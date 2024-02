Ouverture Paris : le CAC 40 soutenu par les résultats d'entreprises

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après le rebond d'hier à Paris, la tendance reste soutenue ce jeudi par les très nombreuses publications d'entreprises dans le sillage, aussi, du rebond rapide observé à Wall Street.

Le CAC40 monte de 0,8% à 7.742 points. Hier soir, le S&P 500 a repris 0,96% à 5.000 pts tout rond, le Dow Jones a regagné 0,4% à 38.424 pts et le Nasdaq est remonté de 1,3% à 15.859 pts.

Austan Goolsbee, le patron de la Fed de Chicago, a délivré quelques commentaires utiles concernant l'évolution des taux US... Il ne s'alarme pas de la dernière lecture de l'inflation américaine et juge que la Fed ne devrait pas attendre jusqu'au retour de l'inflation à 2% pour réduire ses taux. Selon lui, une inflation légèrement plus haute durant quelques mois serait toujours cohérente avec un retour vers l'objectif de 2% de la banque centrale...

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est désormais de 92% d'un nouveau statu quo de la Fed le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. C'est aussi désormais l'hypothèse d'un statu quo qui prévaut pour le 1er mai, avec 60% de probabilité d'une fourchette de 5,25-5,50%, inchangée, sur les fed funds, à l'issue de la réunion FOMC suivante...

ECO ET DEVISES

Ce jeudi, le programme sera encore assez chargé, avec dès 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close le 10 février (consensus FactSet 220.000), les ventes de détail du mois de janvier (consensus FactSet -0,1% en comparaison du mois antérieur, +0,2% hors automobile et +0,4% hors automobile et essence), les prix à l'import et à l'export de janvier (consensus stable pour l'import), ainsi que l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de février (consensus -11) et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie du même mois (consensus -8,5).

Jeudi également, les investisseurs suivront à 15h15 les chiffres de la production industrielle américaine pour le mois de janvier (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur, 78,8% de taux d'utilisation des capacités). Les stocks et ventes des entreprises du mois de décembre, ainsi que l'indice NAHB du marché immobilier américain pour février (consensus 46), seront aussi connus jeudi, à 16 heures... Notons aussi que Raphael Bostic, patron de la Fed d'Atlanta, interviendra le même jour.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 1,5% à 76,35$. L'once d'or perd 0,4% sous les 2.000$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises... Le Bitcoin grimpe à 52.029$.

VALEURS EN HAUSSE

Pernod Ricard (+5,5%) a publié au premier semestre de son exercice 2023/24 un chiffre d'affaires en recul de 3% à 6,59 Milliards d'euros. Le ROC a affiché une décroissance interne de 3% à 2,14 Milliards d'euros. Les analystes anticipaient un recul en organique de 2,9% pour le chiffre d'affaires et de 5,1% pour le ROC.

Le groupe de spiritueux annonce par ailleurs viser un chiffre d'affaires globalement stable sur l'exercice en cours, après un premier semestre difficile. La direction anticipe une amélioration de la demande sur les marchés clés de la Chine et des Etats-Unis au second semestre. Le groupe a expliqué qu'une "discipline très stricte" sur les frais de structure favoriserait l'expansion de la marge, avec une croissance à un chiffre du résultat opérationnel courant (ROC) pour l'ensemble de l'année.

Nexans (+5%) Le Chiffre d'affaires standard ressort à 6,5 Milliards d'euros en 2023, le chiffre d'affaires courant est de 7,8 milliards d'euros, avec un accroissement de la rentabilité et une excellente génération de trésorerie. Nexans a ainsi atteint tous ses objectifs, relevés en juillet dernier, confirmant cette année encore l'ampleur de sa transformation...

L'EBITDA ajusté (record) grimpe à 665 Millions d'euros (+8% par rapport à 2022) et la marge d'EBITDA ajusté est de 10,2%. L'EBITDA incluant les paiements en actions s'établit à 652 millions d'euros supérieur à l'objectif.

