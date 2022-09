Ouverture Paris : le CAC 40 toujours bien orienté

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 reprend sa marche en avant ce matin (+0,50% à 6.367 points) après un début de semaine tambour battant hier (+1,95%), l'ayant porté au-dessus des 6.300 points. L'attitude plus attentiste lors de la préouverture, s'est peu à peu raffermie dans la dernière demi-heure avant l'ouverture.

Le principal rendez-vous économique de la semaine, les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois d'août seront connus en début d'après-midi et la séance parisienne devrait évoluer selon leur terneur. Le consensus table sur un ralentissement de la hausse à 8,1% sur un an après une augmentation de 8,5% en juillet, mais l'inflation dite de base, particulièrement surveillée par la Réserve fédérale américaine est, elle, attendue en progression de 6,1% après un gain de 5,9% en juillet.

Un chiffre confirmant une baisse pourrait raviver l'espoir d'une hausse de taux d'intérêt limitée à 50 points lors de la réunion du 21 septembre de la Fed, mais à ce stade c'est bien un relèvement de 75 points de base qui est anticipé par les investisseurs...

WALL STREET

Wall Street est restée positive ce lundi. Le S&P 500 a gagné 1,06% à 4.110 pts, le Nasdaq 1,27% à 12.266 pts et le Dow Jones +0,71% à 32.4381 pts. Le baril de brut WTI a repris 1,3% sur le Nymex à 87,50$. L'indice dollar recule de 0,7% face à un panier de devises de référence. Les opérateurs semblent donc attendre avec une relative sérénité les chiffres de l'inflation, qui tomberont demain mardi aux Etats-Unis pour le mois d'août 2022 à 14h30. Il devrait marquer un nouveau ralentissement de l'inflation, à 8,1% en glissement annuel, contre 8,5% en juillet... L'indice des prix à la consommation reculerait ainsi de 0,1% par rapport au mois antérieur, d'après le consensus FactSet. Hors alimentaire et énergie, toutefois, le "CPI" américain progresserait de 0,4% par rapport au mois antérieur et de 6,1% sur un an - contre 5,9% en juillet.

ECO ET DEVISES

L'inflation annuelle allemande, harmonisée aux normes européennes, a bien accéléré en août pour atteindre 8,8%, montrent les données finales de l'Office fédéral de la statistique. Un niveau record et conforme aux attentes du marché. Les coûts de l'alimentation et de l'énergie ont tiré les prix vers le haut, bien que leur impact ait été partiellement compensé par des aides gouvernementales temporaires, notamment une remise sur le carburant et les transports publics.

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0135$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 93,81 $. L'once d'or se traite 1.721$.

VALEURS EN HAUSSE

Bouygues (+0,10% à 30,52 Euros) : Bouygues Travaux Publics enrichit son offre de solutions d'infrastructures pour l'éolien offshore, avec l'acquisition exclusive de la technologie d'embase flottante OO-STAR, détenue par Floating Wind Solutions. Cette technologie permet de s'adapter à un grand nombre d'environnements marins, de réduire l'empreinte carbone de l'infrastructure des fermes éoliennes et de diminuer les coûts d'exploitation et de maintenance.

Air Liquide (+0,50% à 126,82 Euros) annonce la vente de ses activités Industriel Marchand en Arabie saoudite à Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment Co. Ltd., une co-entreprise d'Air Products pour son activité Industriel Marchand en Arabie saoudite. Cette transaction inclut la participation d'Air Liquide dans Air Liquide Khafra Industrial Gases (ALKIG). Cette cession, qui complète la vente annoncée en avril des activités Industriel Marchand d'Air Liquide aux Emirats arabes unis et au Bahreïn au groupe Air Products, est non significative sur l'ensemble du périmètre d'Air Liquide dans la zone Afrique Moyen Orient et Inde. Elle illustre la stratégie du Groupe de revue régulière de son portefeuille d'activités pour se recentrer sur certaines géographies et activités à fort potentiel de développement.

Metavisio (+35% à 8,80 Euros) a annoncé être en négociations exclusives avec une société américaine constituée sous la forme d'un véhicule d'acquisition (SPAC) dont les titres sont cotés sur le marché Nasdaq Capital Market, en vue d'un projet de rapprochement aux termes duquel l'entité combinée serait cotée au Nasdaq. L'opération proposée serait basée sur une valeur d'entreprise estimée de Metavisio qui devrait être dans une fourchette comprise entre 140 et 160 millions de dollars (USD), sous réserve des résultats de la due diligence, pour 100% du capital de Metavisio sur une base entièrement diluée.

VALEURS EN BAISSE

Plastic Omnium (-1,50% à 17,92 Euros) va développer et produire pour Ford d'ici fin 2023 des réservoirs hydrogène haute pression 700 bars de type IV pour équiper ses prototypes de camions de taille moyenne zéro-émission et générer ainsi des données en situation réelle.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Erytech, Linedata

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHÉS

Nexans lance un programme de rachat d'actions.

Teleperformance rejoint l'indice CAC 40 ESG.

EN BREF

Pixium Vision : 1ère implantation en Italie dans l'étude pivot.

Waga Energy : un premier projet de biométhane au Canada.

Altheora : nouvelle usine pour accompagner la croissance.

Esker automatise la gestion des commandes clients de Suntory Beverage & Food Spain.

Geci International : succès commercial au Brésil dans les Télécommunications.

Pherecydes Pharma : enregistrement du phagogramme selon les Directives CE.