Ouverture Paris : le CAC 40 va tenter de clôturer au-dessus des 7.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Si le CAC 40 a symboliquement mis fin hier (+0,03%) à une séquence de six séances consécutives de baisse, il n'a cependant pas été en mesure de clôturer au-dessus des 7.200 points... Ce matin, il repasse ce niveau (+0,20% à 7.210 points), les investisseurs revenant quelque peu à l'achat en attendant les décisions de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne la semaine prochaine, puis celles de la Réserve fédérale américaine le 20 septembre.

En zone euro, une hausse des taux de la BCE de 25 points de base est attendue ce mois-ci, tandis que la porte reste ouverte pour une nouvelle augmentation en novembre. A ce titre, on vient d'apprendre, à 8 heures, que la hausse des prix à la consommation en Allemagne a bien atteint 6,4% sur un an en août, confirmant la première estimation. Par rapport à juillet, l'inflation calculée aux normes harmonisées européennes (IPCH) a augmenté de 0,4%.

WALL STREET

Wall Street est resté sous pression jeudi, malgré un petit sursaut de 0,17% du DJ à 34.500 points, alors qu'Apple et Nvidia ont plombé le Nasdaq qui perd 0,89% à 13.748 pts, tandis que le S&P 500 abandonne 0,32% à 4.451 pts.

ECO ET DEVISES

La production industrielle a rebondi de 0,8% en juillet en France après avoir reculé de 0,9% le mois précédent. Le marché tablait sur une hausse limitée à +0,1%. En glissement annuel, la production affiche une progression de 2,7% contre +1,4% de consensus.

La hausse des prix à la consommation en Allemagne a bien atteint 6,4% sur un an en août, a annoncé vendredi Destatis, l'office fédéral de la statistique, confirmant sa première estimation.

Etats-Unis :

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

- Crédit à la consommation. (21h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0726 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 89,55 $. L'once d'or se traite 1.926 $.

VALEURS EN HAUSSE

Viel Cie (+2% à 8,20 Euros) : Le résultat net - part du groupe enregistre ainsi une hausse de 21,7% au premier semestre 2023 comparé à 2022 et s'élève à 50,9 millions d'euros, contre 41,9 millions d'euros en 2022. A cours de change constants, le résultat net part du groupe est en hausse de 24,7%. Le résultat net consolidé s'inscrit en hausse de 15,9 % à 69,2 millions d'euros au premier semestre 2023 contre 59,7 millions d'euros sur la même période en 2022.

Rubis (+1,75% à 22,14 Euros) a vu son chiffre d'affaires se stabiliser à 3.324 au premier semestre 2023. Le semestre a été marqué par une très forte augmentation du RBE à 409 ME (+30% en glissement annuel) et du résultat opérationnel courant à 323 ME (+32 % en glissement annuel). Le résultat net part du groupe est stable à 171 ME.

VALEURS EN BAISSE

Vetoquinol (-1,95% à 85,80 Euros) : Le Résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 39 ME (15,1% du CA), contre 44 ME pour les 6 premiers mois de l'exercice 2022. L'EBITDA s'établit à 60 ME au 30 juin 2023, soit 23,3% du chiffre d'affaires. Retraité des éléments non récurrents au Brésil, l'EBITDA du 1er semestre 2023 ressort à 54 ME, soit 20,9 % de l'activité du laboratoire. Le Résultat net du laboratoire Vetoquinol s'élève à 32 ME, soit 12,6% du chiffre d'affaires du S1 2023, en progression de +50,6% par rapport au résultat net à fin juin 2022.

Samse (-0,55% à 180 Euros) : Le résultat opérationnel du Groupe ressort à 54,4 ME au titre du premier semestre 2023, soit une baisse de 15,6 ME par rapport au 30 juin 2022. Le résultat financier se dégrade de 0,6 ME pour atteindre -1,4 ME au 30 juin 2023, compte-tenu de la hausse sensible des taux d'intérêts sur les 12 derniers mois. Le résultat net ressort à 43,1 ME et affiche ainsi une baisse de 12,4 ME par rapport au premier semestre 2022. Le résultat net part du Groupe s'établit à 41,6 ME, contre 53,9 ME en 2022.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Gaumont, Altamir, Emova, STEF

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg reste à l'achat sur Renault mais avec un objectif ramené de 49 à 47 euros et à l'achat sur Stellantis avec une cible ajustée de 22 à 21 euros.

Berenberg a ciblé SES-imagotag parmi les valeurs moyennes européennes à privilégier aux côtés d'Euroapi.

INFOS MARCHE

Celyad Oncology : Fortress Investment Group franchit les 25%

Argan intègre l'indice SBF 120

EN BREF

Hunyvers : en négociations exclusives pour acquérir Groupe LBC Nautic

Grolleau : prend 49,9% de l'italien OMP Mechtron