La priorité reste aux solutions à valeur ajoutée (SHIFT Prime) générant +20 millions d'euros d'EBITDA supplémentaire dans les activités d'Electrification.

Le flux de trésorerie disponible normalisé s'inscrit à 454 Millions d'euros, reflétant une gestion stricte du besoin en fonds de roulement et la hausse du carnet de commandes ajusté de l'activité Production d'énergie & Transmission.

La direction souligne le maintien d'un bilan solide avec une dette nette de 214 Millions d'euros et un ratio de levier de 0,4x.

Le groupe propose une hausse de 10% du dividende à 2,30 euros par action.

Guidance 2024 annoncée :

*EBITDA ajusté entre 670 et 730 millions d'euros ;

*Flux de trésorerie disponible normalisé (normalized free cash-flow) entre 200 et 300 millions d'euros.

Renault (+4%) a confirmé une forte amélioration de tous ses indicateurs financiers sur l'exercice 2023 et dévoilé des résultats records. Le chiffre d'affaires atteint 52,4 milliards d'euros, en hausse de 13,1% et de +17,9% à taux de change constants par rapport à 2022. Les ventes mondiales du Groupe ont augmenté de 9% par rapport à 2022 pour atteindre 2.235.000 unités. En Europe, la progression est de 18,6% dans un marché en hausse de 13,9%.

La marge opérationnelle a atteint un niveau record à 4,1 milliards d'euros, en hausse de 1,5 milliard d'euros par rapport à 2022. Elle représente 7,9% du chiffre d'affaires, en amélioration de 2,4 points sur un an. La marge opérationnelle de l'Automobile est également à un niveau historique : 3,1 milliards d'euros, soit 6,3 % du chiffre d'affaires (+3 points vs 2022).

Le résultat net s'élève à 2,3 milliards d'euros et le Free cash-flow à 3 milliards d'euros, en hausse de 0,9 milliard d'euros par rapport à 2022. Un dividende significativement plus élevé, à 1,85 euro, sera soumis au vote de l'Assemblée générale annuelle du 16 mai 2024, contre 0,25 euro par action au titre de 2022. La date de détachement du dividende est prévue le 22 mai 2024 et sa mise en paiement le 24 mai 2024.

En 2024, l'offensive produit avec 10 lancements et l'accélération de la réduction des coûts seront les leviers de la performance opérationnelle et de la forte génération de cash. Renault Group vise pour 2024 une marge opérationnelle du Groupe d'au moins 7,5% et un free cash-flow supérieur à 2,5 milliards d'euros.

Renault va notamment lancer 2 nouveaux véhicules 100% électriques avec Scenic E-TECH electric, offrant plus de 600 km d'autonomie WLTP, et Renault 5 E-TECH electric. Chez Dacia, le nouveau Duster sera commercialisé à partir de mars 2024 avant la nouvelle Dacia Spring 100% à l'été 2024, puis Bigster, véhicule du segment C, en fin d'année 2024.

Le groupe annonce disposer d'un portefeuille de commandes en Europe équivalent à 2,5 mois de ventes prévisionnelles.

Stellantis (+3,5%) a publié un repli de sa marge opérationnelle en 2023 sous la pression des grèves aux Etats-Unis, mais a affiché un chiffre d'affaires, un bénéfice net et un flux de trésorerie industriel records grâce à la hausse des volumes de vente. Le constructeur a ainsi affiché une baisse de sa marge opérationnelle de 10% au deuxième semestre 2023, sous l'impact des grèves de 6 semaines aux Etats-Unis qui ont mis à l'arrêt ses opérations en Amérique du Nord, la géographie la plus profitable du groupe. Sur l'année 2023, la marge opérationnelle ressort à 12,8%, contre 13,4% en 2022.

