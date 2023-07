Ouverture Paris : le CAC sans relief, Netflix et Tesla déçoivent

(Boursier.com) — Le CAC débute la journée légèrement dans le rouge ce jeudi, cédant 0,04% à 7.324 pts, alors que Wall Street est attendu sous pression suite aux résultats jugés décevants de Netflix et Tesla. Après le coup d'envoi positif donné par les grandes banques de Wall Street en fin de semaine passée, les premiers résultats des ténors technologiques semblent bien plus mitigés, ce qui est gênant étant donné que le rallye des derniers mois reposait justement sur les 'mégacaps' technologiques avec en particulier la thématique de l'IA. La performance trimestrielle d'IBM a également été mitigée, le dossier étant un assez bon indicateur économique. En Europe, Publicis a publié ce matin, rehaussant son objectif annuel.

Sur le front économique en Europe, l'indice allemand des prix à la production de juin a augmenté de 0,1% en glissement annuel contre un consensus stable (-0,3% par rapport à mai). L'indice du climat des affaires en France s'est affiché conforme aux attentes en juillet. A suivre à 14h30, l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie pour le mois de juillet et les inscriptions US au chômage, avant les reventes de logements existants aux Etats-Unis et l'indice des indicateurs avancés à 16 heures. Rappelons aussi que la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine tiendront la semaine prochaine leurs réunions de politique monétaire pour lesquelles deux hausses de taux de 25 points de base sont attendues.

WALL STREET

Malgré un Nasdaq hésitant en clôture de marché, Wall Street termine une nouvelle fois au vert ! Le S&P 500 gagne +0,24% à 4.565 pts. Le Dow Jones poursuit sa séquence haussière avec une huitième clôture consécutive en territoire positif. L'indice de New York s'inscrit désormais à 35.061 points, avec un gain de +0,31% pts. Le Nasdaq grappille+0,03% à 14.358 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Indice flash de confiance des consommateurs européens. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,12$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,5$. L'once d'or se traite 1.981$.

VALEURS A SUIVRE

Publicis (+3,7%) : le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2023 est un bénéfice de 623 millions d'euros contre 537 millions d'euros l'année précédente pour la même période. Le Bénéfice par action s'élève ainsi à 2,48 euros contre 2,15 euros en 2022, soit une augmentation de 15,3%. Publicis fait part d'une révision à la hausse des prévisions pour 2023 "malgré des incertitudes macroéconomiques persistantes" : le groupe attend ainsi croissance organique à environ +5%. Elle était précédemment attendue dans la moitié haute de la fourchette comprise entre +3% et +5%. Publicis vise aussi un taux de marge opérationnelle proche de 18%, contre 17,5 % à 18 % précédemment et un Free Cash-Flow "d'au moins" 1,6 MdEUR contre "environ" 1,6 milliard d'euros précédemment.

Maurel et Prom (+0,4%) : La production du Groupe en part M&P s'élève à 27 406 bep/j pour le premier semestre 2023. Le prix de vente moyen de l'huile s'établit à 74,8 $/b pour la période. La production valorisée du Groupe (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'établit à 289 M$ pour le premier semestre 2023. Le retraitement des décalages d'enlèvement, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet minime sur la période (-1 M$). Après intégration des 11 M$ relatifs aux activités de forage, le chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre 2023 s'élève donc à 299 M$.

Gecina (+3%) relève sa prévision de croissance en 2023 du Résultat récurrent net part du Groupe maintenant entre 5,90 euros et 6 euros par action (5,80 euros à 5,90 euros auparavant), soit une croissance comprise entre +6% et +8%. Le résultat récurrent net part du Groupe ressort à 2,93 euros par action en hausse de +7,5%, combinant une solide dynamique locative et une progression de la marge locative à une bonne tenue des frais de structure et des frais financiers. L'ANR EPRA de liquidation ressort à 172,2 euros par action (-6% sur 6 mois). Il s'élève à 179,7 euros par action en incluant la valeur lot pour le résidentiel.

Ipsen (+0,1%) : La Commission européenne a décidé de suivre les recommandations émises par le CHMP au mois de mai cette année. Elle n'a donc pas accordé d'autorisation de mise sur le marché pour le palovarotène, un médicament expérimental pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). Le palovarotène est le premier médicament à être soumis aux autorités réglementaires du monde entier pour le traitement de la FOP, une maladie ultra-rare avec environ 900 cas connus à travers le monde.

Argan (-1,1%) a vu son résultat net récurrent part de groupe augmenter de 8% à 62,8 ME au 30 juin 2023, représentant 69% des revenus locatifs. Les revenus locatifs avaient augmenté de 11% à 90,9 ME sur ce premier semestre 2023.

Getlink (-1,3%) : Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au premier semestre 2023 s'élève à 934 millions d'euros, en hausse de 64% par rapport au premier semestre 2022, porté par la performance d'ElecLink ainsi que par la bonne dynamique des trafics passagers. L'EBITDA consolidé du premier semestre s'élève à 496 millions d'euros, soutenu par les très bons résultats d'ElecLink. Le résultat net consolidé du Groupe du premier semestre 2023 est un profit de 159 millions d'euros.

Casino reprend 6,1% ce matin et Rallye 5,3%.