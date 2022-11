Ouverture Paris : le CAC 40 revient proche de l'équilibre...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Relativement prononcée en début de séance avec un CAC 40 à 6 379,49 points, la baisse du marché parisien semble s'estompée au fil des minutes et l'indice phare revient proche de l'équilibre, au-dessus des 6.400 points à l'approche de 9h30. Après l'envolée de vendredi (+2,77%), c'est un nouveau signe de l'état d'esprit favorable des investisseurs.

L'espoir d'un relâchement des mesures contre le COVID-19 en Chine avait dopé les investisseurs vendredi, mais les responsables de santé du pays ont réaffirmé samedi leur engagement en faveur d'une stratégie zéro COVID-19 ce week-end... Pas de quoi faire violemment repartir les marchés en sens inverse ce matin, a priori donc, selon les indicateurs de préséance... Par ailleurs, à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, qui détermineront qui du camp républicain ou démocrate aura le contrôle du Congrès, les investisseurs devraient aussi montrer une certain prudence.

Côté macro-économique, on suivra aujourd'hui la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis.

WALL STREET

Wall Street a terminé la séance en forte hausse vendredi. Le S&P 500 gagne +1,36% à 3.770 pts. Le Dow Jones rebondit de +1,26% à 32.403 pts. Le Nasdaq s'adjuge 1,28% à 10.475 pts, après deux séances de purge, consécutives au discours sans équivoque du président de la Fed Jerome Powell, déterminé à poursuivre le durcissement monétaire pour maîtriser enfin l'inflation, suite à quatre hausses de taux consécutives de 75 points de base.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 0,9935$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 97,42$. L'once d'or se traite 1.669$.

VALEURS EN HAUSSE

TF1 (+1,10% à 6,62 Euros) et Canal+ ont trouvé un accord renouvelant sur le long terme, à partir du lundi 7 novembre, la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapage. Les abonnés aux offres du groupe Canal+ et utilisateurs TNTSAT retrouveront à partir de ce lundi 7 novembre l'ensemble des programmes en live et en replay de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et les grands évènements à venir : la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, le Late avec Alain Chabat, Danse avec les Stars, la Star Academy...

VALEURS EN BAISSE

Imerys (-0,70% à 39,70 Euros) aborde une nouvelle phase de son développement et a pour ambition d'atteindre une croissance organique de 3 à 5% par an en moyenne entre 2023 et 2025, grâce à des investissements stratégiques dans des marchés à forte croissance, alignés sur trois grandes tendances : la mobilité verte et l'énergie, la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation. Imerys confirme sa prévision d'EBITDA courant pour l'ensemble de l'exercice 2022. Le Groupe a pour ambition de faire progresser sa marge d'EBITDA courant de 16,5% en 2022 à 18-20% en 2025 grâce à une croissance organique plus élevée, l'augmentation de la contribution des investissements stratégiques, et l'amélioration continue des coûts et de l'efficience opérationnelle à travers les programmes d'optimisation des achats et des opérations industrielles.

Worldline (-0,20% à 43,48 Euros) annonce la signature d'un accord ferme concernant l'acquisition des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio et la mise en place d'un partenariat commercial visant à tirer parti du réseau bancaire de Banco Desio pour distribuer les produits et services de paiement de Worldline aux commerçants clients de la banque en Italie.

Spartoo (-1,80% à 0,96 Euro) annonce que son objectif de croissance de 10% de son volume d'affaires pour les exercices 2022 et 2023 est caduc. La société avait précédemment communiqué sur un objectif de croissance du volume d'affaires supérieure à 10% par an jusqu'en 2024. Cette révision fait suite à la confirmation de l'essoufflement de la consommation sur le segment de la mode en ligne, observée en particulier au cours du mois d'octobre.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Transgene, Crédit Agricole Ile de France, Delfingen, Mastrad

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JPMorgan abaisse sa recommandation à 'neutre' contre 'surpondérer' sur Thales.

INFOS MARCHÉS

Makheia Group : émet des obligations convertibles.

Vergnet : le regroupement d'actions débutera le 21 novembre.

EN BREF

Manitou se renforce en Italie.

Deezer signe avec Bouygues Telecom.