L'augmentation des ventes consolidées, +7% en 2023, ont néanmoins porté le chiffre d'affaire du groupe à un niveau record de 189,5 Milliards d'euros, contre 179,6 Milliards d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net a également atteint un record, à 18,6 Milliards d'euros, en progression de 11% sur un an. Le free cash flow industriel grimpe de 19% à 12,9 Milliards d'euros, soit ici aussi un plus haut historique.

Le groupe a indiqué qu'il proposerait un dividende de 1,55 euro par action sur ses bénéfices de 2023, en hausse d'environ 16% sur un an, et qu'il mettrait en oeuvre en 2024 un programme de rachat d'actions de 3 milliards d'euros.

"Le groupe renouvelle son engagement d'atteindre une marge opérationnelle courante minimum à deux chiffres pour 2024, ainsi qu'un free cash flow industriel positif malgré les incertitudes macroéconomiques", a commenté la direction.

Safran (+3,5%) a publié une forte hausse de son chiffre d'affaires de 23,6% sur une base organique à 23,199 MdsE et de son résultat opérationnel courant qui a augmenté de 27,2% en organique à 3,166 MdsE. Safran a précisé que ses activités de services pour moteurs civils avaient grimpé de 32,9% en dollars. Le Résultat net (part du groupe) s'inscrit à 3,444 MdsE. Le Cash-flow libre ressort à 2,945 MdsE. Le dividende par action sera fixé à 2,20 euros, sous réserve de l'approbation des actionnaires

Perspectives pour 2024 (données ajustées) :

*Chiffre d'affaires : environ 27,4 MdsE.

*Résultat opérationnel courant : proche de 4 MdsE.

*Cash-flow libre : environ 3 MdsE.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ADP (+2,8%) s'est établi à 5,495 milliards d'euros en 2023, en hausse de +17,2% (+807 ME) par rapport à 2022, du fait principalement de l'effet de la reprise du trafic...

En 2023, l'Ebitda consolidé du groupe s'élève à 1,956 MdE, en hausse de +14,8% (+252 ME). La marge s'établit à 35,6% du chiffre d'affaires en 2023, en baisse de -0,8 point.

Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à 1,239 ME, en hausse de +32,4% (+303 ME), tiré par la hausse de l'Ebitda, de +14,8% (+252 ME), et du résultat des entreprises mises en équivalence.

Le résultat opérationnel s'élève à 1,243 MdE, en hausse de +25,7% (+254 ME), du fait de la hausse du résultat opérationnel courant, partiellement compensée par la baisse des autres charges et produits opérationnels.

Le résultat financier s'établit à -227 ME, soit +1,3% (-3 ME). La charge d'impôt sur les résultats s'élève à -232 ME (-172 ME en 2022).

Le résultat net ressort à 784 ME en 2023, en hausse de +32,5% (+192 ME) par rapport à 2022.

Le résultat net part des minoritaires est en hausse de +103,9% (+78 ME), à -153 ME, du fait notamment des effets ponctuels dans les comptes de TAV Airports et d'AIG.

Compte tenu de ces éléments, le résultat net part du Groupe (RNPG) s'établit à 631 ME, en hausse de +22,2% (+114 ME) par rapport à 2022 (516 ME).

Au 31 décembre 2023, le Groupe ADP dispose d'une trésorerie s'élevant à 2,3 MdsE, en baisse de -288 ME (-10,9%) par rapport au 31 décembre 2022. Les flux de trésorerie opérationnels s'établissent à 1,587 MdE et les produits de l'émission obligataire de TAV Airports, pour un montant de 400 millions de dollars.

L'endettement financier net du Groupe ADP s'établit à 7,934 MdsE au 31 décembre 2023 (7,44 MdsE au 31 décembre 2022). Au 31 décembre 2023, le ratio d'endettement s'établit à 4,1x l'Ebitda de l'année 2023, (4,4x l'Ebitda à fin 2022.

Au regard de cette trésorerie disponible et des besoins attendus en 2024,le groupe dispose de liquidités qu'il estime satisfaisantes, dans le contexte macroéconomique actuel, pour faire face à ses besoins courants ainsi qu'à ses engagements financiers.

