Ouverture Paris : le CAC 40 toujours au-dessus des 8.000 points en attendant l'emploi américain...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le début de séance s'avère quelque peu hésitant en Bourse de Paris, le CAC 40 évoluant autour de son point d'équilibre, toujours au-dessus des 8.000 points franchis hier pour la première fois de son histoire. Ce matin il s'est hissé à 8.022,97 points, tout près du nouveau record d'hier de 8.029,37 points.

Hier, Christine Lagarde est restée cohérente dans son message : la Banque centrale européenne reconnaît que l'inflation évolue dans le bon sens, mais elle a besoin de plus de preuves montrant que la désinflation est durable, notamment en ce qui concerne l'évolution des salaires... La BCE, et avec elle les investisseurs, resteront donc les yeux rivés sur les publications macroéconomiques des semaines à venir... Elle a toutefois ouvert la porte à une première baisse des taux en juin.

Le rapport mensuel sur l'emploi, publié à 14h30 par le département du Travail, donnera de nouveau du grain à moudre aux investisseurs. Sa robustesse a été ces derniers mois l'un des principaux facteurs d'inflation et donc de frein à la baisse des taux de la Fed.

WALL STREET

Wall Street achève la séance sur une nouvelle note d'optimisme, avec ses trois principaux indices dans le vert. Le S&P 500 gagne encore +1,03% à 5.157 pts, terminant sur un record de clôture. Le Dow Jones est plus timoré, mais reste ferme avec une hausse de +0,34% à 38.791 pts. Le Nasdaq s'adjuge 1,51% à 16.273 pts, une nouvelle fois soutenu par Nvidia qui affiche un énième sommet historique, au-dessus des 900$.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- PIB final du quatrième trimestre de la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0946$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,50$. L'once d'or se traite 2.161 $.

VALEURS EN HAUSSE

STEF (+4,50% à 130,20 Euros) a dégagé en 2023 un résultat opérationnel courant de 247,3 ME, en hausse de 6,1% par rapport à 2022 hors les activités de La Méridionale. Le résultat net part du groupe passe de 146,4 ME en 2022 à 191,6 ME en 2023. STEF poursuit sa politique de dividende à hauteur d'un tiers de ses résultats, ce qui représente une distribution de 5,10 euros par action (4 euros l'an dernier), soumise au vote de l'Assemblée générale du 25 avril 2024.

Rubis (+4,40% à 26,40 Euros) a été marqué par une très forte progression du Résultat Brut d'Exploitation à 798 millions d'euros (+19% par rapport à 2022) et du Résultat Opérationnel Courant à 621 ME (+22%). En 2022 et 2023, RBE et ROC incluent la répercussion sur les clients finaux du taux de change au Nigéria, à hauteur de 34 ME et de 32 ME respectivement. Corrigé de cet effet et des éléments exceptionnels, le RBE a augmenté de 15% et le ROC de 17%. Le Résultat net (part du Groupe) est à un niveau record de 354 ME, +8% ajusté malgré les effets de change négatifs pour 105 ME

VALEURS EN BAISSE

Bassac (-1,60% à 42,20 Euros) dévoile un chiffre d'affaires 2023 qui baisse de 4% à périmètre comparable et s'élève à 1 297 millions d'euros. Le montant total des réservations s'élève à 1 383 millions d'euros TTC en 2023, en diminution de 18% par rapport à 2022. Au cours de l'exercice, les réservations ont porté sur 4 955 lots, contre 5 900 lots en 2022, soit une diminution de 16% en volume. Cette baisse s'explique par le ralentissement des rythmes de vente survenu en 2023. Au 31 décembre 2023, le carnet de commandes s'élève à 1 922 millions d'euros, en baisse de 8% par rapport au 31 décembre 2022 à périmètre comparable. Sur la base du chiffre d'affaires des douze derniers mois, le carnet de commandes représente environ 18 mois d'activité contre 19 mois fin 2022. Le résultat opérationnel courant diminue de 42mEUR. La marge opérationnelle courante est en baisse entre les deux exercices, s'inscrivant à 9% du CA en 2023, contre 12% en 2022. Le résultat des activités avant impôts est en diminution de 53mEUR, s'élevant à 93mEUR en 2023, contre 146mEUR en 2022. Le résultat net part du groupe en 2023 est en diminution, passant de 102mEUR en 2022 à 65mEUR.

Vivendi (-2,40% à 10 Euros) réalise un chiffre d'affaires de 10,51 milliards d'euros, en hausse de +9,5%, porté par la progression de Groupe Canal+ et d'Havas, ainsi que par la consolidation de Lagardère depuis le 1er décembre 2023. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) ressort à 934 millions d'euros, en hausse de +7,5% (+11,7% à taux de change et périmètre constants), grâce notamment à la progression de Havas et de Groupe Canal+, ainsi qu'à la consolidation de Lagardère à compter du 1er décembre 2023. Le résultat net, part du groupe, s'établit à 405 ME (0,40 euro par action de base), contre une perte de -1,01 MdE en 2022 (-0,98 euro par action de base).

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Lanson-BCC, Tour Eiffel, MRM, MG International, Atland, Savencia Fromage & Dairy, Gaumont, McPhy Energy

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Citi abaisse son objectif sur Antin de 18 à 16 euros ('neutre').

HSBC ajuste le curseur sur Arkema de 111 à 107 euros ('achat').

HSBC revalorise Groupe ADP de 104 à 110 euros ('réduire').

Morgan Stanley passe à surpondérer sur STMicro en visant 48 euros.

INFOS MARCHE

Maurel Prom dans le SBF 120

Alpha MOS : augmentation de capital au prix de 0,40 euro

Aton obtient un rééchelonnement de remboursement de son emprunt obligataire

Argan : S&P confirme le statut 'investment grade'

Accor remplace Alstom au CAC40

Plastic Omnium : vif succès du placement obligataire de 500 ME

Edenred : va racheter jusqu'à 300 ME d'actions

EN BREF

EssilorLuxottica renouvelle son accord de licence avec Dolce & Gabbana

Alstom : la RATP passe une commande de 800 ME

Neoen remporte 119 MWc de projets solaires en France