Ouverture Paris : le CAC 40 timidement dans le vert

(Boursier.com) — L 'indice phare parisien, le CAC 40, pointe ce mercredi en hausse timide de 0,15% à 7.192 pts. La barre des 7.200 pts est ainsi accessible ce jour. Les autres places européennes affichent des performances hésitantes, après la consolidation des bourses asiatiques (-0,56% sur le Nikkei et -0,91% sur le SSE). Le DAX rend 0,21% et l'Euro Stoxx 50 affiche un repli comparable, tandis que la bourse de Londres, fermée depuis lundi pour Noël et le Boxing Day, grimpe de 0,87%. La tendance récente a été favorable sur les marchés, les opérateurs misant sur un impact limité et de court terme du variant Omicron.

L'euro perd 0,2% contre dollar à 1,1285$. Le baril de brut WTI grappille 0,3% à 76,2$, tandis que le Brent de la mer du Nord avance de 0,3% à 78,9$. L'once d'or fléchit de 0,5% à 1.802$. Le bitcoin abandonne 3,2% à 47.663$.

La France a annoncé hier mardi 179.807 nouvelles contaminations covid en 24 heures, du jamais vu depuis le début de la pandémie. Sur sept jours, la moyenne quotidienne est de 87.214. Selon Covidtracker.fr, le nombre de nouvelles contaminations annoncé mardi est le plus haut en Europe. Pour lundi, les Etats-Unis ont annoncé plus de 500.000 nouvelles infections en 24 heures. Le nombre de nouveaux cas annoncé hier par les autorités britanniques s'est établi à 129.471, niveau sans précédent, mais ces données n'incluent ni l'Ecosse ni l'Irlande du Nord. Malgré la flambée des infections, le nombre de patients hospitalisés en raison du covid reste loin des records établis l'an dernier en France. 3.416 patients sont soignés en réanimation en France en raison du covid, une hausse de 83 patients sur une journée, contre plus de 7.000 patients en avril 2020. L'épidémie a causé 242 décès supplémentaires dans les hôpitaux, pour un total de 96.107.

Aux USA, les hospitalisations quotidiennes à New York ont augmenté de la manière la plus importante depuis les premiers jours de la pandémie, mais le nombre total de patients Covid à l'hôpital reste bien inférieur au pic de l'année dernière. Joe Biden a indiqué qu'il imposerait l'exigence vaccinale pour les voyages nationaux si son équipe médicale le recommandait... Armés de vaccins et de traitements, les États américains espèrent éviter des restrictions strictes face à la poussée d'Omicron, note le Wall Street Journal... Une étude des CDC révèle quant à elle que les réinfections dues à Omicron sont souvent accompagnées de symptômes légers. Les CDC ont aussi abaissé leur estimation de la prévalence d'Omicron, qui représente tout de même près de 59% des cas covid au dernier décompte.

La Bourse de New York a fini mardi en ordre dispersé, au lendemain d'un 69e record pour le S&P 500, qui a marqué le pas mardi. Dans un volume restreint, les investisseurs se sont consacrés aux traditionnelles opérations de fin d'année, verrouillant les gains inscrits dans les portefeuilles de leurs clients. 2021 aura été particulièrement faste pour les marchés d'actions, malgré le retour de la volatilité depuis l'automne, lié au regain de la pandémie de Covid-19 et à la perspective d'une remontée des taux directeurs de la Réserve fédérale en 2022.

A la clôture, le Dow Jones a avancé de 0,26% à 36.398 points, soutenu notamment par Walt Disney (+1,57%), Boeing (+1,46%) et Walmart (+1,44%). L'indice large S&P 500 a cédé 0,1% à 4.786 pts, après son nouveau sommet historique de lundi, tandis que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,56% à 15.781 pts. A 3 séances de la fin 2021, le DJIA affiche une performance positive annuelle de 19%, le S&P 500 a bondi de 27% et le Nasdaq a grimpé de 22,4%.

Sur le front économique ce jour, les opérateurs suivront aux USA les stocks de grossistes de novembre et les promesses de ventes de logements.

