Ouverture Paris : le CAC 40 sous les 7.100 points, Bolloré en vue !

(Boursier.com) — Le CAC 40 repart à la baisse, sous les 7.100 points (-0,55% à 7.095 points) peu avant 9h30, alors que l'ouverture était annoncée positive encore 30 minutes avant 9h.

La perspective d'une accalmie sur les taux de la Réserve fédérale après le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis et suite à la faillite de SVB semble malgré tout faire son chemin sur les marchés. D'où le rebond de la bourse parisienne hier en fin de séance (+1,86%).

Les investisseurs ont désormais le regard tourné vers les réunions des grandes banques centrales, à commencer par celle de la Banque centrale européenne jeudi et celles de la Banque d'Angleterre et de la Fed la semaine prochaine. Si le marché table toujours sur une hausse de 50 points de base des taux de la BCE, concernant la Fed, les paris vont d'un statu quo à une hausse limitée à 25 points...

Wall Street s'est redressée mardi ! Le S&P 500 s'adjuge 1,49% à 3.919 pts, le Dow Jones reprend 0,77% à 32.155 pts et le Nasdaq +2,14% à 11.428 pts. La tendance était donc nettement plus positive sur les marchés US, alors que les opérateurs se risquent à des achats opportunistes sur les valeurs bancaires les plus vendues, après l'annonce de chiffres de l'inflation sans grande surprise et plutôt rassurants...

L'inflation harmonisée définitive est ressortie à +7,3% en février en France.

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (13h30)

- Indice américain des prix à la production. (13h30)

- Ventes de détail. (13h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (15h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (15h00)

Europe :

- Production industrielle européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0732 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,47 $. L'once d'or se traite 1.900 $.

VALEURS EN HAUSSE

Groupe Partouche (+2,20% à 23,30 Euros) publie un chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre de l'exercice 2023 (novembre 2022 à janvier 2023) de 116,4 millions d'euros. Au cours du 1er trimestre de l'exercice précédent (novembre 2021 à janvier 2022), les casinos du Groupe continuaient de pâtir des contraintes sanitaires en place qui pesaient sur leur fréquentation. En tenant compte de ces éléments, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s'établit à 171,9 ME sur le 1er trimestre 2023 (141,8 ME un an plus tôt), en hausse de +21,3%. A périmètre constant, il progresse de +22,9% par rapport au 1er trimestre 2022 (+8,4% par rapport au 1er trimestre 2020).

Bolloré (+8,40% à 5,56 Euros) le résultat opérationnel ajusté est de 1.502 ME, +47 % à périmètre et change constants, porté par les très bonnes performances des secteurs Transport et Logistique et Communication. Le résultat net atteint 2.724 ME, intégrant 3.150 ME de plus-value nette de cession de Bolloré Africa Logistics à MSC pour une valeur d'entreprise nette des minoritaires de 5,7 MdsE. Le groupe annonce aussi son intention de mettre en oeuvre une offre publique d'achat simplifiée de Bolloré visant ses propres actions. Elle porterait sur 288.607.076 actions Bolloré SE, représentant 9,78% de son capital social, avec en cas de dépassement de cette limite une réduction des ordres proportionnelle au nombre d'actions présentées. Le prix envisagé est de 5,75 Euros par action Bolloré dividende 2022 attaché...

VALEURS EN BAISSE

Jacquet Metals (-0,55% à 18,44 Eruos) : le chiffre d'affaires progresse ainsi de +36,2% à 2,683 milliards d'euros (4e trimestre +7,3% à 565 ME). La marge brute ressort 681 ME, représentant 25,4% du chiffre d'affaires (T4 à 23,5%) contre 26,7% en 2021. Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 369 ME (13,7% du chiffre d'affaires) contre 325 ME en 2021 (16,5% du chiffre d'affaires). L'inflation et la hausse des coûts d'énergie ont contribué pour environ 20 ME à l'augmentation des charges. L'Ebitda courant s'établit à 312 ME, représentant 11,6% du chiffre d'affaires (T4 7,6% à 43 ME) contre 10,2% en 2021. Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 263 ME (9,8% du chiffre d'affaires). Le Résultat Net Part du Groupe est de 180 ME (121 ME en 2021).

Mersen (-3,90% à 41,60 Euros) : L'EBITDA courant du Groupe atteint 186,4 millions d'euros, en croissance de 25 % par rapport à 2021. La marge d'EBITDA courant atteint 16,7 %, en croissance de 60 points de base par rapport à 2021, soit 10 points au-dessus de notre objectif révisé d'une augmentation de 50 points de base. Le résultat opérationnel courant atteint 121,6 millions d'euros, soit une croissance de plus de 31,4 % par rapport à 2021. La marge opérationnelle courante est de 10,9 %, en augmentation de 90 points de base et légèrement supérieure à l'objectif de 10,8%. Le résultat net part du Groupe s'élève à 67,7 millions d'euros pour l'année 2022, soit une croissance de plus de 24 % par rapport à 2021.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Assystem, Alpha MOS, TFF Group, Compagnie de l'Odet, Lumibird, Lanson-BCC

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan est à l'achat sur Vinci avec un objectif de 124 euros.

INFOS MARCHÉS

EN BREF

