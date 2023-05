Ouverture Paris : le CAC 40 sous les 7.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a débuté la séance dans le rouge ce mardi (-0,55%), repassant ainsi sous les 7.300 points, autour des 7.260 points.

Après le regain de confiance consécutif à l'accord trouvé à propos du plafonnement de la dette américaine, les investisseurs attendent que se concrétisent les prochaines étapes pour l'adoption de l'accord afin d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis. Mais les incertitudes sur l'adoption du texte par un Congrès divisé sont désormais au centre des préoccupations. L'affaire n'est pas encore réglée ! C'est bien ce qui se ressent sur les marchés ce matin.

Bonne nouvelle du côté de l'inflation en Espagne. Calculé aux normes européennes, le taux d'inflation annuel est tombé à 2,9% en mai, contre 3,8% en avril, au plus bas depuis juillet 2021. Selon les données de l'Institut national de la statistique, les coûts du carburant ont chuté et la croissance des prix des denrées alimentaires s'est atténuée. Le consensus tablait sur un taux de 3,3%. Bien que toujours élevée, l'inflation 'core' qui exclut les coûts de l'énergie et de certains produits alimentaires, a reculé pour un troisième mois consécutif, à 6,1%, contre 6,4% de consensus.

Etats-Unis :

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Confiance des consommateurs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

Europe :

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0683 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,35 $. L'once d'or se traite 1932 $.

Valneva (+3% à 5,57 Euros) annonce aujourd'hui le dépôt auprès de Santé Canada d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Si le dossier de demande est accepté, Santé Canada fournira des informations sur la date d'autorisation potentielle. Il s'agit de la deuxième demande réglementaire pour VLA1553 déposée par Valneva, et la société a l'intention de déposer d'autres demandes d'autorisation en 2023.

Valeo (+0,80% à 19,10 Euros) a dévoilé un accord de coopération stratégique et d'investissement avec DiDi Autonomous Driving pour développer conjointement des solutions de sécurité pour les robotaxis alors que l'utilisation de véhicules autonomes se développe dans le monde. Les deux acteurs ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire au profit de services de conduite autonome sûrs, fiables, confortables et rentables. En investissant dans DiDi Autonomous Driving, Valeo soutiendra le développement de long terme d'un acteur clé de l'avenir de la conduite autonome.

Nexity (-3,30% à 20,62 Euros) : prend la tête des plus fortes hausses sur le SRD ce matin.

Citi reprend le suivi d'Orange avec un avis 'neutre' et 12,15 euros dans le viseur.

Abionyx : défend son financement en ORA via Iris

Groupe OKwind participe à la levée de fonds de 7 ME de Purecontrol

Scor : François de Varenne nommé Directeur financier