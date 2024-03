Ouverture Paris : le CAC 40 stagne à haut niveau...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 stagne toujours ce matin, à l'image des dernières séances, évoluant sans conviction au sein d'un couloir avec peu d'amplitude, autour des 7.935 points. La proximité des 8.000 points et du record historique freinent les ardeurs des investisseurs. Hier, le CAC 40 s'est approché à moins de 14 points de ce sommet historique inscrit le 29 février à 7 977,68 points.

La tendance devrait rester prudente alors que le marché prendra connaissance à 11h des données sur les ventes au détail en zone euro pour le mois de janvier. Cette statistique est susceptible de fournir des indications sur l'évolution de la conjoncture dans le bloc monétaire alors que les chiffres définitifs mensuels des PMI ont montré mardi que l'activité du secteur privé en zone euro était sur le point de renouer avec la croissance.

Aux Etats-Unis, en attendant la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi, les investisseurs analyseront les chiffres de l'enquête ADP et le rapport Jolts sur les offres d'emplois. Ils surveilleront aussi la publication du Livre beige de la Réserve fédérale américaine, qui sert de base de travail à son comité de politique monétaire alors que son président, Jerome Powell, doit s'exprimer dans la journée devant le Congrès.

WALL STREET

Wall Street a de nouveau corrigé le tir mardi, après les records de fin de semaine dernière sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le S&P 500 retombe de 1,02% à 5.078 pts et le Dow Jones perd 1,04% à 38.585 pts, alors que le Nasdaq plonge de 1,65% à 15.939 pts avec Apple (-2,8%) et Tesla (-3,9%).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Ventes de détail en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0862$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,29$. L'once d'or se traite 2.129 $.

VALEURS EN HAUSSE

SCOR (+6,80% à 29,06 Euros) a dégagé un résultat net de 162 ME au quatrième trimestre 2023 (179 ME en excluant l'impact de la variation à la juste valeur de l'option sur les actions propres), contribuant à un résultat net annuel record de 812 Millions d'euros en 2023, et propose un dividende courant de 1,8 euro par action. La valeur économique du Groupe mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17 de 9,2 MdsE au 31 décembre 2023, en hausse de +3% (+8,6% à hypothèses économiques constantes) par rapport au 31 décembre 2022. Cela correspond à une Valeur Économique par action de 51 euros vs 50 euros au 31 décembre 2022. Le Ratio de solvabilité estimé du Groupe ressortait à 209% au 31 décembre 2023. La proposition d'un dividende courant est donc de 1,8 euro par action au titre de l'exercice 2023. Le Rendement annualisé des capitaux propres (RoE) s'est inscrit à 15% (16,6% ajusté) au T4 2023. Pour l'année 2023, le RoE ressort à 18,1% (17,5% ajusté). Les Revenus d'assurance sont de 3,832 MdsE au T4 2023 (+3% par rapport au T4 2022). Le Ratio combiné P&C s'établit à 75,6% au T4 2023 (-22,8 pts par rapport au T4 2022). Le Résultat des activités d'assurance L&H7 s'inscrit à 64 ME au T4 2023. Le taux de rendement courant des investissements monte à 3,7% au T4 2023 (+0,6 pt par rapport au T4 2022).

VALEURS EN BAISSE

Tikehau (-0,70% à 21,15 Euros) annonce un niveau record de collecte nette à 6,5 MdsE sur 2023, soit un montant supérieur de 37% à la moyenne 2017-22. Le groupe souligne la progression de 13% des encours de l'activité de gestion d'actifs sur 12 mois, qui atteint 42,8 MdsE au 31 décembre 2023, soit une croissance annuelle moyenne de 26% depuis 2016. De solides performances ont été réalisées au travers de cessions créatrices de valeur sur l'ensemble des classes d'actifs, avec en soutien une expansion et une reconnaissance de la franchise au niveau mondial, laquelle représente 54% de la collecte nette provenant d'investisseurs internationaux. Le groupe souligne par ailleurs la progression de 11% des encours générant des commissions de gestion et qui en génèreront à l'avenir, sécurisant ainsi des revenus additionnels à long-terme. Le Core Fee-Related Earnings (Core FRE) s'établit à 123 ME, soit une croissance de 13% sur 12 mois, représentant une marge de 39,4%. La contribution croissante des stratégies de Tikehau Capital aux revenus réalisés du portefeuille d'investissements est aussi à noter pour un résultat net de 177 ME (part du Groupe) en 2023, dont 105 ME au second semestre 2023 (soit une croissance de 144% comparé au second semestre 2022). La proposition de dividende est de 0,75 euro par action, en hausse de 7% par rapport à 2022.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC conserve Worldline mais avec un objectif ajusté de 16 à 12 euros.

JP Morgan reste 'neutre' sur Euroapi avec un objectif ramené de 4,50 à 4,20 euros.

JP Morgan surpondère Thales avec un objectif majoré de 171 à 175 euros.

INFOS MARCHE

GEA : prévoit une distribution exceptionnelle de 20 ME

Schneider Electric va lancer une levée de fonds auprès de ses salariés

Kering : émet un emprunt obligataire de 1,75 MdE

EN BREF

GenSight Biologics : les yeux des patients traités bilatéralement s'améliorent plus

TotalEnergies : se renforce en Afrique du Sud

SpineGuard franchit une étape pour renforcer son offre PediGuard en Chine