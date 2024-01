Ouverture Paris : le CAC 40 solide sur ses bases avant l'inflation américaine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a débuté la séance sur une progression de 0,50% environ, à 7.465 points, s'extirpant ainsi de la zone des 7.400 points autour de laquelle il évolue depuis plusieurs séances de ce début 2024.

L'imminence de la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis pourrait toutefois un peu brider les investisseurs qui, depuis plusieurs séances, réévaluent le calendrier de baisse des taux des grandes banques centrales. Selon sa teneur, le chiffre, attendu à 14h30, pourrait raviver ou lever les doutes, sur ce calendrier et l'ampleur d'un potentiel virage dans la politique monétaire de la banque centrale américaine.

WALL STREET

En clôture à Wall Street, les marchés terminent dans le vert ce mercredi, soutenus par quelques valeurs technologiques. Le S&P 500 gagne +0,57% à 4.783 pts. Le Dow Jones prend +0,45% à 37.695 pts. Le Nasdaq signe une 4e hausse consécutive avec un gain de +0,75% à 14.969 pts. Malgré l'optimisme indiciel, les opérateurs conservent une certaine dose de prudence en attendant les chiffres de l'inflation de cette fin de semaine, et les premières publications trimestrielles...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0986$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,44$. L'once d'or se traite 2.034 $.

VALEURS EN HAUSSE

OVH (+2,25% à 8,59 Euros) dévoile un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros au premier trimestre 2024, en croissance de 12% en données comparables par rapport à 2023. La société confire ses objectifs annuels 2024, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 11 % et 13 %, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 37 %, des Capex récurrents aux alentours de 16 % du chiffre d'affaires, des Capex de croissance aux alentours de 24 % du chiffre d'affaires et une génération de "Unlevered Free cash-flow" au second semestre 2024.

Casino (+2,30% à 0,60 Euro) : l'Autorité des Marchés Financiers a octroyé le 9 janvier, une dérogation à l'obligation pour les membres du Consortium agissant de concert (composé de EP Equity Investment III sàrl, Fimalac et Attestor) et leur véhicule d'investissement (France Retail Holdings) de déposer un projet d'offre publique visant les actions.

VALEURS EN BAISSE

Ekinops (-0,40% à 5,16 Euros) : en baisse au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel de 30,3 ME, en repli de -4%. Sur la fin de l'année, Ekinops a continué de pâtir d'un environnement de marché dégradé, marqué par le ralentissement économique et une baisse de la demande, pénalisant les ventes des équipements d'Accès. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 129,1 ME, en progression de +1% (+2% à taux de change constants). Ekinops confirme son objectif 2023 d'une marge d'EBITDA comprise entre 13% et 17%.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Klarsen, SMTPC, Logic Instrument, Archos, SpineGuard, Ekinops

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

BNP Paribas Exane reprend le suivi de Teleperformance à 'surperformer'.

Jefferies passe à l''achat' sur Mercialys.

INFOS MARCHE

ESI Group : résultats de l'offre

Gévelot : Sopofam au-dessus des 50% de capital

Inventiva : tirage de 25 ME auprès de la BEI

Vinci renouvelle sa ligne de crédit syndiqué

AXA place 1,5 MdE d'obligations Restricted Tier 1

EN BREF

Obiz conclut un partenariat stratégique avec Sportyneo

Eiffage : contrat de plus de 63 ME à Paris

Freelance s'offre le groupe STA