Ouverture Paris : le CAC 40 toujours sur sa lancée

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 qui a clôturé au-dessus des 6.200 points pour la première fois hier depuis le 9 juin, semble en mesure de s'y maintenir ce matin, puisqu'il progresse de 0,40% à 6.225 points à l'approche de 9h30. Il a déjà repris plus de 5% depuis le 14 juillet. Le Nikkei, à la Bourse de Tokyo, en hausse pour la cinquième séance consécutive (+2,67%), a été emmené par la progression des valeurs technologiques.

Des informations de Reuters selon lesquelles le gazoduc Nord Stream 1 devrait reprendre du service jeudi comme prévu atténuent les craintes liées à l'approvisionnement en gaz en Europe et devrait de nouveau contribuer à la hausse marchés actions.

La peur d'une récession mondiale n'est toutefois pas complètement écartée et le rebond des actions au cours de la semaine dernière pourrait tout autant refléter un simple rebond... On guettera particulièrement la réaction des marchés demain jeudi, suite aux décisions de la BCE.

WALL STREET

La bourse de New York qui a manqué son rebond lundi était nettement plus assurée mardi soir, dans un marché quelque peu rassuré par les derniers indicateurs économiques qui pourraient éviter à la Fed de resserrer trop fortement sa politique monétaire fin juillet.

Le DJ monte de 1,45% à 31.522 points, le Nasdaq reprend 3,11% à 11.713 points et le S&P500 grimpe de 2,76% à 3.936 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice flash européen de confiance des consommateurs. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0234$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 106,21$. L'once d'or se traite 1.707$.

VALEURS EN HAUSSE

GenSight (+18% à 2,52 Euros) annonce aujourd'hui que des sujets atteints de Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) traités avec LUMEVOQ continuent à bénéficier d'une nette amélioration de leur vision 5 ans après une seule injection de la thérapie génique. Comparés à l'évolution de la vision observée chez les patients non traités, ces résultats diffèrent de façon importante par rapport à l'histoire naturelle de la NOHL.

TotalEnergies (+1,30% à 49,74 Euros) lance la première phase des études d'ingénierie pour les installations de production amont du projet Papua LNG. En parallèle, les études pour les installations aval de liquéfaction progressent conformément au planning global du projet, avec comme objectif de lancer un FEED intégré au quatrième trimestre de cette année. La décision finale d'investissement est attendue vers la fin de l'année 2023, pour un démarrage de la production fin 2027.

Pierre et Vacances (+3,50% à 5,30 Euros) : Après une hausse de 141% entre le 1er semestre 2020/2021 et celui de 2021/2022, le chiffre d'affaires du Groupe continue à progresser au 3e trimestre, avec une hausse de +118% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Au total, le chiffre d'affaires Groupe s'élève à 1,161 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021/2022 (501,9 ME), en croissance de +131% par rapport à l'exercice 2020/2021. Pierre et Vacances surperforme ainsi son niveau d'avant-crise.

Eiffage (+0,50% à 89,86 Euros) : Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 1,348 milliard d'euros au 1er semestre 2022 (1,113 MdE au 1er semestre 2021), soit une hausse de +21,1% et de +7,8% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires des installations commerciales inclut, à compter d'avril 2021, la quote-part d'APRR de chiffre d'affaires des aires exploitées sous la marque Fulli.

Carrefour (+2,30% à 17,39 Euros) annonce la signature d'un accord de cession portant sur sa participation de 60% dans Carrefour Taïwan à Uni-President, son partenaire et coactionnaire de longue date. Cette opération valorise Carrefour Taïwan sur la base d'une valeur d'entreprise de 2 MdsE. Fondé en 1987 au travers d'une joint-venture entre Carrefour et Uni-President, Carrefour Taïwan a connu une forte croissance et une importante création de valeur au cours des 35 dernières années. Aujourd'hui, l'entité gère avec près de 15.000 collaborateurs un réseau étendu de 340 magasins, dont 68 hypermarchés et 272 supermarchés et magasins premium, ainsi que 129 galeries marchandes. En 2021, Carrefour Taïwan a généré un chiffre d'affaires hors taxes de 2,5 MdsE, un EBITDA de 243 ME, et un Résultat Opérationnel Courant de 78 ME.

Vranken-Pommery Monopole (+0,90% à 17,40 Euros) a publié un chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 de 109,9 ME (+17,7% par rapport au S1 2021), confirmant la poursuite de la dynamique de l'exercice 2021. Les ventes à la clientèle en France progressent de 20,6%, avec notamment la reprise des activités On-trade (consommation hors domicile) alors que le 1er semestre 2021 était encore marqué par le confinement et les restrictions de mobilité internationale. Le groupe précise que les ventes à l'export sont particulièrement soutenues en Europe comme dans le reste du monde avec d'excellentes performances au Benelux, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, et au Japon. Elles représentent 66% des ventes au 1er semestre 2022.

VALEURS EN BAISSE

Virbac (-3% à 365,50 Euros) : Au 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 616,4 millions d'euros (529,4 ME un an plus tôt), soit une évolution globale de +16,4% par rapport à la même période de 2021. Hors impact favorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +12%. Cette croissance bénéficie, pour partie, d'un effet de base favorable représentant 1 point de croissance du chiffre d'affaires, expliqué par les nouveaux produits acquis à partir du 2e trimestre 2021. Toutes les zones sont en croissance organique à fin juin.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Vente-unique.com, Nicox, Airwell, I.Ceram, Réalités, Alchimie, Sidetrade

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan est à l'achat sur Alstom avec un objectif de cours de 38 euros.

INFOS MARCHÉS

Altarea : succès de la levée de fonds réservée aux salariés.

Energisme met en place une nouvelle tranche de financement.

EN BREF

LDLC : franchit la barre des 70 boutiques.

Crossject : phase d'injections pour l'étude clinique Zeneo Midazolam terminée.

Eurazeo a dépassé l'objectif de levée de son fonds PME IV1 à plus d'1 MdE.

Touax : capacité de financement accrue pour accompagner la croissance de la division Conteneurs.

Visiativ : acquisition d'un cabinet de conseil basé au Canada et en Irlande.

Wavestone réalise l'acquisition d'une société de conseil britannique.