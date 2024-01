Ouverture Paris : le CAC 40 s'affranchit des 7.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 débute la séance sur une franche hausse ce vendredi matin (+1,30% à 7.560 points) dépassant nettement le niveau symbolique des 7.500 points, avec un plus haut inscrit à 7 574,21 points en ce tout début de journée.

Le PIB des Etats-Unis publié jeudi s'est affiché meilleur qu'attendu, tout en montrant un repli des pressions inflationnistes. Tout ce dont rêvent les investisseurs depuis des semaines!

Les marchés digèrent par ailleurs la dernière réunion de la BCE, qui a maintenu son taux de dépôt à 4% jeudi, comme attendu. L'institution a salué la poursuite du processus de désinflation, tout en prévenant qu'il était encore trop tôt pour évoquer des baisses de taux. Mais les investisseurs continuent à parier pour une prochaine baisse.

Au menu du jour : l'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix sur lequel s'appuie la Réserve fédérale pour jauger de l'atteinte de ses objectifs.

Côté valeurs, le début de séance parisien est porté par les fortes progressions de Rémy Cointreau, LVMH, Sartorius Stedim Biotech, JC Decaux, ou encore Manitou... Autant de groupes ayant positivement surpris lors de leurs publications qui pour la plupart sont particulièrement robustes!

WALL STREET

Wall Street a progressé jeudi, à la suite d'une nouvelle série de résultats emmenée par les bons chiffres d'IBM. Les opérateurs ont aussi pris connaissance d'une batterie de statistiques comprenant un PIB US bien plus solide qu'attendu... Le S&P 500 a terminé en hausse de 0,53% à 4.894 pts, tandis que le Dow Jones s'est adjugé 0,64% à 38.049 pts. Le Nasdaq a gagné 0,18% à 15.510 pts. Exception du jour, Tesla a dévissé de plus de 12%. Le constructeur texan de véhicules électriques a en effet raté le consensus de profit sur le quatrième trimestre et prévenu d'une croissance plus lente des volumes en 2024...

ECO ET DEVISES

La confiance des ménages s'améliore à nouveau en janvier. À 91, l'indicateur qui la synthétise, calculé par l'Insee, gagne deux points et ressort supérieur aux attentes (90) et au plus haut depuis près de deux ans. Il reste cependant au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023).

Etats-Unis :

- Ventes automobiles finales du mois de décembre (BEA).

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0818$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 81,96$. L'once d'or se traite 2.021 $.

VALEURS EN HAUSSE

Rémy Cointreau (+12% à 98,74 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires de 956,6 millions d'euros, en baisse de 22,7% en organique (soit +16,7% par rapport aux 9 premiers mois 2019-20). En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de 26,7%, incluant un effet négatif des devises de 4%, principalement lié à l'évolution du renminbi chinois et du dollar américain. Cette performance inclut une baisse de 23,5% en organique au troisième trimestre 2023-24, soit une progression de +9,1% en organique par rapport au troisième trimestre 2019-20.

Casino (+1,50% à 0,61 Euro) annonce la réalisation de la cession de sa participation directe de 34,05%, dans la continuité des informations publiées le 16 octobre 2023 et le 11 décembre 2023. Grupo Pão de Açucar ("GPA"), société brésilienne contrôlée par le Groupe Casino, a également apporté aux offres sa participation de 13,31% dans Éxito. A l'issue de ces offres, le Groupe Calleja a acquis 86,84% du capital social d'Éxito. Dans le cadre de cette transaction, le groupe Casino a encaissé un produit brut d'USD 400 millions (correspondant à 367 ME à cette date), et GPA a encaissé un produit brut d'USD 156 millions.

Sartorius Stedim Biotech (+7,35% à 244,20 Euros) : L'EBITDA courant du Groupe a diminué de 35,7% pour atteindre 785 millions d'euros, en raison de l'évolution des volumes et des effets de la gamme de produits. La marge résultante atteint 28,3% (prévisions : légèrement supérieure à 28% ; période de l'année précédente : 35%). Les effets de prix du côté de l'approvisionnement comme des clients se sont largement compensés. Le résultat net courant se monte à 386 millions d'euros, contre 797 millions d'euros au cours de l'exercice précédent, tandis que le résultat net atteint 310 millions d'euros, contre 876 millions d'euros en 2022. Le résultat net courant par action est de 4,19 euros (exercice précédent : 8,64 euros) et le résultat net par action à 3,36 euros (exercice précédent : 9,51 euros). Pour 2024, la direction prévoit que la marge d'EBITDA courant dépasse 30%, contre 28,3% pour l'année précédente. La rentabilité supérieure à la moyenne des activités de Polyplus aura un effet légèrement positif sur l'évolution de la marge. Le ratio d'investissement devrait s'établir autour de 13%, en dessous des 17,1% de l'exercice précédent. Hors mesures potentielles relatives au capital et/ou acquisitions, le ratio endettement net / EBITDA courant2 devrait atteindre 3,5.

Sanofi (+0,70% à 92,29 Euros) : la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Dupixent pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'enfant âgé de 12 mois et plus, pesant au moins 15 kg. Dupixent est désormais le premier et le seul médicament approuvé aux États-Unis pour le traitement de cette catégorie de patients. Cette approbation prolonge celle que la FDA a délivrée en mai 2022 pour les patients de 12 ans et plus pesant au moins 40 kg.

