Ouverture Paris : le CAC40 a les 5.600 points en ligne de mire

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a les 5.600 points en ligne de mire progressant de près de 1% à 5.580 points. Si l'absence de catalyseur empêche le CAC40 de déborder les 5.600 points depuis plusieurs séances, le sentiment de marché demeure favorable sur les valeurs cotées à Paris, la preuve avec cette hausse ce matin.

Face à la situation sanitaire toujours dégradée, les opérateurs attendent aussi assez impatiemment le verdict de la Fed. La banque centrale américaine pourrait à cette occasion annoncer une prolongation de ses programmes d'achats d'actifs ("QE") jusqu'à ce que la reprise économique remplisse certaines conditions. En outre, la banque centrale américaine devrait maintenir son taux d'intérêt directeur et laisser clairement entendre qu'il ne remontera pas avant 2023.

De son côté, le vaccin contre le coronavirus développé par Moderna a franchi mardi une étape importante pour obtenir cette semaine le feu vert des autorités américaines à son déploiement. Celui produit par Pfizer et BioNTech a été administré lundi à de premiers volontaires aux Etats-Unis.

WALL STREET

La Bourse de New York a progressé mardi, alors que le Congrès américain s'active pour adopter avant Noël un nouveau plan de soutien à l'économie, au moment où l'épidémie de coronavirus vient de franchir le seuil des 300.000 morts aux Etats-Unis, et où la ville de New York envisage de se reconfiner. Les investisseurs attendent aussi le verdict de la Fed, qui a entamé mardi une réunion de deux jours. Comme prévu, le Collège Electoral a confirmé lundi soir l'élection de Joe Biden comme 46e président des Etats-Unis, dont la prise fonction se fera le 20 janvier prochain.

A la clôture, l'indice Dow Jones a regagné 1,13% à 30.199 points, tandis que l'indice large S&P 500 a repris 1,29% à 3.694 pts et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grimpé de 1,25% à 12.595 pts.

ECO ET DEVISES

Des indices PMI IHS Markit flash plutôt rassurants en France. Les dernières données PMI Flash mettent en effet en évidence un net ralentissement de la contraction de l'activité en décembre malgré le maintien de mesures de confinement strictes visant à endiguer la propagation de l'épidémie de Covid-19. L'activité globale n'a ainsi affiché qu'un repli marginal, le plus faible des quatre derniers mois de contraction. L'Indice flash composite de l'activité globale se redresse ainsi de 40,6 à 49,6 en décembre. Le consensus était positionné à 43.

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (10h30)

- Ventes britanniques de détail. (10h30)

- Balance commerciale européenne. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.856$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2167$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 50,56$.

VALEURS EN HAUSSE

Atos (+0,60% à 74,32 Euros) annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Motiv ICT Security, le plus important fournisseur indépendant de services gérés de sécurité (MSS) des Pays-Bas. Par cette acquisition Atos va renforcer sa position de 3ème plus grand fournisseur mondial de services gérés de sécurité1 et étendre ses capacités dans des domaines clés tels que la détection et la réponse aux menaces.

bioMérieux (+1% à 114,30 Euros) annonce l'enrichissement de sa gamme ARGENE pour l'identification du SARS-CoV-2 par PCR en temps réel (RT-PCR) : le test SARS-COV-2 RESPI R-GENE a été marqué CE et est désormais commercialement disponible.

Crédit Agricole (+0,60% à 10,74 Euros) : le Conseil d'administration de Crédit Agricole SA a décidé d'une dépréciation de l'écart d'acquisition sur Crédit Agricole Italia. Cette dépréciation, non déductible, sera enregistrée dans les comptes consolidés du 4e trimestre 2020 de Crédit Agricole SA à hauteur d'environ 900 millions d'euros et du Groupe Crédit Agricole à hauteur d'environ 1 milliard d'euros.

Eramet (+5,50% à 42,40 Euros) et BASF s'associent pour évaluer le développement d'une production de nickel-cobalt raffinés destiné au marché en croissance des véhicules électriques. Il comprendrait une unité de lixiviation par acide à haute pression (HPAL) et une raffinerie de métaux de base (BMR). L'usine HPAL serait située à Weda Bay, en Indonésie. L'emplacement de la BMR sera déterminé lors de l'étude de faisabilité.

VALEURS EN BAISSE

Solutions 30 (-2,07% à 8,98 Euros) : le titre continue sa chute, après déjà un effondrement de -55% en l'espace de trois séances.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Mastrad, NextStage.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies repasse d'acheter à 'conserver' sur Airbus en ciblant un cours de 90 euros.

SG repasse à l'achat sur Rexel en ciblant un cours de 15 euros.

INFOS MARCHES

1000 mercis : suspension de cotation.

Nanobiotix lève 100 M$ sur le Nasdaq.

Cellectis annonce le retrait de son offre d'ADS.

Bone Therapeutics a levé 10 ME.

EN BREF

Rothschild & Co prend le contrôle de la Banque Pâris Bertrand en Suisse.

Valneva initie une Phase 1/2 pour son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le COVID-19.

Alstom décroche le marché de la 3ème ligne de métro de Toulouse.

Electricité de Strasbourg : déprécie pour 30 ME d'actifs.

Vinci Construction décroche le contrat du viaduc de la ligne 18 du Grand Paris Express.

Biophytis : sortie du dernier patient de l'étude SARA-INT de phase 2.