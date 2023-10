Ouverture Paris : le CAC 40 s'attaque à nouveau aux 7.100 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Avec un plus haut depuis 9 heures inscrit à 7 110,67 points, le CAC 40 est parvenu à se hisser au-dessus du seuil symbolique des 7.100 points dans les premiers échanges du jour. Il était toutefois de nouveau en deçà peu avant 9h30 à 7 095 points, s'adjugeant une hausse de 1%.

Les investisseurs ont apprécié les propos de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, qui a expliqué lundi que la hausse des rendements du Trésor et les conditions financières plus restrictives pouvaient suffire à faire tout ou partie du travail de la banque centrale, qui n'aurait pas à relever davantage ses taux. Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a insisté sur la prudence avec laquelle devait procéder la banque centrale, qui risquait d'en faire trop alors que les rendements sont élevés...

WALL STREET

La crise géopolitique n'a finalement pas trop affecté les indices boursiers à Wall Street lundi, après l'attaque du Hamas contre Israël ce week-end, la cote américaine réussissant même à clôturer en hausse... Le S&P 500 prend 0,63% à 4.335 pts, le Dow Jones s'adjuge 0,59% à 33.604 pts et le Nasdaq monte de 0,39% à 13.484 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

Europe :

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0564 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 87,71 $. L'once d'or se traite 1.860 $.

VALEURS EN HAUSSE

Eutelsat (+6,30% à 5,03 Euros) annonce la signature par Marlink d'un engagement pluriannuel de plusieurs millions d'euros portant sur de la capacité haut débit GEO en bande Ku à bord du satellite EUTELSAT 10B, en couverture de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMEA), sans oublier les principales liaisons maritimes du globe. Ce nouvel accord vient s'ajouter aux partenariats en cours entre Marlink et Eutelsat Group pour des services de connectivité maritime partout dans le monde.

Voltalia (+6,30% à 8,93 Euros) a vendu une centrale solaire de 420 mégawatts développée à Newave Energia, un partenariat entre Gerdau et Newave FIP. Newave Energia se reposera également sur Voltalia pour la construction et la maintenance des infrastructures électriques.

Ipsos (+1,65% à 42,98 Euros) acquiert 'New Vehicle Customer Study', le plus important et le plus ancien programme d'études syndiquées d'InMoment dans le secteur de l'automobile en Amérique du Nord. New Vehicle Customer Study porte sur le comportement des acheteurs automobile aux Etats-Unis et au Canada. Il fournit aux principaux acteurs de cette industrie des analyses détaillées sur les raisons d'achat et de préférence des consommateurs, ainsi que l'évaluation de leur expérience avec leur véhicule neuf. Il s'agit du programme d'études de référence pour l'industrie, utilisé par des centaines de professionnels du secteur pour alimenter leurs stratégies marketing et de développement produit.

VALEURS EN BAISSE

Maisons du Monde (-7,85% à 5,58 Euros) prévoit désormais une baisse de 10% de son chiffre d'affaires 2023 contre un recul " low-to-mid-single digit " auparavant. Les ventes du troisième trimestre, qui feront l'objet d'une publication détaillée le 26 octobre prochain, devraient diminuer de 9,4% par rapport à la même période en 2022, "malgré des ajustements tactiques de prix, des initiatives commerciales non promotionnelles et une disponibilité accrue des produits". Le résultat opérationnel 2023 (EBIT), annoncé jusqu'à présent entre 65 et 75 millions d'euros, devrait finalement tomber entre 40 et 50 ME et le free cash flow entre 20 et 30 ME (de 40 à 50 ME auparavant).

VALEURS A SUIVRE

Euroapi (suspendu) a revu en baisse ses objectifs 2023, prévoyant désormais une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +3% et +5%, contre +7% à +8% précédemment. Euroapi explique ce ralentissement par des ventes plus faibles que prévu au quatrième trimestre pour l'activité CDMO ou par des programmes de réduction des stocks chez certains clients pour API Solutions. La marge de Core EBITDA devrait désormais se situer entre 9% et 11%, contre 12,5 % et 13,5% attendu précédemment. Les objectifs en matière d'investissement restent inchangés, et sont compris entre 120 et 130 millions d'euros.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cogra, Bluelinea, MDxHealth, Upergy

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies passe à l''achat' sur Eiffage en visant 115 euros.

INFOS MARCHE

Pixium Vision : ouverture d'une procédure de sauvegarde

EN BREF

Transgène : premier patient dans la partie B de la Phase I évaluant BT-001 avec KEYTRUDA

Ikonisys : la plateforme Ikoniscope20 détecte des populations de cellules cancéreuses rares

Phaxiam Therapeutics : niveau de performance élevé des deux phages

Elis : BWGI acquiert la participation de CCA

Visiativ acquiert 1Life

Fnac Darty : décision de justice favorable dans le cadre de la cession de Comet