Legrand monte de 2,5% après ses comptes, suivi de Saint-Gobain, aidé par l'avis favorable de Goldman Sachs

Forvia : +2,5% suivi de Alstom, Manitou, Valeo

Schneider Electric (+2,5%) Après un chiffre d'affaires 2023 de 35,9 milliards d'euros, le groupe a dégagé une marge brute de 15,012 MdsE. Elle est en hausse organique de +18,1%, soit une hausse de +200 points de base, le taux de marge brute s'établissant à 41,8% en 2023.

L'amélioration organique du taux de marge brute est due à un fort impact des prix nets principalement lié à l'effet de report des actions sur les prix menées en 2022, à une amélioration de la marge brute des Systèmes et à une amélioration de la productivité industrielle, particulièrement au second semestre.

L'Ebita ajusté de 2023 atteint 6,412 MdsE, ce qui représente une croissance organique de +24,5%, tandis que la marge d'EBITA ajusté progresse de +180 points de base en organique et atteint 17,9% grâce aux bons niveaux de volumes et à la forte amélioration de la marge brute, conjuguées à la maîtrise des coûts des fonctions support (SFC) tout en investissant pour l'avenir.

Le résultat net (part du Groupe) s'élève à 4,003 MdsE en 2023 (3,477 MdsE en 2022), ce qui représente une hausse de +15% par rapport à 2022, comprenant les pertes relatives au retrait de Russie.

Le Groupe réalise un cash-flow libre de 4,594 MdsE, grâce principalement à la performance du compte de résultat qui a permis de générer un cash-flow opérationnel record de 5,529 MdsE. Cela comprend des coûts de R&D de 2,016 MdsE, en hausse à 5,6% du chiffre d'affaires de 2023.

Au 31 décembre 2023, la dette nette de Schneider Electric s'établit à 9,367 MdsE (en baisse par rapport à 11,225 MdsE en décembre 2022).

Le Groupe reste déterminé à conserver sa notation élevée dans la catégorie 'Investment Grade'.

Le dividende proposé est de 3,50 euros par action, en hausse de +11% par rapport à 2022. Le Groupe maintient sa politique de dividende progressif pour la 14e année consécutive.

Le Groupe Schneider Electric fixe son objectif financier 2024, comme suit :

- Une croissance organique de l'Ebita ajusté 2024 comprise entre +8% et +12%. Cette performance découlerait de la croissance organique du chiffre d'affaires combinée à l'amélioration de la marge : croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +6% et +8% ; croissance organique de la marge d'Ebita ajusté comprise entre +40 et +60 points de base.

Ces performances impliquent une marge d'Ebita ajusté comprise entre environ 18% et 18,2% (incluant un effet de périmètre comprenant les transactions réalisées à ce jour et les effets de change par rapport aux estimations actuelles).

Le chiffre d'affaires consolidé 2023 du Groupe TF1 (+2%) s'élève à 2,297 milliards d'euros, soit -6,7% par rapport à 2022 (à périmètre constant).

En 2023, le marché publicitaire a été impacté par le contexte macro-économique au 1er semestre et a connu un rebond au 2e semestre. Dans ce cadre, le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 1,606 MdE, soit -2,1% par rapport à 2022 (à périmètre constant), extériorisant une progression de +1,7% (à périmètre constant) sur le second semestre.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'établit à 287,4 millions d'euros, soit -10,8% sur un an. En ligne avec les objectifs annoncés lors des résultats annuels 2022, la marge opérationnelle courante des activités s'élève à 12,5%, proche de celle de 2022 (-0,3 pt).

Air France KLM : +2% avec Wendel

Le Chiffre d'affaires annuel 2023 d'Orange (+1,5%) s'est établi à 44.122 millions d'euros, en progression de 1,8% sur un an, soit 790 millions d'euros. La croissance des revenus est tirée par la performance des services de détail qui augmentent de 3,5%, soit 1.109 millions d'euros, et des ventes d'équipements de 7,3%, soit 238 millions d'euros. Elle compense de plus de deux fois la décroissance des revenus des services aux opérateurs qui poursuivent leur recul de -6,5%, soit -474 millions d'euros.

