait encore inciter la BCE à attendre décembre. Si la BCE réduisait le rythme de ses achats d'actifs, elle devrait néanmoins souligner qu'elle dispose encore de la flexibilité nécessaire pour augmenter ultérieurement à nouveau ses achats et que tout ralentissement ne constituerait pas un 'tapering' au sens propre. Le plan de QE d'urgence (PEPP) de la BCE doit se poursuivre jusqu'en mars.

WALL STREET

Pas de séance : Labour day.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale française. (08h45)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- Indice Halifax britannique des prix des maisons. (09h30)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Chiffres finaux européens de l'emploi. (11h00)

- Chiffres révisés du PIB européen. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1873$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,74$. L'once d'or se traite 1.816$.

VALEURS EN HAUSSE

Lectra (+0,25% à 37,15 Euros) annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir l'intégralité du capital et des droits de vote de la société roumaine Gemini CAD Systems. Acteur mondial majeur sur les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, Lectra conçoit des solutions d'intelligence industrielle - logiciels, équipements, données et services - pour les marques, les fabricants et les distributeurs.

Hybrigenics (+8,60% à 0,198 Euro) qui constitue désormais avec ses filiales le pôle DMS Biotech de DMS Group a initié des échanges avec la société Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, en vue d'un rapprochement de certaines activités. En début d'année 2020, Hybrigenics avait déjà approché informellement la Direction de Bone Therapeutics mettant en évidence les nombreuses synergies possibles entre les deux sociétés, mais avait alors reçu, à sa grande surprise, une fin de non-recevoir à cette proposition de discussions...

Bone Therapeutics (+13,80% à 1,58 Euro) : a réagi en expliquant que cette opportunité d'entamer des discussions avec Hybrigenics sera soigneusement évaluée par le conseil d'administration de Bone Therapeutics, au même titre que les autres opportunités stratégiques présentées à Bone Therapeutics, en tenant compte des intérêts de ses actionnaires et des autres parties prenantes. De plus amples informations seront mises à disposition en temps voulu, si et quand les circonstances le permettront ou l'exigeront...

VALEURS EN BAISSE

EDF (-0,40% à 10,87 Euros) a obtenu l'autorisation officielle du gouvernement pour exploiter ce réacteur de nouvelle génération, dont la construction à pris beaucoup de retard et a entraîné de lourds surcoûts financiers.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

AKKA, SergeFerrari Group, Compagnie du Bois Sauvage, Delta Plus Group, SES Imagotag, ABC arbitrage

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg débute le suivi de Hoffmann Green Cement à l'achat en ciblant un cours de 34 euros.

UBS est neutre sur Roche avec un cours cible ajusté de 345 à 350 CHF et Jefferies est à l'achat avec un objectif réhaussé à 415 CHF.

INFOS MARCHES

Carmila : lance un programme de rachat d'actions pour 8 ME.

Néovacs : nouveau contrat de financement de 50 ME.

Renault : des fonds The Capital Group Companies pointent au-dessus des 5% de capital.

EN BREF

Largo mise sur un nouveau site e-commerce.

Median Technologies : résultats encourageants pour iBiopsy dans le dépistage du cancer du poumon.

OSE Immunotherapeutics : nouveau brevet sur Tedopi aux États-Unis.

McPhy : sélectionné par R-Hynoca.