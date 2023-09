Ouverture Paris : le CAC 40 revient autour des 7.250 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse l'emporte nettement dans les premières minutes de cotations ce matin et le CAC 40 cède 1,10% autour de 7.250 points. Les propos de Jerome Powell hier soir en marge du maintien du niveau des taux d'intérêt de la Fed pèsent lourdement sur le contexte. Si le maintien du niveau des taux était acquis, c'est le discours du patron de la Fed qui était guetté et a ravivé les craintes de nouveaux tours de vis. En l'occurrence, les projections économiques de la Fed ont montré que la banque centrale américaine tablait sur une nouvelle hausse des taux de 25 points de base d'ici fin 2023.

Dans les annonces de la Fed, on notera aussi le relèvement des prévisions pour 2024 et la perspective d'une croissance économique aux Etats-Unis qui resterait solide malgré le niveau élevé des taux d'intérêt. La Banque d'Angleterre doit à son tour publier son communiqué de politique monétaire et l'indécision est forte quant à la décision sur les taux, à ce stade à 5,25%.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché en baisse mercredi après le statu quo sur les taux de la Fed, mais surtout dans la foulée d'un discours de Jerome Powell plus rigoureux que prévu. Le patron de la Fed a prévenu que la politique monétaire US stricte pourrait rester en place durant une grande partie de l'année prochaine. Au final, le S&P 500 perd 0,94% à 4.402 pts, le Dow Jones recule de 0,22% à 34.440 pts et le Nasdaq retombe de 1,53% à 13.469 pts.

ECO ET DEVISES

Le climat des affaires dans l'industrie en France est resté stable en septembre par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi? par l'Insee. L'indicateur du climat des affaires dans le secteur est ressorti à 100 en septembre, stable par rapport au chiffre publié en août.

Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

Europe :

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0638 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 92,83 $. L'once d'or se traite 1.928 $.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva (+1,90% à 6,31 Euros) : Les ventes de produits ont plus que doublé au premier semestre 2023 pour atteindre 69,7 millions d'euros contre 33,3 millions au premier semestre 2022. L'activité a été soutenue par les ventes d'IXIARO et de DUKORAL, qui ont bénéficié de la reprise continue du marché des voyageurs et d'augmentations de prix. Le chiffre d'affaires total est de 73,7 millions au premier semestre 2023, avec une solide position de trésorerie de 204,4 millions d'euros au 30 juin 2023. Celle-ci n'inclut pas le financement supplémentaire (jusqu'à 100 M$) mis à disposition dans le cadre de la récente augmentation du volume de l'accord de financement avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield et OrbiMed.

VALEURS EN BAISSE

Carrefour (-1% à 16,76 Euros) a conclu, ce 20 septembre, un accord avec El Corte Inglés en vue de l'acquisition de 47 magasins sous enseigne SuperCor en Espagne. Le périmètre de la transaction comprend des supermarchés et des magasins de proximité situés notamment dans les régions de Madrid, de Catalogne, d'Andalousie et de Valence.

Cegedim (-7,60% à 18,08 Euros) : Le résultat opérationnel courant est en hausse de 3,9 ME pour s'établir à 10,7 ME au 1er semestre 2023 (6,8 ME en 2022). Il représente 3,6% du chiffre d'affaires en 2023 (2,5% en 2022). Cette progression résulte principalement de l'amélioration des résultats de Cegedim Santé et des activités exercées au Royaume-Uni. L'EBITDA est en hausse de 7,2 ME entre le 1er semestre 2023 et le 1er semestre 2022. Cette croissance résulte de la croissance du chiffre d'affaires et de la maîtrise des charges de personnels. Le résultat net part du groupe ressort en perte de -8,8 ME (-4,9 ME au 1er semestre 2022).

Quadient (-2,80% à 18,62 Euros) : Le résultat opérationnel a atteint 59 ME au 1er semestre 2023 (56 ME au 1er semestre 2022). Le résultat net part du Groupe s'élève à 36 ME (29 ME au 1er semestre 2022), en hausse de +24,2%. Le résultat net par action ressort à 1,05 euro au 1er semestre 2023 (0,75 euro au 1er semestre 2022).

Guerbet (-9,80% à 18,40 Euros) a enregistré un résultat opérationnel de 10,3 ME au premier semestre 2023 contre 16,9 ME un an plus tôt. Le résultat net s'établit à 1,3 ME sur la période à comparer à 3,3 ME au premier semestre 2022.

Engie (-0,90% à 15,03 Euros) annonce l'acquisition d'Ixora Energy Ltd, un des leaders de la production de biométhane basé au Royaume-Uni depuis 2017. L'acquisition, sécurisée pour un montant de 64,8 millions de livres sterling, a été réalisée auprès du gestionnaire d'investissement responsable Downing LLP. Cette acquisition stratégique permet au Groupe d'ajouter trois nouvelles unités de production à son portefeuille. Situées dans le Devon et le Somerset, elles produisent un total de 160 GWh de biométhane par an. A travers cette acquisition, Engie consolide également son portefeuille de projets sur ce marché clé.

Casino (-2,30% à 1,61 Euro) a mis à jour son plan d'affaires 2024-28 pour la France, plan qui prévoit notamment un free cash-flow de +175 millions d'euros pour 2028, contre -1,5 milliard en 2023, tandis que son chiffre d'affaires passerait de 14,9 à 17,3 milliards.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Reworld Media, SMTPC, HiPay, Cenergy, BIO-UV Group, Prodways, Transgene, Nextedia, Invibes, Infotel, Kalray, Riber

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley surpondère ArcelorMittal avec un objectif ajusté de 35 à 32,50 euros.

Jefferies est toujours à 'sousperformance' sur Dassault Systèmes avec un objectif ramené de 35 à 31 euros.

INFOS MARCHE

Pixium Vision : regroupement de ses actions à raison de 1 nouvelle contre 50 anciennes

Archos : regroupement d'actions en vue!

EN BREF

Inventiva et Hepalys Pharma Inc signent un accord de licence exclusif

HRS : GCK choisit de nouveau le groupe pour son réseau de ravitaillement en hydrogène