Sur le plan commercial, le Groupe maintient sa position de leader de la convergence avec 11,9 millions de clients convergents sur l'ensemble du Groupe (+0,7%) et sa dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit. Les services mobiles comptent 254 millions d'accès (+4,8%), dont 103,9 millions de forfaits (+10,1%). Les services fixes totalisent 44,5 millions d'accès (en baisse de -2,9%), dont 16,5 millions d'accès très haut débit en forte croissance (+11,9%). Les accès fixes bas débit poursuivent leur baisse structurelle (-14,4%).

En ligne avec l'objectif annuel, l'EBITDAaL atteint 13 milliards d'euros, en croissance annuelle de 1,3% et en accélération continue tout au long de l'année pour atteindre +2,0% au 4ème trimestre. La stratégie valeur permet de réaliser une moindre décroissance de l'EBITDAaL de la France au second semestre (-2,2% après -5,1% au S1 conduisant à -3,6% sur l'année), avec toujours de très bonnes performances de l'Afrique et Moyen Orient (+12,7%) et de l'Europe (+5,8%), en particulier de l'Espagne (+12,2%), et le début de l'inversion de tendance d'Orange Business (-15,4%).

Malgré le contexte inflationniste, le programme d'efficacité opérationnelle suit sa trajectoire vers l'atteinte de son objectif de 600 millions d'euros en 2025 sur la base de coûts d'environ 12 milliards d'euros définie à fin 2022 et après l'intégration de VOO. Il a permis de réaliser environ 300 millions d'euros d'économies à fin 2023, soit la moitié du plan sur trois ans. Les économies sont principalement liées à la réduction notable des effectifs suite aux accords de Temps Partiel Seniors, mais aussi des programmes d'économies dans les domaines achats, IT, réseaux et immobiliers.

Le Résultat d'exploitation est à 4.969 millions d'euros en croissance de 6,6% du fait de l'augmentation de l'EBITDAaL et de l'effet de base favorable dû à la dépréciation de l'écart d'acquisition de la Roumanie en 2022, partiellement compensés par des coûts de restructuration supplémentaires pour Orange Bank et Orange Business et par l'augmentation des provisions sur les Temps Partiel Seniors, due à l'allongement de la durée de travail à la suite de la loi 2023 sur la réforme des retraites.

Le Résultat net de l'ensemble consolidé est de 2.892 millions d'euros, en croissance de 10,5%, soit 275 millions d'euros, du fait du résultat d'exploitation, de l'augmentation des charges financières et de la baisse de la charge d'impôt.

La croissance annuelle de l'EBITDAaL combinée à la forte réduction des eCAPEX permet d'atteindre un Cash-flow organique des activités télécoms de 3.661 millions d'euros (+19,7% en données historiques), en ligne avec l'objectif d'au moins 3,5 milliards d'euros.

L'endettement financier net s'établit à 27 milliards d'euros au 31 décembre 2023, en hausse de 1,7 milliard d'euros par rapport à 2022. Le ratio d'endettement financier net sur EBITDAaL des activités télécoms s'établit, en raison de l'acquisition de VOO, à 2,05x au 31 décembre 2023, en ligne avec l'objectif d'un ratio autour de 2x à moyen terme. La solide position de liquidité des activités télécoms de 14,3 milliards d'euros et le faible coût de la dette dont la maturité moyenne est de 7,5 ans sont des atouts dans l'environnement monétaire actuel.

La création de valeur, pilier du plan Lead the Future, se démontre par les trois indicateurs suivants :

Le Free cash-flow all-in atteint 2,9 milliards d'euros, en croissance 1,1 milliard d'euros.

