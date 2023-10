Ouverture Paris : le CAC 40 tombe sur les 6.900 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La baisse se poursuit ce jeudi matin sur le marché français, en recul de 1% 6.900 points. Signe de l'inquiétude des marchés, l'or a atteint un plus haut sur deux mois, alors que l'emprunt à 10 ans américain retrouve quasiment les 5% dans un contexte international de plus en plus tendu...

Les derniers indicateurs économiques ont par ailleurs souligné de nouveau la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux, ce qui pourrait pousser la Réserve fédérale à maintenir sa politique monétaire, et déplaire fortement aux investisseurs en actions...

Mercredi, les constructions de logement ont ainsi été plus fortes qu'attendu, tandis que le Livre beige de la Fed, qui sert de base à ses décisions de politique monétaire, constate que l'économie américaine ne ralentit pas. Les investisseurs s'attendent cependant à un maintien des taux à leur niveau actuel lors du prochain rendez-vous de la Fed, d'après le baromètre Fedwatch. Mais la bonne santé de l'économie pourrait désinciter la Fed à baisser les taux aussi vite que le Marché ne l'anticipait jusqu'alors... Jerome Powell s'exprimera ce soir à 18H00, heure de Paris, un rendez-vous encore très attendu dans ce contexte tendu.

Wall Street a nettement corrigé hier soir, sous pression suite à une nouvelle série de publications trimestrielles dans un contexte géopolitique dégradé. La veille, la cote américaine avait déjà été chahutée, dans le sillage en particulier de Nvidia sur de nouvelles restrictions US à l'exportation concernant les puces avancées... Le S&P 500 abandonne 1,34% à 4.314 pts, le Dow Jones cède 0,98% à 33.665 pts et le Nasdaq recule de 1,62% à 13.314 pts.

Le pétrole campe à plus de 90$ le brent et l'euro revient à 1,0550/$.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

VALEURS EN HAUSSE

Stedim remonte de 7% après ses comptes, suivi de Graines Voltz (+6%)

Lhyfe : +4% avec Remy Cointreau et Pernod Ricard (+3%) malgré un repli de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2023-2024, pénalisé par la baisse de ses ventes aux Etats-Unis et en Chine. Le groupe dit cependant toujours tabler sur une croissance de ses revenus annuels. Le chiffre d'affaires du groupe français de vins et spiritueux est ressorti à 3,042 milliards d'euros sur la période écoulée, en recul de 8% et de 2% en données internes.

Orpea : +1% avec Lectra, Eutelsat, Innate, Getlink après ses comptes

Teract (stable). Le résultat opérationnel est de (90,6) ME, après prise en compte des éléments non courants qui s'établissent à (92,7) ME, en raison principalement de la comptabilisation en 2022 2023 d'une charge sans impact sur la trésorerie de (91,4) ME liée aux frais d'accès au marché dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic. Le résultat net part du groupe s'élève à (106,6) ME au 30 juin 2023, intégrant principalement l'effet mentionné ci-dessus du coût d'accès à une cotation dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic pour (91,4) ME (charge sans impact sur la trésorerie), un résultat financier de (17,6) ME et une charge d'impôt de (2,3) ME. Par ailleurs, le résultat net des activités abandonnées de 3,2 ME, correspond à une politique de rotation des actifs non stratégiques.

VALEURS EN BAISSE

SergeFerrari (-15%) après son warning et Aubay (-13%) a ajusté prudemment son objectif de chiffre d'affaires sur l'exercice dans une fourchette comprise entre 530 à 540 ME. La marge opérationnelle d'activité devrait se situer quant à elle dans une fourchette comprise entre 8 et 9%. La société vise auparavant un chiffre d'affaires annuel compris entre 540 ME et 550 ME, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%...

Rallye : -9% suivi de Genomic (-8%)

Renault (-6%) Au 3ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires ressort à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 7,6% par rapport au 3ème trimestre 2022, en hausse de 13,8% à taux de change constants. Le Chiffre d'affaires de l'Automobile s'établit à 9,4 milliards d'euros, en hausse de 5% par rapport au 3ème trimestre 20221, +11.3% à taux de change constants. Les ventes du Groupe sont en progression de 6,1% dans le monde et de 15,3% en Europe. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires du groupe est de 37,4 milliards d'euros, en hausse de 21,1% par rapport à la même période en 2022.

Prodways : -6% suivi de Cie des Alpes (-5%) et P&V

Casino : -4% avec Forvia, Stellantis (-3%)

Edenred (-2,5%) annonce un chiffre d'affaires total de 634 millions d'euros réalisé entre juillet et septembre, supérieur au consensus de place qui était de 625 millions d'euros. La direction cible désormais un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour 2023 dans la moitié supérieure d'une fourchette annoncée en juillet et allant de 1,02 milliard à 1,09 milliard d'euros. "Fort de ce nouveau trimestre de croissance robuste, nous sommes confiants dans nos perspectives et anticipons désormais pour l'ensemble de l'année 2023 un EBITDA compris dans la moitié haute de notre fourchette cible de 1.020 à 1.090 millions d'euros."

Ubisoft : -2,5% suivi de LFE, Sanofi, Atos

Valeo : -2% avec Eramet, Edenred, Elior, TotalEnergies, CGG, Derichebourg

Gecina (-1%). 1,1 MdE de cessions ont été réalisées ou sécurisées depuis le début de l'année. 111 ME de cessions additionnelles sous promesses sont signalées depuis début juillet, en prime de +7,7% sur les expertises à fin 2022 et un taux de privation inférieur à 3%, avec deux immeubles parisiens occupés et deux actifs non stratégiques aujourd'hui vacants à Paris et en première couronne de la région parisienne. Des opérations qui renforcent le bilan du groupe et consolident les perspectives à long terme dans un environnement de marché de l'investissement très ralenti. Dans ces conditions, les guidance 2023 sont confirmées. Le résultat Récurrent Net part du Groupe est attendu entre 5,9 et 6 euros par action en 2023, soit une hausse de +6% à +8%.