Les valeurs

Teleperformance (+2,4%) a annoncé mardi soir l'acquisition du groupe américain Senture pour 400 millions de dollars (valeur d'entreprise), une opération "intégralement financée par dette bancaire", a précisé le groupe dans un communiqué. Senture, un acteur majeur de la gestion des processus métiers (Business Process Outsourcing ou BPO) auprès des administrations aux Etats-Unis, était jusqu'ici détenu par Kingswood Capital Management, une société américaine d'investissement basée à Los Angeles en Californie. Senture, fondé en 2003 et basé à London dans le Kentucky, a dégagé un chiffre d'affaires annuel de 192 millions de dollars US et une marge d'EBITA ajusté de 16% (supérieure à celle de Teleperformance), selon les estimations pour 2021.

L'opération est relutive d'environ +5% sur le résultat net par action de Teleperformance, a précisé le groupe français. Avec Senture, Teleperformance renforce son offre dans les services aux citoyens, un secteur où le groupe français est déjà présent aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Leader mondial des centres d'appels, Teleperformance s'est diversifié depuis 2017 dans la sous-traitance de fonctions de back-office et la modération des médias sociaux.

Neoen (+0,6%), un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, a effectué la mise en service du Bulgana Green Power Hub situé à Stawell, dans l'État de Victoria, en Australie. L'actif hybride est constitué d'un parc éolien de 204 MW composé de 56 turbines, et d'une batterie Tesla de 20 MW / 34 MWh. Il a la capacité de générer 750 000 MWh d'énergie verte par an, de quoi approvisionner en électricité environ 150 000 foyers. L'électricité produite par le Bulgana Green Power Hub est vendue au gouvernement de l'Etat de Victoria, dans le cadre d'un contrat de 15 ans. Ainsi, le parc éolien contribuera de manière significative à l'atteinte de l'objectif de l'Etat de Victoria de 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030.

Figeac Aéro (+0,9%). Au titre du 1er semestre 2021/22, Figeac Aéro affiche un chiffre d'affaires de 119,9 ME en progression de +27% (+30,4% à périmètre et taux de change constants). La division Aérostructures qui représente 81,7% du chiffre d'affaires du Groupe à 98 ME tire la croissance globale (+30% en publié et +33,8% à pcc) et les autres activités affichent un chiffre d'affaires de 21,9 ME (+15,3% en publié et 16,9% à pcc). La perte nette semestrielle est réduite à 21,9 ME. Le groupe réaffirme sa confiance dans l'atteinte des objectifs suivants sur l'exercice 2021/22 : CA entre 250 et 300 ME, soit une croissance entre 22,2% et 46,6%, EBITDA courant à 2 chiffres et free cash-flows positifs.

EO2 (-3%). L'excédent brut d'exploitation (EBE) consolidé semestriel du groupe est en recul, passant de 1,4 ME en août 2020 à 1,0 ME en août 2021. Après comptabilisation des dotations aux amortissements et aux provisions de 1,1 ME, le résultat d'exploitation s'établit à 0,3 ME en août 2021. Après prise en compte du résultat financier de (0,2) ME, d'un résultat exceptionnel positif de 0,2 ME et d'une charge d'impôt de (0,02) ME, le résultat net part du Groupe s'élève à 0,3 ME, contre 0,5 ME un an avant. EO2 affiche, au 31 août 2021, un carnet de commandes en amélioration pour son activité de services énergétiques et est, comme pour l'ensemble de la filière, particulièrement vigilant à maintenir un niveau de stocks stratégiques en granulés bois suffisant afin de répondre à une demande en croissance sur les années à venir.

AudioValley (+28%), leader et pionnier de l'audio digital, a "considérablement étendu" sa présence au niveau international en 2021, estime le groupe. Les services de pointe de sa filiale Targetspot, permettant de monétiser les contenus en ligne et d'optimiser la gestion des publicités audio digitales, ont convaincus des acteurs de renom tels que Dailymotion, Deezer, RFI, Skyrock, Gaana... Soit 11 contrats majeurs signés en 2021.

Vivendi gagne 0,9%, comme Bouygues. Kering prend 0,7%. Alstom abandonne 0,6% et Veolia 0,5%. Sanofi consolide de 0,4%.