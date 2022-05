Ouverture Paris : le CAC 40 se hisse au-dessus des 6.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 se hisse au-dessus des 6.300 points à la faveur d'un gain de 0,50% dans les premières minutes d'échanges. L'annonce par la Banque populaire de Chine d'une baisse de 15 points de base de l'un de ses principaux taux directeurs, une nouvelle mesure de relance de la deuxième économie mondiale, a été globalement accueillie favorablement par les marchés. Le Nikkei a bondi de 1,27%.

Il s'agit de la plus forte réduction de taux en Chine depuis la refonte du système de taux d'intérêt de la banque centrale en 2019, preuve que les autorités chinoises comptent prendre à bras le corps le sujet du soutien à la croissance.

La nouvelle prend pour l'instant le dessus sur les inquiétudes liées à l'inflation mondiale, au resserrement des politiques monétaires aux Etats-Unis comme en Europe et au risque de récession aux Etats-Unis qui ont dominé le sentiment de marché ces derniers jours.

WALL STREET

La Bourse de New York a signé une nouvelle baisse jeudi, après avoir vécu la veille sa pire séance depuis près de deux ans, en pleine crise du coronavirus. La crainte d'une récession induite par le cycle de resserrement monétaire de la Fed continue d'accaparer les esprits des investisseurs, alors que les derniers résultats d'entreprises et les indicateurs "macro" commencent à montrer des signes de faiblesse de l'économie américaine.

A la clôture, le Dow Jones a encore cédé 0,75% à 31.253 points, après -3,57% la veille, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,58% à 3.900 pts après -4% mercredi. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fini en baisse de 0,26% à 11.388 pts après son plongeon de 4,7% mercredi.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- Indice flash européen de confiance des consommateurs. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0587$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 111,43$. L'once d'or se traite 1.846$.

VALEURS EN HAUSSE

EDF (+0,70% à 8,35 Euros) a annoncé jeudi avoir finalisé la révision du calendrier et du coût la construction des deux réacteurs nucléaires de Hinkley Point C, en Grande-Bretagne. Dans un communiqué, le groupe a indiqué que le démarrage de la production d'électricité de l'unité 1 était désormais prévu en juin 2027, alors que le risque de report de la livraison des deux unités est estimé à 15 mois en supposant l'absence de nouvelle vague pandémique et d'effet additionnel de la guerre en Ukraine.

Orange (+0,30% à 11,58 Euros) : l'Assemblée générale qui s'est tenue jeudi sous la présidence de Stéphane Richard, a voté en faveur de la nomination comme administrateurs indépendants de Jacques Aschenbroich et de Valérie Beaulieu-James pour une période de quatre ans. Le Conseil d'administration d'Orange, qui s'est réuni à la suite, a élu Jacques Aschenbroich Président non-exécutif du Conseil d'administration du Groupe. Il a confirmé Christel Heydemann comme Directrice générale et Ramon Fernandez comme Directeur général délégué.

VALEURS EN BAISSE

Rallye (-3,75% à 3,60 Euros) : plus forte baisse sur le SRD ce matin.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Abionyx Pharma, Cenergy

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reste à l'achat sur Safran avec un objectif de 140 euros et sur Alstom.

INFOS MARCHÉS

Broadpeak débute son IPO aujourd'hui et vise 20 ME.

Cast : signature du contrat d'acquisition de bloc dans le cadre du projet d'acquisition par Bridgepoint.

EN BREF

Biosynex prend 75% dans BHR Pharmaceuticals.

Energisme : accélération de la dynamique commerciale qui se confirme.

McPhy renforce son Comité Exécutif.