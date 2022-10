Ouverture Paris : le CAC 40 souffle le chaud et le froid...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Du rouge comme attendu, à l'ouverture et puis un peu de vert par la suite... Le CAC 40 souffle le chaud et le froid en début de séance, autour de 5.935 points. L'indécision domine avant la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en début d'après-midi. En outre, les investisseurs ont déjà les yeux rivés en direction de la prochaine réunion de la banque centrale américaine qui se tiendra pourtant dans un mois. Plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont souligné jeudi la nécessité de poursuivre la hausse des taux d'intérêt.

Parmi eux, la nouvelle gouverneure, Lisa Cook, a mis en avant une inflation qui reste "obstinément et inacceptablement élevée". Les marchés estiment désormais à 85% la probabilité d'une nouvelle hausse de 75 points de base de l'objectif de taux des "fed funds" le 2 novembre.

La production industrielle allemande, publiée ce matin, a davantage reculé que prévu en août. Et ce au lendemain des chiffres inférieurs aux attentes des commandes à l'industrie...

WALL STREET

La cote américaine a de nouveau perdu du terrain ce jeudi, en l'absence de catalyseur, et alors que les investisseurs hésitent toujours, pris entre espoirs de 'pivot de la Fed' et craintes d'une récession profonde... Le S&P 500 régresse de 1,02% à 3.744 pts, alors que le Dow Jones perd 1,15% à 29.926 pts. Le Nasdaq fléchit de son côté de 0,68% à 11.073 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI remonte encore de plus de 1% à 89$, au lendemain de la décision de l'OPEP+ de réduire fortement ses quotas de production de 2 mbj. L'indice dollar reprend 0,7% face à un panier de devises de référence.

ECO ET DEVISES

La production industrielle allemande a davantage reculé que prévu en août. Ajustée des prix, des variations saisonnières et calendaires, la production affiche un repli de 0,8% sur le mois après être restée stable en juillet. Le consensus tablait sur un recul de 0,5%. En glissement annuel, la production augmente de 2,1% après une baisse de 0,8% le mois précédent, montrent les données préliminaires de l'Office fédéral de la statistique.

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

- Crédit à la consommation. (21h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9782$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 94,40$. L'once d'or se traite 1.711$.

VALEURS EN HAUSSE

Axa (+0,40% à 23,26 Euros) a réalisé, avec succès, le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations senior non garanties Reg S d'un montant de 850 millions d'euros à échéance 2030. Le taux fixe annuel s'élève à 3,75%. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre d'ordres souscrit près de 3 fois. La notation des obligations est attendue à 'A+/Stable' pour Standard & Poor's, 'A1/Stable' pour Moody's et 'A+/Positive' pour Fitch.

Pizzorno Environnement (+3% à 33,80 Euros) : Sur l'ensemble du 1er semestre 2022, le groupe enregistre une croissance de ses activités de 7,3% pour atteindre un chiffre d'affaires de 107,8 millions d'euros (100,5 ME au 1er semestre 2021). L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 22 ME en hausse de +32,1% par rapport au 30 juin 2021, représentant un taux de marge de 20,4% du chiffre d'affaires, en hausse de 3,8 points par rapport au 1er semestre 2021. L'amélioration de la rentabilité opérationnelle résulte d'une dynamique commerciale et d'une parfaite maîtrise des charges d'exploitation. Le résultat opérationnel ressort en augmentation de +16,4% et s'élève à 5,4 ME (4,6 ME un an auparavant). Le bénéfice net part du Groupe s'élève à 7,8 ME (5,3 ME au 1er semestre 2021).

Arkema (+0,20% à 76,20 Euros) annonce le démarrage réussi de l'unité de production de 1233ZD de son partenaire Aofan en Chine. Par ailleurs, Arkema a aussi démarré la phase de construction de la nouvelle ligne de 1233ZD de son usine de Calvert City, Kentucky, aux Etats-Unis. Ces unités augmenteront la disponibilité mondiale du Forane 1233ZD au cours des 18 prochains mois.

VALEURS EN BAISSE

Ubisoft (-1,90% à 28,31 Euros) crée son nouveau 'Département Créatif Groupe' pour mieux soutenir et s'aligner avec sa stratégie de portefeuille de jeux. Cette évolution vise à offrir un meilleur accompagnement des équipes créatives en facilitant la prise de décision et en renforçant la responsabilité et l'autonomie des studios tout au long du processus créatif. L'ambition est de stimuler la créativité et de viser l'excellence dans la qualité d'exécution et le lancement des jeux.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Deinove, Ecomiam, HRS, LDC, Enensys, Winfarm

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à l'achat sur Poxel avec un objectif ajusté de 3,50 à 4 euros.

Oddo BHF repasse de 'neutre' à 'surperformance' sur Renault en ciblant un cours de 55 euros.

INFOS MARCHÉS

Vinci place avec succès une émission obligataire de 650 ME à 10 ans.

Gaussin : augmentation de capital de 4 ME.

EN BREF

Valbiotis accélère sa stratégie de commercialisation.

Egide : Banc of California a accepté le report de 3 mois de l'échéance de tous les encours d'Egide USA.

2CRSI : signe un contrat d'énergies vertes avec Lamplighter Energy.

TF1 : Newen Studios met la main sur Anagram en Scandinavie.

Plastic Omnium finalise l'acquisition des systèmes d'éclairage automobile de Varroc.