Ouverture Paris : le CAC 40 revient flirter avec les 5.800 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Autour de 5.830 points à l'approche de 9h30 (-0,60%), le CAC 40 débute de nouveau dans le rouge ce matin, venant flirter avec les 5.800 points au plus bas du jour (5 805,42 points). L'indice parisien reste sur trois séances consécutives de baisse, après son bond de mardi dernier (+4,24%).

Le rapport mensuel sur l'emploi américain publié vendredi, marqué par une diminution modérée des créations d'emplois, une baisse du taux de chômage et une hausse de 5% sur un an des salaires, a déçu les investisseurs qui espéraient que des signes de dégradation de la conjoncture économique inciteraient la Fed à ralentir la hausse des taux. Une nouvelle hausse de trois quarts de points début novembre est désormais jugée probable à près de 90% selon le baromètre FedWatch.

La semaine qui débute risque d'alimenter à la fois la crainte d'une persistance de l'inflation et celle d'une récession. Sur un plan géopolitique, les marchés vont aussi guetter la réaction de Poutine au nouveau revers subi ce week-end par la Russie avec l'explosion sur le pont de Crimée.

WALL STREET

La cote américaine est retombée lourdement ce vendredi à la suite des chiffres de l'emploi... plus robustes que prévu, balayant une fois de plus les espoirs fébriles de 'pivot de la Fed'... Le S&P 500 perd 2,8% à 3.639 pts, le Dow Jones corrige de 2,11% à 29.296 pts et le Nasdaq plonge de 3,80% à 10.652 pts. Le baril de brut WTI regagne de son côté 4% sur le Nymex à 92$. L'euro revient sur les 0,9740/$.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (16h30)

La parité euro / dollar atteint 0,9733$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 97,22$. L'once d'or se traite 1.688$.

VALEURS EN HAUSSE

Renault (+3,90% à 31,93 Euros) : Avant la révolution opérationnelle, la révolution capitalistique ? En attendant le 8 novembre et la présentation de la nouvelle stratégie de Renault avec, d'un côté, les activités historiques de moteur à combustion, et de l'autre, celles dédiées à électriques, le constructeur au losange pourrait acter d'une forte baisse de sa participation au tour de table de Nissan (actuellement 43%) en échange d'une entrée de son partenaire japonais dans "Ampère", sa nouvelle entité dédiée à l'électrique. Selon les informations des 'Echos', Renault, "qui traverse une passe financière délicate, pourrait récupérer jusqu'à 4 milliards d'euros en cédant une grande part de ses titres Nissan (mais il perdrait en contrepartie les dividendes annuels correspondants)". "Renault pourrait envisager de réduire sa part jusqu'à ne plus détenir, à terme, que 15 % de Nissan. Un montant qui symboliserait un nouvel équilibre avec son partenaire nippon qui détient justement 15% de Renault". Complexes, les discussions "sont encore en discussion et aucun chiffre n'a été arrêté", précise le quotidien financier. Les "deux sociétés réfléchiraient à la mise en place d'un trust qui organiserait, sur le temps long, la baisse de la part de Renault, en fonction de paliers de valeurs prédéfinis" , et ce afin d'éviter un effondrement de Nissan en bourse.

Valneva (+2,65% à 6,23 Euros) fera des présentations sur son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya au cours du quatrième trimestre 2022 lors de plusieurs conférences scientifiques de premier plan, annonce le groupe. Au World Vaccine Congress Europe à Barcelone, Valneva présentera 'One step closer to a chikungunya vaccine : update on Valneva's live-attenuated vaccine candidate' le 13 octobre à 14h45 CEST. La Société sera également présente au stand 46 dans la zone d'exposition pendant toute la durée du congrès, du 11 au 14 octobre. Le 27 octobre à 10h30 ICT, Valneva présentera 'Progress of Clinical Development of a Live-Attenuated Single Shot Chikungunya Vaccine Candidate' dans le cadre du symposium 'Vaccines for Tropical Diseases' au 20e Congrès international de médecine tropicale et du paludisme (ICTMM2020) à Bangkok.

VALEURS EN BAISSE

Casino (-7,22% à 7,77 Euros) : le titre du distributeur évolue sur un nouveau plus bas historique en Bourse après que S&P Global Ratings eut dégradé la note de crédit long terme de l'entreprise de 'B' à 'CCC+'. L'agence anticipe un environnement opérationnel plus difficile pour les détaillants en France dans un contexte macroéconomique plus dégradé. "Ceci, couplé à la détérioration des marchés financiers, augmentera la pression sur la liquidité du groupe, sa capacité à céder des actifs et à refinancer ses passifs". Elle estime que la firme "disposera de liquidités moins qu'adéquates, avec d'importantes échéances de dette au cours des 15 prochains mois et une marge de manoeuvre limitée".

TotalEnergies (-0,10% à 52,60 Euros) réaffirme sa "complète mobilisation pour approvisionner au mieux ses clients en France". La direction du groupe explique qu'en raison du mouvement social, TotalEnergies tient à rappeler les conditions et le calendrier anticipé de la 'Négociation annuelle obligatoire' tout en réaffirmant son "attachement au dialogue social, avec l'ensemble des acteurs concernés et au sein des instances prévues à cet effet". Dans le contexte actuel de grève dans les raffineries, TotalEnergies appelle à la responsabilité de tous, de façon à ce que la Compagnie puisse assurer dans les meilleures conditions l'approvisionnement des Français. Sous réserve de la fin des blocages des dépôts et de l'accord de l'ensemble des partenaires sociaux, la compagnie propose d'anticiper au mois d'octobre la 'Négociation annuelle obligatoire', qui était prévue en novembre.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cogra, Riber

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies démarre le suivi de Vinci à l'achat avec un cours cible de 105 euros et est aussi à l'achat sur ADP en visant un cours de 142 euros.

Jefferies conserve Eiffage en ciblant 92 euros ainsi que le dossier Holcim avec un objectif ajusté à 44,50 CHF.

Stifel repasse de 'conserver' à 'acheter' sur Valneva en ciblant un cours de 10 euros.

INFOS MARCHÉS

SERMA Group : OPA à 430 euros.

Groupe Flo : OPR en vue à 21 euros.

EN BREF

Obiz : partenariat stratégique avec Mile.

Biocorp signe un nouveau partenariat avec Merck KGaA.

Alan Allman Associates : acquisition de Keyboss Group.

AgroGeneration liquide ses actifs 'toxiques' en Ukraine.

Navya annonce son premier déploiement de navette autonome au Portugal.

OSE Immunotherapeutics : Nicolas Poirier accède à la direction générale.