Ouverture Paris : le CAC40 a les 7.100 points en ligne de mire

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 prend finalement le chemin d'une hausse timide ce matin, gagnant 0,35% à 7.090 points à 9h30. Après avoir franchi les 6.900 points puis les 7.000 points lors de la séance d'hier (+2,91%), ce sont désormais les 7.100 points qui sont dans le viseur. Le climat d'inquiétude, lié au variant Omicron semble balayé, alors que ce dernier ne semble au final pas si dangereux. L'OMS explique désormais que les vaccins répondraient à ce variant, contredisant ainsi les dirigeants de Moderna.

Par ailleurs, un autre nuage noir semble devoir se disperser : les difficultés du géant chinois de l'immobilier, Evergrande, qui se sont étendues à d'autres acteurs de ce secteur, ont conduit l'Etat chinois a prendre des mesures depuis 48 heures pour faciliter le crédit bancaire et rassurer les marchés financiers, qui redoutent des faillites en série.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en forte hausse mardi soir, amplifiant son rebond de la veille, les investisseurs estimant que le danger du variant Omicron a été surévalué la semaine précédente. Les valeurs technologiques ont brillé, profitant d'achats à bon compte après leur récente correction, notamment Tesla (+4,2%), Intel (+3,1%) et Salesforce (+3,2%), tandis qu'Apple (+3,5%) a fini sur de nouveaux sommets. Une série d'indicateurs macro-économiques encourageants a aussi soutenu la cote, ainsi que les annonces de la Chine en vue de soutenir son économie face aux difficultés du secteur immobilier. Le pétrole WTI a fini au-dessus de 72$ le baril.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 1,4% à 35.719 points (après +1,87% lundi), tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 2,07% à 4.686 pts (+1,17% lundi). Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a flambé de 3,03% à 15.686 pts (+0,93% lundi). Les trois indices ont désormais largement effacé leur recul de la semaine passée (-0,9% pour le DJIA, -1,2% pour le S&P 500 et -2,6% pour le Nasdaq).

ECO ET DEVISES

France :

- Emploi salarié. (07h30)

Etats-Unis :

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1287$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,02$. L'once d'or se traite 1.784$.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva (+7,80% à 23,18 Euros) annonce aujourd'hui la signature d'un accord d'achat anticipé avec le Royaume de Bahreïn portant sur la fourniture d'un million de doses de son candidat vaccin inactivé contre la COVID-19, VLA2001, pendant une période de deux ans. Il s'agit du deuxième accord signé par la société pour VLA2001 depuis l'annonce de résultats positifs pour son essai clinique de Phase 3 "Cov-Compare".

L'Oréal (+0,90% à 428,45 Euros) a annoncé mardi soir une "opération stratégique" consistant à racheter une part de 4% de son capital détenu par le groupe suisse Nestlé, soit 22,26 millions de titres, au prix de 400 euros par action, pour un montant global de 8,9 milliard d'euros. Mardi, le titre L'Oréal a terminé à 424,80 euros à la Bourse de Paris (+3,96%). Ces actions seront acquises "exclusivement à des fins d'annulation, et seront annulées au plus tard le 29 août 2022", a précisé le numéro un mondial des cosmétiques dans un communiqué. A l'issue de l'opération, Nestlé détiendra encore 20,1% du capital de L'Oréal, contre 23,3% actuellement, et la famille Bettencourt Meyers bénéficiera d'un effet relutif qui fera remonter sa part de 33,3% à 34,7% dans le capital.

Airbus (+0,45% à 106,46 Euros) a enregistré 318 nouvelles commandes en novembre, un mois faste soutenu par le salon de Dubai, le premier grand salon aéronautique depuis la pandémie de coronavirus. Ces commandes incluent notamment le contrat géant passé avec la société d'investissement américaine spécialisée dans le transport aérien Indigo Partners, qui porte sur 255 monocouloirs A321, la compagnie publique italienne née des cendres d'Alitalia. Côté livraisons, le constructeur aéronautique européen a indiqué mardi soir avoir livré en novembre 58 appareils à ses clients. S'il veut atteindre son objectif de 600 livraisons en 2021, il lui faudra réaliser un mois de décembre très solide avec 82 livraisons.

