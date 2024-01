Ouverture Paris : le CAC 40 sous les 7.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a perdu hier (-0,72%) tout le gain pris vendredi (+1,05%) revenant ainsi à 7.412 points et affichant un recul de -1,74% depuis le 1er janvier. Ce matin il continue de perdre du terrain sous les 7.400 points désormais, en recul de 0,60% à 7.360 points, reculant même sur un plus bas de 7.343,52 points. Les investisseurs restent en pause après le rallye de fin d'année et attendent d'en savoir plus sur les baisses espérées de taux de la part des principales banques centrales.

A ce titre, le discours de Christopher Waller, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, et qui se tiendra à 17h, est l'un des principaux événements d'une semaine pauvre en indicateurs et en interventions de responsables de politique monétaire. Le gouverneur qui favorise une politique monétaire restrictive évoquera les perspectives économiques américaines, alors que les marchés attendent une baisse d'ampleur des taux de la Fed cette année.

Lundi, Joachim Nagel et Robert Holzmann, membres du conseil des gouverneurs de la BCE, ont prévenu sur Bloomberg TV qu'il était trop tôt pour baisser les taux d'intérêts. Samedi, le chef économiste de la BCE, Philip Lane, avait rappelé dans un entretien au quotidien italien Il Corriere della Sera qu'une baisse trop rapide des taux pourrait déclencher une nouvelle vague d'inflation.

WALL STREET

Wall Street était fermée lundi en raison de la journée de célébration de Martin Luther King aux Etats-Unis.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

Europe :

L'inflation en Allemagne a atteint 3,8% sur un an en décembre, a annoncé mardi Destatis, l'institut fédéral de la statistique, confirmant sa première estimation pour cet indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH).

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0912$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,24$. L'once d'or se traite 2.049 $.

VALEURS EN HAUSSE

Catana (+0,75% à 5,24 Euros) conserve une bonne dynamique avec un premier trimestre 2023/2014 en hausse de 16,4%. Porté essentiellement par le succès homogène de l'ensemble de la gamme Bali, le pôle bateaux enregistre une croissance supérieure à 19%, traduisant également un retour progressif à la normale sur le plan des livraisons, après deux années fortement perturbées par les pénuries en tous genres. L'activité services, connaît exceptionnellement une baisse de sa facturation, une partie des ressources de ce pôle ayant été mis à contribution pour aider les équipes du pôle bateaux à accélérer le rythme de livraison de bateaux neufs.

LDC (stable à 135 Euros) annonce l'entrée en négociation exclusive avec le Groupe Routhiau, groupe familial français fondé il y a près de 50 ans. Le Groupe emploie 360 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 72 MEUR associé à un EBITDA de 5,5 MEUR.

VALEURS EN BAISSE

Stellantis (-1,95% à 19,76 Euros) va mettre 2.250 salariés au chômage partiel à partir du mois de février dans son usine de Mirafiori, à Turin, en raison d'une faible demande dans le secteur, a déclaré un porte-parole à l'agence Reuters. Seront concernés, du 12 février au 3 mars, 1.250 salariés assemblant la Fiat 500 électrique et 1.000 autres produisant des modèles Maserati, a précisé le porte-parole. Stellantis avait pris des mesures similaires en octobre et novembre derniers, pour le même motif...

Thermador Groupe (-0,75% à 80,80 Euros) : Sur l'exercice 2023, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 580,95 millions d'euros, en croissance de +4,9% (544,13 ME à périmètre constant ; -1,8%).

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Les Hôtels Baverez, Implanet, Drone Volt

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan surpondère TotalEnergies avec un objectif ramené de 77 à 75 euros.

JP Morgan reste neutre sur Société Générale avec un objectif ramené de 33 à 31 euros.

Citigroup reste à l'achat sur Verallia avec un objectif de 51 euros.

Barclays surpondère Vinci avec un objectif qui passe de 120 à 132 euros.

HSBC conserve Kering avec un objectif ramené de 440 à 420 euros.

INFOS MARCHE

Drone Volt lance une augmentation de capital de 2 ME

EN BREF

CGG : Sercel annonce ses nouvelles solutions

Ipsos acquiert Jarmany

AB Science : bonne nouvelle pour le masitinib

Hoffmann Green Cement conclut un partenariat avec Viavilla

Delta Plus Group : quel impact de la dévaluation du peso argentin ?

Affluent Medical : Kalios devant la FDA

JCDecaux : renouvellement de contrats à Hong Kong