Le Rendement des capitaux employés6 (ou ROCE : Return On Capital Employed) s'est fortement amélioré de 80 points de base pour atteindre 6,7%, proche de l'objectif 2025 de l'améliorer de 100 à 150 points de base entre 2022 et 2025.

Le Résultat net par action (ou EPS : Earnings per share) de 0,85 euro a augmenté de plus de 16%.

Au titre de l'exercice 2023, l'Assemblée générale du 22 mai 2024 statuera sur le versement d'un dividende de 0,72 euro par action (payable en 2024).

Le Groupe atteint tous ses objectifs pour 2023 et confirme à horizon 2025 ses objectifs financiers tels que présentés au Capital Market Day du 16 février 20237.

En 2024, Orange ambitionne d'atteindre les objectifs financiers suivants au périmètre actuel :

*EBITDAaL en légère croissance

*Une discipline sur les eCAPEX

*Cash-flow organique6 d'au moins 3,8 milliards d'euros

*Ratio dette nette/EBITDAaL inchangé autour de 2x à moyen terme

*Dividende de 0,75 euro par action (payable en 2025)

Pour l'exercice 2025, outre les objectifs présentés au Capital Market Day, Orange définit un dividende plancher à 0,75 euro par action.

Selon la décision à venir de la Commission européenne, la déconsolidation de l'Espagne ne change pas les objectifs d'EBITDAaL en légère croissance et de discipline sur les eCAPEX. Le Cash-flow organique, sur le périmètre hors Orange Espagne, continuera de croître de plus de 300 millions d'euros entre 2023 et 2025, pour atteindre au moins 3,3 milliards d'euros en 2024 et 3,5 milliards d'euros en 2025.

Sur l'année, Rexel (+1,3%) a enregistré des ventes de 19,153 milliards d'euros, en progression de +2,4% en données publiées, tirées par la croissance organique et la stratégie de croissance externe.

La croissance des ventes à jours courants de 4,2% en 2023 s'est traduite par une marge d'Ebita ajusté de 6,8%. Elle améliore de +13bps contre 6,7% en 2022, retraitée des éléments non récurrents liés à l'inflation des prix de produits stockés hors câbles, net des bonus plus élevés liés à la performance en 2022. L'EBITA ajusté s'est établi à 1,3 MdE (1,378 MdsE en comparable 2022). L'EBITA publié ressort à 1,286 MdE (incluant un effet négatif non-récurrent du cuivre de -14,2 ME).

La marge d'Ebitda est en baisse de -46 bps, à 8,5%.

Le bénéfice d'exploitation de l'année s'est établi à 1,216,6 MdE en 2023 (1,343 MdE en 2022).

Le résultat net de l'année s'est établi à 774,7 millions d'euros (922,3 ME en 2022). Le résultat net récurrent s'est élevé à 823,3 ME en 2023, en recul de-9,7% par rapport à 2022 en raison d'un effet de base élevé, les résultats 2022 ayant bénéficié d'une inflation sans précédent sur les produits hors-câbles.

Rexel proposera à ses actionnaires de maintenir son dividende record de 1,20 euro par action, payable entièrement en numéraire. Cela représente un taux de distribution de 43% du résultat net récurrent du Groupe, en ligne avec la politique de Rexel de distribuer au moins 40% de son résultat net récurrent.

Ce dividende, payable en numéraire le 17 mai 2024 (date de détachement le 16 mai), sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra à Paris le 30 avril.

En juin 2022, Rexel a dévoilé sa stratégie Power Up 2025 lors d'une Journée Investisseurs à Zurich. "Nos résultats records en 2022 et en 2023 nous placent en bonne voie pour atteindre les objectifs quadriennaux 2022-2025. Cela comprend nos objectifs financiers ainsi que nos ambitions stratégiques et notre allocation de capital", estime le management.

Le groupe vise une croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive, un marge d'EBITA ajusté comprise entre 6,3% et 6,6% et une conversion du Free Cash Flow avant intérêts et impôts supérieure à 60%.

