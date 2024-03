Ouverture Paris : le CAC 40 toujours en manque de catalyseurs pour aller chercher les 8.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A l'image de la semaine passée, qui a vu le CAC 40 pris dans une certaine léthargie, l'indice parisien ne connait pas d'évolution marquée ce matin. Après une ouverture stable, il cède quelques points (-0,10%) à 7.930 points peu avant 9h30. L'indice parisien s'avère incapable de gagner les 8.000 points tout en demeurant proche de son record historique établi jeudi dernier, à 7.977,68 points.

Ce matin, le Nikkei a dépassé lundi pour la première fois de son histoire les 40.000 points, terminant à 40.109,23 points.

Les attentes de baisse des taux, contrariées en ce début d'année, pourraient encore évoluer cette semaine avec la réunion de politique monétaire, jeudi, de la Banque centrale européenne. Un statu quo sur les taux est largement attendu tout comme une révision à la baisse de la prévision d'inflation, ce qui pourrait signaler une baisse à venir du coût du crédit.

Cotation...

Vendredi on a appris que l'indice ISM manufacturier américain du mois de février s'est établi à 47,8, en zone de contraction sous la barre des 50, alors que le consensus de place se situait à 49,5. L'indicateur était de 49,1 un mois auparavant. L'indicateur des commandes nouvelles est ressorti à 49,2 (52,5 en janvier). L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de février 2024 s'est affiché à 76,9 en lecture finale contre 79,6 de consensus de place. L'indice préliminaire se situait à 79,6.

WALL STREET

Les indices ont terminé vendredi dans le vert à Wall Street, après des statistiques contrastées. Le S&P 500 gagne +0,8% à 5.137 pts (+1,33% sur la semaine). Le Dow Jones s'adjuge +0,32% à 39.087 pts, mais prend seulement +0,05% en hebdomadaire. Le Nasdaq est à nouveau bien ferme, avec une hausse de +1,14% à 16.274 pts (+1,87% sur la semaine). Les marchés restent soutenus par Nvidia et la cote technologique, animée par l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes automobiles finales du mois de février (BEA)

Europe :

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0848$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,46$. L'once d'or se traite 2.084 $.

VALEURS EN HAUSSE

Saint-Gobain (+0,70% à 69,10 Euros) a signé un accord en vue de la cession de son activité de produits en bois traité (poteaux, clôtures, rampes) en Irlande (PDM) et au Royaume-Uni (Calders & Grandidge), au groupe Iivari Mononen. La cession de PDM a été conclue le 1er mars. Les actifs cédés comprennent deux sites de production en Irlande et au Royaume-Uni, qui ont généré un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2023, et emploient 80 personnes. La cession de Calders & Grandidge reste soumise à la condition de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence. Elle devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024. Ces cessions s'inscrivent dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan 'Grow & Impact'.

BNP Paribas (+1% à 56,72 Euros) : lance un programme de rachat d'actions prévu pour 2024 pour un montant maximum de 1,055 milliard d'euros. La période de rachat débute ce 4 mars pour s'achever le 23 avril au plus tard. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées.

VALEURS EN BAISSE

Clariane (ex-Korian) (-4,90% à 1,80 Euro) : plus forte baisse sur le SRD dans les premiers échanges.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Dolfines, Artea

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Citigroup reste à l'achat sur Orange avec un objectif de 11,85 euros, reste aussi à l'achat sur Forvia, mais avec un objectif ramené de 25 à 19 euros. Citigroup est enfin neutre sur Stellantis avec un objectif qui passe de 18 à 23 euros.

JP Morgan surpondère Getlink avec un objectif ajusté de 20 à 19 euros. JP Morgan surpondère aussi Safran avec un objectif qui grimpe de 215 à 230 euros et surpondère Technip Energies avec un objectif de 27 euros.

INFOS MARCHE

Plastic Omnium : noté 'BB+' par S&P Global Ratings

Carrefour : les rachats d'actions seront activés le 4 mars

EN BREF

LDLC victime d'une fuite de données clients