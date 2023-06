Ouverture Paris : le CAC 40 se maintient au-dessus des 7.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La fermeté affichée par la Fed a quelque peu surpris hier et cela se traduit par une baisse depuis l'ouverture, après trois séances consécutives de hausse pour le CAC 40. Il se maintient toutefois au-dessus des 7.300 points (-0,20% à 7.310 points).

La trajectoire des taux questionne de nouveau au lendemain des annonces de la Réserve fédérale américaine. Si le statu quo sur les taux, confirmé, était anticipé, Jerome Powell, a rejeté l'éventualité d'une diminution du coût du crédit dans l'année, comme espéré par les marchés, au risque de précipiter l'économie en récession. Il a aussi déclaré que les membres du FOMC étaient favorables à ce que le durcissement monétaire continue. La tendance s'est alors retournée à Wall Street après cette annonce...

Côté valeurs, le début de séance est marqué par l'effondrement de Prodways suite à son avertissement sur résultat.

WALL STREET

Wall Street a terminé sur une note hésitante après le statu quo monétaire sans surprise de la Fed et la traditionnelle conférence de presse de Jerome Powell qui s'est montré un peu plus restrictif que prévu... Le Nasdaq a progressé de nouveau de 0,39% à 13.626 pts et le S&P 500 de +0,08% à 4.372 pts, tandis que le Dow Jones a reculé de 0,68% à 33.979 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale de la zone euro. (11h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (14h15)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (14h15)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h45)

La parité euro / dollar atteint 1,0814 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,63 $. L'once d'or se traite 1935 $.

VALEURS EN HAUSSE

Pherecydes Pharma (+4,30% à 1,92 Euro) annonce que le Tribunal de commerce de Lyon a débouté Akkadian de sa demande de report du vote sur la fusion avec Erytech Pharma. Pherecydes Pharma et Erytech "se félicitent de l'ordonnance de référé rendue ce jour par le président du Tribunal de commerce de Lyon". Ce dernier a en effet rejeté la tentative d'Akkadian Partners d'obtenir le report du vote sur la fusion. Par conséquent, les actionnaires de Pherecydes Pharma et Erytech pourront valablement se prononcer sur la fusion, le 23 juin.

Oeneo (+1,40% à 14,55 Euros) : Le chiffre d'affaires 2022-2023 s'élève à 348,2 ME, en hausse de +6,8% par rapport à l'exercice précédent. Le groupe réalise un résultat opérationnel courant (ROC) de 54,6 ME, en progression de +1,2%. L'évolution du mix produit et une politique tarifaire maitrisée, reflet de la stratégie premium des marques du Groupe, ont permis d'atténuer les effets de l'inflation sur les matières premières et certains coûts de production. Le résultat net part du groupe s'affiche une hausse de 10,8% à 41,2 ME.

VALEURS EN BAISSE

Ipsen (-0,30% à 110,30 Euros) indique que les autorités américaines (Food and Drug Administration, FDA) ont accepté sa demande d'indication supplémentaire à Onivyde (irinotécan liposomal pour injection) en association avec le 5-fluorouracile/leucovorine et l'oxaliplatine (schéma NALIRIFOX) comme potentiel traitement de première ligne chez les patients atteints d'un adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique (mPDAC). Cette décision se base sur les résultats positifs de l'essai pivotal de Phase III NAPOLI 3, dans lequel le schéma thérapeutique d'Onivyde a démontré une amélioration statistiquement significative de la survie globale (OS) et de la survie sans progression (PFS), par rapport au nab-paclitaxel en association avec la gemcitabine, avec un profil de tolérance conforme à celui des composants du traitement. L'approbation de ce schéma thérapeutique permettrait d'élargir le champ des possibilités de traitement d'un cancer agressif et difficile à traiter, pour lequel peu d'options de traitement sont actuellement disponibles.

Prodways Group (-22% à 1,59 Euro) revoit à la baisse sa guidance 2023, visant désormais une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de +5% par rapport à 2022 (contre "autour de +10%" précédemment) et une marge d'EBITDA courant autour de 8% (contre "autour de 12%" précédemment).

Casino (-4,60% à 7,66 Euros) annonce avoir reçu de la société Fimalac une lettre par laquelle elle confirme étudier une éventuelle participation pour un montant de 150 millions d'euros à la proposition de renforcement des fonds propres de EP Global Commerce a.s.

VALEURS A SUIVRE

Balyo (suspendu à 0,54 Euro) : et une filiale à 100% de SoftBank Group Corp (avec ses affiliés, SoftBank), ont conclu un accord définissant les termes et conditions de l'acquisition proposée des actions de Balyo par SoftBank, dans le cadre d'une offre publique d'achat réglée entièrement en numéraire au prix de 0,85 euro par action.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Vente-unique.com, Innelec

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La SG conserve ADP en ciblant un cours de 144 euros, reste à l'achat sur Dassault Aviation avec un objectif relevé à 207 euros, ainsi que sur Dassault Systèmes avec un objectif ajusté de 46 à 48 euros.

AlphaValue accumule Kering avec un objectif ramené à 587 euros et LVMH avec une cible revue en baisse à 915 euros.

INFOS MARCHE

Vergnet : réduction de capital

Bourrelier Group : les commissaires aux comptes émettent un rapport de carence

Cerinnov : arrivée en force d'un nouvel actionnaire

EN BREF

Groupe Partouche : des jeux en ligne en Belgique avec Betsson AB

OSE Immuno : dernières données sur les programmes précliniques BiCKIIL-7, CLEC-1 et OSE-230

Nexity accélère avec Top Hat dans la construction hors site