La Française des Jeux (+1%), premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France, annonce ses résultats 2023 et ses perspectives 2024. Le chiffre d'affaires ressort à 2.621 Millions d'euros, en progression de +6,5% et de +2,8% à périmètre comparable avec de solides fondamentaux de la loterie, +4,9% hors Euromillions et Amigo. Le groupe souligne la bonne dynamique des paris sportifs et des jeux en ligne en concurrence de +10,9%, confortée par une présence sur tous les segments de jeu. La direction souligne aussi la forte progression de l'ensemble des jeux en ligne avec une hausse de +18,8% du produit net des jeux (PNJ), à près de 13% du PNJ du Groupe.

L'EBITDA courant est de 657 ME, en hausse de +11,3%, soit une marge de 25,1%. Hors éléments de fin d'année non reproductibles, la marge serait de 24,3%. Le résultat net qui ressort à 425 ME a bénéficié du niveau élevé d'EBITDA courant et de la très forte variation du résultat financier.

Objectifs 2024 : progression du chiffre d'affaires des activités de loterie et de paris sportifs et jeux en ligne en concurrence en France de l'ordre de +5%. Avec la contribution des autres activités (International, Paiement & Services), la croissance du chiffre d'affaires du Groupe serait de l'ordre de +8%. Marge d'EBITDA courant de l'ordre de 24,5%.

Le 22 janvier 2024, FDJ a annoncé lancer une offre publique d'achat sur Kindred pour créer un champion européen des jeux d'argent et de hasard. L'OPA sera ouverte le 20 février 2024 pour une période de 9 mois. Sa réalisation restera notamment soumise à l'obtention des autorisations réglementaires.

VALEURS EN BAISSE

En 2023, le résultat net récurrent (RNR) de Mercialys (-5%) s'élève à 109 millions d'euros (+3,3%), soit 1,17 euro/ action, en hausse de +3,3%. Il est supérieur à l'objectif d'une progression d'au moins +2%. La base de comparaison 2022 intégrait des éléments liés à la crise sanitaire. Sur une base retraitée de ces impacts exceptionnels, le RNR 2023 est en progression de +11%.

La conjonction d'une stabilisation de la réversion, d'une croissance organique des loyers facturés de +4,1% et d'un taux de vacance courante très limité à 2,9% a pleinement contribué à la croissance du RNR.

Le chiffre d'affaires des commerçants locataires est en hausse de +2,2% vs. 2022. Il illustre la bonne résistance de l'activité des enseignes de la foncière permise par la soutenabilité du taux d'effort à 10,7% (11,1% en 2022).

La marge d'Ebitda ressort à 83,9%, en amélioration par rapport à 2022 (83,2%), grâce à la dynamique locative et la maitrise des coûts opérationnels.

Verallia recule de 3% après ses comptes, suivi de Valneva dans le sillage aussi de ses résultats annuels

Au 31 décembre 2023, le résultat récurrent net part du Groupe Gecina (-2,5%) ressort en hausse de +8,2% à 6,01 euros par action, en amélioration par rapport à fin juin 2023 (+7,5%), combinant une solide dynamique locative à une bonne tenue des charges locatives, des frais de structure et des frais financiers. Il est au-dessus de la guidance.

La marge locative est en hausse de +40 pb sur 12 mois. Cette progression s'explique essentiellement par la croissance du taux d'occupation moyen et une meilleure refacturation de charges, venant compenser la hausse de la fiscalité locale. Dans un contexte inflationniste, le Groupe a été particulièrement attentif à l'évolution de ses frais de structure. Cette attention a commencé à porter ses fruits sur l'ensemble des lignes de dépenses de la société. En conséquence la marge d'Ebitda est en nette progression de +90 pb sur un an. La marge nette est en hausse de +110 pb.