VALEURS EN BAISSE

Atos (-0,20% à 36,35 Euros) a annoncé aujourd'hui un accord pour acquérir Cloudreach, une société de services multi-cloud spécialisée dans la migration et le développement d'applications cloud, qui capitalise sur de solides partenariats avec les trois hyperscalers. La société emploie plus de 600 collaborateurs hautement qualifiés dans les technologies du cloud (plateformes, applications et sécurité). Créée en 2009, Cloudreach possède un siège social à Londres et des bureaux aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Suisse et en Inde. Son chiffre d'affaires devrait atteindre environ 100 millions d'euros au cours de l'année civile 2021.

Rallye (-1,30% à 5,23 Euros) annonce que le Tribunal de Commerce de Paris a ordonné ce jour la mainlevée de l'inaliénabilité portant sur les actions de la société Groupe Go Sport détenues par Rallye et a autorisé en conséquence le transfert des actions Groupe Go Sport au profit de la société HPB selon les modalités indiquées dans le communiqué de presse de Rallye du 10 mars 2021.

Derichebourg (-3,40% à 9,46 Euros) confirme un bel exercice 2020-2021 qui a permis de dégager les meilleurs résultats de l'histoire du groupe de recyclage. Le chiffre d'affaires a atteint 3,6 milliards d'euros, en progression de 46,8% par rapport à l'exercice précédent. L'activité Services à l'Environnement progresse de 68,6% et l'activité Multiservices de 4,2%. Le volume de ferrailles commercialisées progresse de 25,5% (+23% à périmètre constant). Toutes les activités voient leur EBITDA progresser, si bien que l'EBITDA du groupe augmente de 207,3 ME (ou 114,6%) et s'établit à 388,2 ME. Grâce à une très forte amélioration des marges unitaires, dans un contexte de hausse des prix, ainsi qu'à une bonne maîtrise des frais d'exploitation malgré des volumes en hausse, ainsi que grâce à une contribution supplémentaire des contrats de services aux collectivités, l'EBITDA courant de l'activité Services à l'Environnement progresse de 138% à 338,5 ME. Il représente 12,3% du chiffre d'affaires, le meilleur ratio atteint par l'activité. L'EBITDA courant de l'activité Multiservices progresse de 17% et s'établit à 51,4 ME. Il s'établit à 5,9%, là aussi meilleur ratio atteint par l'activité. Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale le versement d'un dividende de 0,32 euro par action, représentant 29,3% du résultat net revenant aux actionnaires.

Quadient (-3,80% à 19,34 Euros) : le chiffre d'affaires consolidé est de 752 ME sur 9M 2021, en croissance organique de +7,2% vs. 9M 2020. Le chiffre d'affaires est de 248 ME au T3 2021, quasi stable en organique à -0,3% vs. T3 2020. Quadient prévoit désormais pour l'année 2021 une croissance organique du chiffre d'affaires autour de 4% contre supérieure à 4% précédemment. La société prévoit aussi une croissance organique de l'EBIT courant autour de 5-6% contre supérieur à 6% précédemment. Les objectifs de taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d'affaires et de l'EBIT courant pour la période 2021-2023 sont confirmés...

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Qwamplifiy, Kerlink, SII

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies conserve Saint-Gobain avec un objectif de cours ajusté à 64,70 euros et repasse à l'achat sur TechnipFMC avec un objectif de 8 euros.

HSBC repasse d'acheter à 'conserver' sur Air Liquide en ciblant un cours de 160 euros.

Morgan Stanley repasse de 'pondération en ligne' à 'souspondérer' sur Atos en ciblant un cours de 37 euros et passe à 'souspondérer' sur Soitec avec un cours cible de 205 euros, tandis que JP Morgan repasse de 'surpondérer' à 'neutre' avec une cible de 240 euros.

Morgan Stanley repasse de surpondérer à 'pondération en ligne' sur STM avec un objectif de 44,50 euros.

INFOS MARCHES

Orange emprunte sur le marché obligataire 1 milliard d'euros.

EN BREF

Wallix partenaire d'un projet de cybersécurité prédictive.

Altamir : cession d'Unilabs détenue via le fonds Apax IX LP.

Ubisoft lance sa plateforme de NFT éco-responsables.

Idsud : remise en cause du business plan.

DBT : objectif de prise de commandes relevé à près de 5 ME.

Pixium Vision confiant dans le calendrier d'exécution de l'étude pivot PRIMAvera.