Ouverture Paris : le CAC 40 revient flirter avec les 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 revient flirter avec les 6.500 points ce matin, en raison d'une baisse de 0,60% environ. La nouvelle poussée des rendements obligataires, avec un '10 ans' américain se positionnant de nouveau au-dessus des 3%, rend plus fragile l'appétence au risque. Les préoccupations liées à l'inflation et au resserrement des politiques monétaires sont plus que jamais au centre des préoccupations.

A ce titre, ce mardi, la banque centrale d'Australie a relevé son principal taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage, une hausse plus forte qu'attendu, en expliquant que le resserrement de sa politique monétaire devrait se poursuivre dans les mois à venir afin de juguler l'inflation.

En Europe, la Banque centrale européenne ne devrait pas toucher à ses taux jeudi mais elle pourrait donner aux marchés de nouvelles indications sur ses intentions pour les prochains mois.

WALL STREET

Dans le sillage des Bourses asiatiques et européennes, Wall Street a démarré la semaine dans le vert, malgré une nouvelle poussée des taux d'intérêts, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans bondissant au-dessus de 3%. Les indices ont cependant réduit leurs gain à la clôture, le Dow Jones grapillant lundi soir 0,05% à 32.915 points après avoir grimpé de plus de 1% en séance. L'indice large S&P 500 a avancé de 0,31% à 4.121 pts, tandis que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a gagné 0,4% à 12.061 pts.

La semaine dernière, les indices américains avaient tous trois chuté d'environ 1%, après leur rebond de l'ordre de 6% la semaine précédente. Depuis le début de l'année, le Dow Jones cède environ 9,5%, le S&P 500 recule de 13,5% et le Nasdaq abandonne 23%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0679$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 120,13$. L'once d'or se traite 1.839$.

VALEURS EN HAUSSE

Global Bioenergies (+17% à 5,28 Euros) a reçu des premières commandes de plusieurs grands acteurs de la cosmétique représentant au total plusieurs tonnes d'Isonaturane 12. Moins de deux mois après la mise en service de l'unité de production commerciale de Pomacle, le groupe annonce donc que plusieurs grands acteurs de la cosmétique, dont L'Oréal, ont passé leurs premières commandes. L'Isonaturane 12 est la marque commerciale déposée par Global Bioenergies pour dénommer son isododécane d'origine naturelle. L'isododécane est l'une des grandes molécules de la cosmétique, utilisé aussi bien dans le segment du maquillage, où il est le seul à pouvoir apporter les propriétés de longue tenue, qu'en dermocosmétique et dans les soins capillaires, où il confère légèreté et douceur aux textures. Ce composé, grâce à Global Bioenergies, est désormais disponible en version bio-sourcée, dans le respect de la norme ISO 16128 relative à la naturalité en cosmétique. L'Isonaturane 12 est produit via une filière 100% française s'appuyant sur un sourcing local des matières premières.

Technip Energies (+0,05% à 12,725 Euros) a remporté un contrat d'étude de faisabilité (Bankable Feasibility Study) auprès de Viridian Lithium pour la construction de la première usine de raffinage et de conversion du lithium en Europe. Située à Lauterbourg, en France, l'usine produira jusqu'à 100.000 tonnes de produits chimiques à base de lithium pour batteries - soit une quantité permettant d'alimenter 2 millions de véhicules électriques - pour permettre une chaîne d'approvisionnement de batteries sécurisée et durable pour la transition vers la mobilité électrique.

VALEURS EN BAISSE

Capgemini (-0,75% à 180,90 Euros) a acquis Rufus Leonard, agence de design et d'expérience de marque basée à Londres. L'expertise reconnue de Rufus Leonard dans la conception et le développement de marques de référence grâce au design et à la technologie va renforcer l'offre de services 'customer first' du groupe au Royaume-Uni. L'opération a été finalisée le 1er juin 2022. Basée à Londres, Rufus Leonard est une agence de 70 personnes spécialisée dans la transformation de marques de sociétés de services afin d'offrir des expériences engageantes. Son portefeuille de clients, dont le World Wildlife Fund (WWF) et AXA UK, et son expertise en design créatif, complètent l'offre de services de design de Capgemini, "innovante et centrée sur l'humain", portée par frog, part of Capgemini Invent. L'équipe Rufus Leonard sera intégrée au sein de frog au Royaume-Uni.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

SG repasse de 'vendre' à 'conserver' sur Rémy Cointreau en ciblant un cours de 185 euros.

Berenberg est toujours vendeur sur Air France-KLM avec une cible ajustée de 3,10 à 1,10 euros.

Jefferies repasse à 'sousperformance' sur Dassault Systèmes en ciblant un cours de 33 euros.

INFOS MARCHÉS

Eduform'Action : projet d'augmentation de capital.

Adomos : la conversion des OCABSA suspendue du 6 juin au 15 juillet.

Voltalia : second plan d'actionnariat salarié.

EN BREF

Lhyfe : protocole d'accord avec Horisont Energi.

Witbe choisi par United Cloud en Europe.

HRS et Burckhardt Compression accélèrent !