Atos : -1,5% avec M6 et Ubisoft

Au 4e trimestre de l'année, le Groupe EssilorLuxottica (-1%) a enregistré un chiffre d'affaires de 6,25 milliards d'euros, en hausse de +7,1% par rapport à l'année dernière à taux de change constants (+2,4% en termes courants), en progression par rapport aux +5,2% du 3e trimestre.

Sur l'année le chiffre d'affaires s'établit à 25,395 MdsE, en hausse de +7,1% à taux de change constants. Les quatre régions et les deux segments ont contribué à cette performance, reflétant le modèle équilibré et diversifié des ventes.

En termes de rentabilité, la performance du Groupe a connu une pression conjoncturelle plus forte en 2023, en raison de la poussée inflationniste de l'économie mondiale, d'incidences défavorables liés aux taux de change des principales devises ainsi que de nouveaux coûts destinés à soutenir les nouvelles initiatives mentionnées précédemment. La marge brute ajustée s'est élevée à 16,09 MdsE sur l'ensemble de l'année, atteignant 63,4% du chiffre d'affaires, 30 points de base plus bas qu'en 2022 (ou -20 points de base à taux de change constants).

Le résultat opérationnel ajusté atteint 4,178 MdsE sur l'année, soit 16,5% du chiffre d'affaires (16,8% en 2022), soit une dilution de la marge de 30 points de base, tandis qu'à taux de change constants, la marge a augmenté de 10 points de base pour atteindre 16,9% du chiffre d'affaires.

Le résultat net ajusté du Groupe a atteint 2,946 MdsE sur l'année, soit 11,6% du chiffre d'affaires (11,7% en 2022), soit une dilution de la marge de 10 points de base, tandis qu'à taux de change constants, la marge a augmenté de 20 points de base pour atteindre 11,9% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel et le résultat net du Groupe directement extraits des états financiers consolidés IFRS se sont élevés respectivement à 3,176 MdsE et 2,289 MdsE pour l'ensemble de l'année.

Le cash-flow libre consolidé est de 2,394 MdsE pour l'ensemble de l'année. Le Groupe a clôturé l'année avec 2,56 MdsE de trésorerie et liquidités, et un endettement financier net de 9,1 MdsE (y compris 3,24 MdsE de dettes liées aux contrats de location), contre un endettement financier net de 10,25 MdsE à fin 2022.

Le groupe confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants (sur la base du chiffre d'affaires 2021 pro forma) et anticipe l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20% du chiffre d'affaires à l'issue de cette période.

La recommandation du Conseil d'administration aux actionnaires, lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 30 avril, sera d'approuver le paiement d'un dividende de 3,95 euros par action.

Les actionnaires se verront offrir la possibilité de recevoir leur dividende en numéraire ou en actions nouvellement émises. La date de détachement sera le 6 mai et le dividende sera payé, ou les actions émises, en date du 3 juin.

Airbus (-0,7%) a fait état d'une progression de ses résultats financiers en 2023 et de commandes records assorties de livraisons en hausse. L'avionneur européen a précisé que son bénéfice d'exploitation ajusté (Ebit) avait ainsi augmenté de 4% à 5,8 Milliards d'euros et que son chiffre d'affaires avait progressé de 11% à 65,4 MdsE.

Le groupe prévoit sur 2024 de porter son Ebit entre 6,5 et 7 Milliards d'euros et de livrer environ 800 avions commerciaux, un objectif conforme aux attentes malgré un nouveau report de l'entrée en service de son monocouloir A321XLR, repoussée du deuxième au troisième trimestre...

Airbus propose un dividende stable de 1,80 euro par action au titre de 2023, auquel s'ajoute un dividende exceptionnel de 1 euro par action, sa trésorerie nette ayant franchi le seuil des 10 Milliards d'euros auparavant fixé comme le déclencheur potentiel d'un retour aux actionnaires.

Le total des charges inscrites dans la division aérospatiale l'an dernier s'élève désormais à 600 millions d'euros. Cette activité est confrontée à la concurrence des lanceurs américains et à l'émergence d'une nouvelle génération de satellites à bas coûts.