GL Events (+2,40% à 20,15 Euros) affiche une nouvelle performance record en 2023 avec un chiffre d'affaires de 1.427 ME. Cela correspond à une croissance de 9% du chiffre d'affaires en 2023 sur une base de comparaison déjà élevée en 2022. Les objectifs 2023 d'amélioration du taux de marge et de la baisse du taux d'endettement brut sont confirmés.

Manitou (+6,20% à 21,15 Euros) a clôturé l'exercice 2023 avec une croissance de 22% de son chiffre d'affaires qui atteint un record historique de 2,871 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du T4 2023 est de 814 ME, en hausse de 11% sur un an. Le carnet de commandes machines à fin 2023 était de 2,275 milliards d'euros contre 3,521 milliards d'euros un an plus tôt. L'anticipation de résultat opérationnel courant 2023 est relevée à plus de 7% du chiffre d'affaires (plus de 5,5% auparavant) et Manitou table sur un chiffre d'affaires 2024 stable par rapport à 2023.

LVMH (+8% à 741 Euros) réalise en 2023 des ventes de 86,2 Milliards d'Euros, en croissance organique de 13% par rapport à 2022. Toutes les activités présentent une croissance organique soutenue de leurs ventes, à l'exception des Vins et Spiritueux qui font face à une base de comparaison et un niveau de stock élevés. L'Europe, le Japon et le reste de l'Asie réalisent une croissance organique à deux chiffres. Au quatrième trimestre, la croissance organique des ventes est de 10%. Le résultat opérationnel courant 2023 s'établit à 22,8 MdsE, en hausse de 8%. La marge opérationnelle courante est stable par rapport à 2022. Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 15,2 MdsE, en hausse de 8%.

Mersen (+6,20% à 32,60 Euros) réalise au cours de l'année 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 1,211 milliard d'euros, soit une croissance organique de +13,2% par rapport à 2022, dont autour de 5% est lié à des augmentations de prix. Les effets de change défavorables, d'un montant de 39 millions d'euros, sont principalement liés à la dépréciation du renminbi chinois et du dollar US. L'effet périmètre correspond à la cession d'une activité allemande d'équipements anti-corrosion en tantale au mois d'août 2023.

Vranken-Pommery Monopole (+0,90% à 16,50 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 2023 de 338,4 ME, en progression de +1,2%. Dans un contexte de baisse des volumes sur le marché du Champagne, le repositionnement premium du Groupe et la solide évolution de l'activité Vins ont permis d'atteindre une légère progression du chiffre d'affaires, même si l'ambition était de 5% de croissance.

Alten (+1,80% à 141,90 Euros) : sur 2023, la croissance de l'activité d'Alten s'établit à +7,6%, +10,2% en France, +6,4% hors de France. A périmètre et change constants, la croissance est de +9%. Au quatrième trimestre, la croissance de l'activité a continué à ralentir à l'international alors que le rythme de croissance est resté soutenu en France. Le ralentissement devrait se confirmer au cours du premier semestre 2024, avant un rebond attendu au second semestre. Alten devrait donc réaliser une croissance organique satisfaisante en 2024 et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée.

JCDecaux (+6,10% à 19,10 Euros) a présenté un chiffre d'affaires 2023 ajusté de 3,57 milliards d'euros, en hausse de +7,6% (+8,7% en organique). JCDecaux annoncera ses anticipations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2024 à l'occasion de la publication des résultats annuels 2023, le 7 mars prochain.

VALEURS EN BAISSE

Cegedim (-4,35% à 17,98 Euros) enregistre un chiffre d'affaires consolidé au quatrième trimestre 2023 de 166,6 ME en progression de 7,9% en données publiées et en données organiques, par rapport à la même période de 2022. Malgré un ralentissement relatif au dernier trimestre par rapport au reste de l'année, toutes les divisions opérationnelles ont contribué à la croissance du groupe Cegedim sur l'année 2023. Sur l'année 2023, le chiffre d'affaires est en croissance de 10,9% en données publiées et de 10,8% en données organiques, par rapport à 2022, atteignant quasiment la perspective de 11% attendue... Sur la base des données actuellement disponibles, le groupe anticipe une croissance de son résultat opérationnel courant. Pour 2024, Cegedim anticipe une croissance organique de chiffre d'affaires comprise entre 5% et 8%.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

OKwind, Mauna Kea, GenSight, Crédit Agricole Nord de France, i2S, Christian Dior, Samse, GEA Signaux Girod, UV Germi, Itesoft, Enensys Technologies, Spineway, Wedia, Vinpai, STEF, Orapi, Kerlink, Guillemot, Lanson BCC, Ateme, Roche Bobois, LDLC, Mare Nostrum

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue accumule LVMH avec un objectif ajusté à 841 euros. Goldman Sachs reste à l'achat et relève même sa cible de 980 à 1.000 euros. Mediobanca est toujours à 'surperformance' sur le groupe de luxe, mais abaisse sa cible de 897 à 845 euros.

Morgan Stanley 'surpondère' Veolia Environnement et relève sa cible de 33 à 34 euros.

HSBC reste à l'achat sur Vivendi avec un cours cible qui passe de 12 à 13 euros.

Goldman Sachs est 'neutre' sur Valneva avec un objectif ramené de 6 à 4,80 euros.

INFOS MARCHE

Groupe CRIT rachète un bloc de 5% du capital

Idsud : cotation suspendue

EN BREF

Plastic Omnium lance la construction de sa méga-usine hydrogène en Chine

Compagnie des Alpes : Laurent Wauquiez pourrait intégrer le Conseil d'administration

Voltalia: mise en service de la centrale solaire de Logelbach