Ouverture Paris : le CAC 40 toujours en berne!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance rencontrée lors de la deuxième partie de séance hier se poursuit ce matin et cède 0,90% à 7.215 points à 9h30. Les investisseurs se montrent inquiets des dernières données en provenance de Chine : les indicateurs d'activité Caixin ont montré que l'activité des services y avait progressé à son rythme le plus faible depuis huit mois en août à 51,8, contre 54,1 en juillet. La faiblesse de la demande a continué de peser, en dépit de mesures de stimulus qui n'ont pas suffi à relancer la consommation.

Ajoutant aux inquiétudes des investisseurs, la membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Loretta Mester a déclaré lundi que l'inflation restait trop élevée et les marchés du travail solides. Les indicateurs PMI des services et composites finaux sont attendus mardi à partir de 09h50 pour de nombreux pays de la zone euro, et devraient confirmer le ralentissement de l'économie européenne en août, incitant les investisseurs à la prudence.

WALL STREET

Marchés fermés lundi.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Ventes automobiles préliminaires du mois d'août (BEA).

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Commandes de biens durables finales. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

Europe :

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI final des services de la zone euro. (10h00)

- Indice Markit PMI composite final de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS final composite britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS final britannique des services. (10h30)

- Indice des prix à la production en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0783 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 88,83 $. L'once d'or se traite 1.936 $.

VALEURS EN HAUSSE

Sanofi (+0,10% à 98,11 Euros) : Le laboratoire bénéficie du soutien de Berenberg qui a relevé sa recommandation à l''achat' tout en portant son objectif de 107 à 115 euros. Le broker explique que Sanofi subit une décote de valorisation depuis plus de 10 ans, la société luttant pour développer un pipeline attractif avec des rendements supérieurs au coût du capital. L'histoire du redressement de l'entreprise semble être un succès en termes de simplification et de contrôle des coûts, mais il faut du temps pour démontrer une amélioration de la prise de décision en matière de R&D.

VALEURS EN BAISSE

Air France-KLM (-1,60% à 13,87 Euros) et Airbus (-1% à 132,88 Euros) sont entrés en négociations exclusives en vue d'établir une co-entreprise pour la fourniture au niveau mondial de services de maintenance des équipements de l'Airbus A350 (gestion de la chaîne d'approvisionnement, réparations et création d'un stock mondial partagé d'équipements). La coopération envisagée prendrait la forme d'une co-entreprise (joint venture) à 50-50 entre Air France et Airbus et impliquerait le transfert de certains équipements d'avions détenus par les deux partenaires dans le stock partagé de la co-entreprise.

Eutelsat (-0,30% 5,61 Euros) et Karista annoncent un nouveau partenariat stratégique : Eutelsat devient un nouveau souscripteur au sein du fonds Spacetech de la société de gestion. Karista disposera ainsi de moyens supplémentaires pour tirer le meilleur parti de l'accélération inédite de l'économie spatiale.

SES (-0,30% à 6,59 Euros) et Lapeyre annoncent aujourd'hui le déploiement de la plateforme Vusion IoT Cloud et des étiquettes électroniques du Groupe dans les 132 magasins de l'enseigne en France. Vusion permettra à l'enseigne française de répondre parfaitement à ses besoins d'affichage et d'information client en magasin. En effet, la large gamme d'étiquettes électroniques et de solutions développées par le Groupe permettra à Lapeyre de déployer en temps réel et grâce au Cloud, les prix et les caractéristiques techniques des références proposées par l'enseigne.

Valeo (-1,40% à 17,49 Euros) est tout proche de finaliser sa sortie de Russie. L'équipementier, qui avait fait part de son intention de quitter le pays après l'invasion russe de l'Ukraine, est en discussions avancées pour vendre la dernière de ses deux activités locales. "Il reste une activité thermique de taille très réduite, employant quelques dizaines de personnes. Les discussions pour la céder sont à un stade relativement avancé", a indiqué à 'Reuters' Christophe Périllat, directeur général du groupe.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Celyad, Biocorp, Delta Plus Group, Enertime

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre" sur le Crédit Agricole.

Berenberg relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" sur Sanofi.

Barclays abaisse son avis sur la Société Générale à "pondération en ligne", contre "surpondérer", et son objectif de cours de 35 à 30 euros.

JP Morgan ajuste son objectif de cours sur Carrefour à 19 euros, contre 21 euros.

INFOS MARCHE

Orange : émission d'obligations durables pour 500 ME

Acheter-Louer.fr : regroupement des actions

EN BREF

Exail : commande record d'une centaine de centrales inertielles

Argan : nouvelle plateforme logistique pour Carrefour

Hoffmann Green Cement : premier contrat de licences en Arabie Saoudite avec le Groupe Shurfah

Crossject : audits européens et américain pour la fabrication de ZENEO Midazolam dans l'épilepsie