Ouverture Paris : le CAC 40 stagne, toujours proche de son plus haut historique

(Boursier.com) — Débuts poussifs pour le CAC 40 ce matin qui cède quelques points à 9h30 (-0,15% à 7.945 points). Il demeure tout proche de son record historique établi jeudi dernier à 7.977,68 points, mais aussi du seuil symbolique des 8.000 points.

La prudence prévaut sur les marchés d'actions alors que les investisseurs attendent de nombreux éléments macroéconomiques dans les heures et jours qui viennent... Ils prendront connaissance des chiffres de l'activité des services pour le mois de février en zone euro et aux Etats-Unis, ainsi que de l'indice des prix à la production en janvier.

Ces indicateurs seront surveillés alors que les deux principaux événements de la semaine portent sur la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne jeudi et le rapport mensuel sur l'emploi américain de vendredi. Avant cela, plusieurs banquiers centraux, dont le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, se seront exprimés, tandis que mercredi sera publié le Livre beige de la Fed qui sert de base de travail au comité de politique monétaire de la banque centrale américaine.

WALL STREET

Wall Street a terminé dans le rouge lundi, après les records battus en fin de semaine dernière sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le S&P fléchit de 0,12% à 5.130 pts et le Dow Jones recule de 0,25% à 38.989 pts, tandis que le Nasdaq perd 0,41% à 16.207 pts.

ECO ET DEVISES

Net recul de la production industrielle en janvier. Selon les données de l'Insee, la production a diminué de 1,1% sur un mois après +0,4% en décembre. Le marché tablait sur une baisse de 0,1%. Sur un an, la production affiche une hausse de 0,8% contre +1,8% attendu.

France :

- PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice PMI composite final américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Commandes industrielles américaines. (16h00)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- PMI espagnol final des services. (09h15)

- PMI italien final des services. (09h45)

- PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice PMI final des services de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI final composite en zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS final britannique des services. (10h30)

- Indice PMI CIPS final composite britannique. (10h30)

- Indice des prix à la production en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0849$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,44$. L'once d'or se traite 2.115 $.

VALEURS EN HAUSSE

Thales (+6,25% à 147 Euros) a publié un résultat opérationnel en hausse de 10,9% et a fait part d'un chiffre d'affaires en progression de 7,9% en données organiques en 2023, à 18,4 Milliards d'euros, sous l'effet du rebond du marché de l'aéronautique civil. Pour la première fois depuis 2019, soit avant la crise sanitaire, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) du groupe équipementier a dépassé le seuil des 2 Milliards d'euros, atteignant 2,132 Milliards d'euros, établissant un record pour le groupe. Le consensus de place se situait à 2,100 Milliards d'euros, pour des ventres de 18,20 Milliards d'euros. La marge opérationnelle grimpe de 0,6 point pour passer à 11,6%. Thales indique par ailleurs que ses prises de commandes ont été légèrement supérieures à 2022, à 23,132 Milliards d'euros. Le Résultat net ajusté, part du Groupe s'établit à 1,768 MdE, en hausse de 14%. Le Résultat net consolidé part du groupe s'inscrit à 1,023 MdE, en retrait de 9% du fait d'une charge exceptionnelle liée au transfert à un tiers du risque relatif aux engagements de retraites au Royaume-Uni. Le Free cash-flow opérationnel est de 2,026 MdsE, soit 115% du résultat net ajusté, part du groupe. Le dividende proposé est de 3,40 euros, en hausse de 16%.

Carbios (+2,70% à 26,80 Euros) : Active, sa solution enzymatique pour la biodégradation du PLA, est incluse dans l'inventaire des substances en contact avec les aliments (FCS) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avec la notification de contact avec les aliments (FCN) 2325, en vigueur depuis le 29 février 2024. Grâce à cette étape, CARBIOS Active peut être utilisé pour fabriquer des emballages en contact avec des aliments aux États-Unis (emballages rigides et souples, et autres applications).

Airbus (+0,70% à 156,44 Euros) : American Airlines a signé une commande ferme portant sur 85 appareils A321neo supplémentaires, ce qui porte sa commande totale à 219 appareils de ce type. American Airlines a déjà pris livraison de son premier A321neo en février 2019, et 70 autres appareils ont été livrés au 31 janvier 2024. La compagnie aérienne est le plus grand opérateur mondial d'avions de la famille A320, le plus grand opérateur d'A321 au monde, et le plus gros client pour l'A321neo en Amérique du Nord.

Coface (+1,35% à 13,60 Euros) : les nouveaux objectifs financiers de Coface s'entendent au travers du cycle. A savoir :- un ratio combiné non actualisé d'environ 78% au travers du cycle, en amélioration de 2 points par rapport au plan 'Build to Lead' ; - un RoATE en moyenne de cycle de 11%, en amélioration de 1,5 point dans un environnement de taux d'intérêts équivalents aux taux actuels ; - un ratio de solvabilité dans le haut de la zone cible de 155%-175%, avec un taux de distribution égal à au moins 80% du résultat net consolidé ; - une contribution additionnelle des services d'informations au RoATE du groupe de 50 points de base à partir de 2027.

VALEURS EN BAISSE

Eramet (-1,80% à 63,35 Euros) a confirmé un accord sur la dette existante de sa filiale de nickel déficitaire, la SLN. À la suite des discussions menées ces dernières semaines, l'Etat français et Eramet ont convenu d'un accord permettant de neutraliser le poids de la dette de la SLN dans les comptes consolidés du Groupe. Les 320 ME de prêts existants de l'Etat à la SLN, actuellement consolidés en dette financière dans les comptes d'Eramet, seront ainsi transformés en quasi-fonds propres, assimilables comptablement à des capitaux propres dans les comptes consolidés. Eramet convertira de manière similaire la dette intra-groupe existante de 325 ME selon le même schéma. Cette conversion n'a pas d'impact sur les comptes consolidés du Groupe mais permet un traitement pari passu des créances de l'Etat et d'Eramet.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Deutsche Bank repasse de 'conserver' à 'vendre' sur Euroapi avec un objectif abaissé de 6 à 3 euros.

Morgan Stanley surpondère Technip Energies mais ramène son objectif à 24,60 euros.

RBC Capital est en ligne sur Technip Energies avec un objectif ajusté à 25 euros.

Goldman Sachs reste à l'achat sur Engie et réhausse sa cible à 20,60 euros.

Deutsche Bank conserve Antin Infrastructure avec un objectif de 18 euros.

INFOS MARCHE

EN BREF

