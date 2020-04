Ouverture Paris : le CAC40 anticipe une amélioration de la crise sanitaire

Les 4.300 points sont de retour sur le CAC40 qui s'octroie un gain de plus de 3% ce matin. Les investisseurs jouent un début de sortie de crise sanitaire. Les chiffres du week-end pour les trois pays les plus touchés par la crise hors Etats-Unis, Italie, Espagne, France, suggèrent en effet un ralentissement de l'épidémie de coronavirus. Le nombre de mort baisse depuis au moins deux jours dans ces trois pays, de même que le nombre de nouveaux cas graves.

Le suivi des bilans quotidiens de la pandémie dans les pays les plus durement touchés devrait rester le principal déterminant de la tendance sur les marchés cette semaine. Aux Etats-Unis, le médecin-général, plus haute autorité médicale de l'armée américaine, n'a pas hésité, à propos de la semaine à venir à évoquer Pearl Harbor et le 11 septembre 2001... 3.048 décès sont dénombrés dans la seule ville de New York.

De son côté, le pétrole recule après le report des discussions entre l'Arabie saoudite et la Russie. il va aussi continuer à être un "driver" des marchés actions qui suivront de près l'évolution des discussions sur une éventuelle réduction de l'offre mondiale de pétrole d'une part et celles au sein de la zone euro sur le financement des mesures anti-crise d'autre part.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini la semaine en baisse, vendredi, après l'annonce de la destruction de plus de 700.000 emplois aux Etats-Unis en mars, en raison des mesures de restriction prises pour faire face au coronavirus Covid-19. Ce chiffre est d'autant plus inquiétant qu'il est sous-estimé, les données de mars ayant été arrêtées au 12 mars, avant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire aux Etats-Unis. Le pétrole a encore bondi de plus de 10% dans l'espoir d'une baisse de la production de l'Opep+ après l'intervention de Donald Trump dans ce dossier.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 1,69% à 21.052 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 1,51% à 2.488 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a glissé de 1,53% à 7.373 pts. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont reculé respectivement de 2,7%, 2% et 1,7%, même si l'agitation des deux précédentes semaines s'est quelque peu calmée.

ECO ET DEVISES

L'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie allemande commençait à se faire sentir en février. Les nouvelles commandes à l'industrie, ajustées des prix, des variations saisonnières et calendaires, ont ainsi reculé de 1,4% sur la période contre un repli de 2,5% attendu par les économistes. Les commandes intérieures ont augmenté de 1,7% alors que les commandes étrangères ont diminué de 3,6%. En glissement annuel, les commandes progressent de 1,5% contre un consensus positionné à -0,2%.

Europe :

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.613$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0822$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 33,89$.

VALEURS EN HAUSSE

Eurofins Scientific (+3,15% à 429,30 Euros) annonce que ses laboratoires aux États-Unis, en Europe et en Asie proposent désormais une offre de services globale pour les services de test, d'inspection et de réglementation axés sur les masques médicaux, gants et blouses, appareils de protection respiratoire et l'équipement, ses matériaux et composants, ainsi que les désinfectants et les désinfectants pour les mains, pour répondre à la demande croissante causée par la grave pandémie de coronavirus.

Thermador Groupe (+2,85% à 43,20 Euros) prévient que les mesures de confinement prises en France, en Belgique et en Espagne ont déjà eu un impact très significatif sur son chiffre d'affaires. Entre le 16 et le 27 mars, le groupe a constaté une chute de l'ordre de 83% dans ses activités grand public, de 44% pour les produits destinés aux professionnels et de 53% sur le chiffre d'affaires total.

Bureau Veritas (+1,85% à 17,54 Euros) a décidé exceptionnellement, à l'instar de nombreuses sociétés françaises, de ne plus proposer la distribution de dividende à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires.

Vallourec (+3,75% à 1,14 Euro) réduit ses équipes outre-Atlantique. En réponse à la chute importante et brutale d'activité prévue par ses clients pétroliers et gaziers, le spécialiste des tubes sans soudure va diminuer ses effectifs d'environ 900 personnes dans l'ensemble de ses usines et de ses fonctions support en Amérique du Nord. La mesure, qui prendra effet dans les prochaines semaines, après information interne et obligations réglementaires, concerne plus du tiers des équipes totales de Vallourec dans la région.

VALEURS EN BAISSE

Amoeba (-4,55% à 1,26 Euro) : parmi les quelques baisses du jour sur le SRD.

ILS ONT PUBLIÉ LEURS CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Digigram, Cogra, MGI Digital.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Bernstein repasse de sous-performance à 'performance de marché' sur Carrefour en ciblant un cours de 15 euros.

Jefferies est à l'achat sur Worldline en ciblant un cours de 73 euros et débute le suivi du dossier Ingenico avec un avis à 'conserver' en ciblant un cours de 102 euros. Le broker reste à l'achat sur Pernod Ricard avec un cours cible ajusté de 172 à 150 euros.

AlphaValue vend toujours Rémy Cointreau avec un cours cible ramené à 72,30 euros.

INFOS MARCHES

Harvest : à 93,25% du capital, Winnipeg va demander le retrait de la cote.

Bluelinea a levé près de 1,4 ME par l'exercice des BSA J et l'attribution gratuite des BSA Y.

EN BREF

Lisi suspend ses perspectives et reporte son Assemblée générale.

Acheter-louer.fr a mis la moitié de son effectif en chômage partiel.

Agripower : s'adapte à la réduction d'activité sur le 2e semestre 2019-2020.

Aures renonce à ses ambitions 2020 de croissance de chiffre d'affaires.

Ekinops : tous les sites sont ouverts et en mesure de produire les équipements.

Paref maintient son dividende.

Cogra très peu affecté par la crise sanitaire.