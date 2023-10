Ouverture Paris : le CAC 40 toujours dans le rouge; Vantiva en vue

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A 7 025,49 points au plus bas ce matin, le CAC 40 se dirigeait vers les 7.000 points en tout début de séance avant de limiter quelque peu sa baisse... A 9h30, il se positionnait à 7.035 points (-0,45%). La baisse qui a dominé les deux derniers tiers de la séance d'hier, se poursuit donc... L'accord dimanche pour éviter la fermeture partielle des administrations fédérales a vite été intégré par le Marché et les investisseurs naviguent toujours à vue en raison de l'incertitude entourant une nouvelle potentielle hausse de taux de la part de la Fed d'ici la fin d'année. La gouverneure Michelle Bowman s'est dit disposée à voter en faveur d'un nouveau relèvement des taux si les données économiques venaient à montrer des progrès trop lents ou insuffisants dans la lutte contre l'inflation.

La vigueur de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, publié lundi, montre qu'il est désormais proche du seuil d'expansion. Cela suscite l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie mais renforce aussi la perspective d'une prolongation du resserrement monétaire de la Réserve fédérale. Dans ce cas, "good news is bad news"!

Wall Street a continué d'hésiter lundi. Le S&P 500 a stagné à 4.288 points, tandis que le Dow Jones a perdu 0,22% à 33.433 pts. Le Nasdaq est en revanche remonté de 0,67% à 13.307 pts dans le sillage de Nvidia. Le Congrès américain a adopté samedi soir un projet de loi de financement provisoire permettant d'éviter la fermeture partielle des administrations fédérales, autrement dit le fameux 'shutdown'...

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0467 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 89,92 $. L'once d'or se traite 1.822 $.

Sanofi (+0,30% à 102,12 Euros) annonce avoir conclu un accord avec Janssen Pharmaceuticals Inc (Janssen), une entreprise du groupe Johnson & Johnson, en vue du développement et de la commercialisation d'un candidat-vaccin à 9 valences contre les souches pathogènes extra-intestinales d'E. coli développé par Janssen.

Vantiva ex-Technicolor (+30% à 0,19 à Euro) : a conclu un accord d'option d'achat avec CommScope, en vue d'acquérir sa division Réseaux Domestiques. Cette société américaine cotée au Nasdaq fournit des équipements offrant des solutions de connectivité résidentielle et de décodeurs vidéo. CommScope Home Networks a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars sur les 12 derniers mois clôturant au 30 juin 2023, tandis que Maison Connectée de Vantiva a réalisé 2,0 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la même période. Aux termes de la transaction, CommScope recevrait une participation dans Vantiva à l'issue de l'opération, représentant 25 % sur une base entièrement diluée, par le biais d'une augmentation de capital réservée à CommScope en contrepartie du transfert de l'activité Home Networks à Vantiva et un montant cumulé maximum de complément de prix de 100 millions de dollars, soumis à l'atteinte par Vantiva (à périmètre constant) d'un EBITDA égal ou supérieur à 400 millions d'Euros dans une année fiscale donnée au cours des 5 ans suivant le premier exercice après la conclusion de l'acquisition. Le paiement annuel de ce complément de prix ne pourra excéder 50 millions de dollars.

Kaufman & Broad (-5,35% à 25,65 Euros) annonce aujourd'hui ses résultats pour les 9 premiers mois de l'exercice 2023 (du 1er décembre 2022 au 31 août 2023). Nordine Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman & Broad, a notamment a déclaré : Les résultats commerciaux et financiers du 3ème trimestre 2023 s'inscrivent dans la continuité de ceux du 1er semestre... Les réservations de logements en volume sont en repli de 12,6% sur les 9 premiers mois de l'exercice, à comparer à un recul estimé à date de l'ordre de 35,1% sur la même période pour l'ensemble du marché. Le groupe confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2023.

Safran (-0,25% à 145,92 Euros) Electrical & Power a conclu l'acquisition ce jour de l'activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales, qui porte sur la conversion, la génération de puissance et les moteurs électriques pour l'aéronautique civile et militaire. L'accroissement de l'expertise de Safran Electrical & Power, notamment en conversion, conforte sa position de leader sur l'ensemble de la chaine électrique des aéronefs. Ce rachat fait suite aux négociations exclusives annoncées en septembre 2022. L'activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales emploie près de 600 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 145 ME.

Scor (-0,10% à 29,02 Euros) : Selon 'Les Echos', un différend opposerait le réassureur et le groupe Covéa à propos de la valorisation d'un portefeuille de réassurance vie aux Etats-Unis cédé par le premier au second, deux ans après la signature d'un accord dans le cadre duquel les deux groupes étaient convenus d'abandonner toutes les procédures en justice réciproques... D'après le journal économique, le réassureur et l'assureur mutualiste ont lancé des procédures d'arbitrage distinctes sur l'un des volets de l'accord signé en juin 2021. Covéa estime que l'opération ne tenait pas compte de la baisse de l'espérance de vie aux Etats-Unis et a décidé, après audit, de ne pas verser sa quote-part des sinistres, est-il indiqué dans 'Les Echos'.

CGG (-1,45% à 0,65 Euro) annonce avoir livré la phase orientale de son étude GeoVerse dédiée à l'évaluation des sites potentiels de stockage de gaz carbonique dans le Golfe du Mexique et avoir démarré l'extension de cette étude vers l'ouest. Les deux phases de ce projet, soutenues par un financement de l'industrie, sont disponibles sous licence dès maintenant, les produits finaux de la phase d'extension vers l'ouest étant disponibles au premier trimestre 2024.

JP Morgan repasse à 'surpondérer' sur Technip Energies avec un objectif cible de 28 euros.

Société Générale conserve Deezer avec un objectif ajusté à 2,90 euros.

HSBC conserve Hermès avec un objectif minoré à 1.880 euros.

La Deutsche Bank reste à l'achat sur ArcelorMittal, mais avec un objectif ramené de 34 à 33 euros.

SEB Bank est toujours à l'achat sur Nokia, mais avec un objectif qui passe de 5,50 à 5,30 euros.

Morningstar repasse à acheter sur Thales avec un objectif ajusté en hausse à 156 euros.

