Ouverture Paris : le CAC 40 revient à 300 points de son record historique

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le vert est toujours de mise à la Bourse de Paris! Fort de son rebond de +1,27% d'hier, le CAC 40 progresse à nouveau nettement (+1,20%) et franchi les 7.100 points. Il revient ainsi à 300 points de son plus haut historique. Toutefois, la hausse devra être confirmée lors des décisions de la Réserve fédérale américaine qui entame une réunion de deux jours.

La banque centrale américaine tient en effet ce mardi et mercredi sa réunion de politique monétaire et selon l'outil FedWatch du CME Group, qui offre des lectures très volatiles ces derniers jours, il y a trois "chances" sur quatre que la Fed relève ses taux d'un quart de point supplémentaire le 22 mars afin de lutter contre l'inflation... Ainsi, la probabilité d'une fourchette allant de 4,75 à 5% sur le taux des fed funds est de 75%, contre 25% de probabilité d'un statu quo monétaire qui laisserait les taux dans la fourchette actuelle de 4,5 à 4,75%.

Le segment bancaire continue, ce matin, de reprendre une partie du terrain perdu alors qu'il est sous le feu de l'actualité après le sauvetage de Credit Suisse orchestré en urgence durant le week-end par les autorités suisses, qui ont incité UBS à racheter son concurrent. Hier, en fin de séance, le secteur bancaire a entamé son redressement à la faveur notamment de déclarations jugées rassurantes des superviseurs en Europe sur les détenteurs d'obligations qui s'étaient initialement sentis lésés par le plan de sauvetage de Credit Suisse, redoutant que cela créé un précédent. Les principales banques centrales se sont engagées en outre à fournir des liquidités en dollars pour stabiliser le système financier.

WALL STREET

Wall Street a terminé en hausse lundi à l'issue d'une séance volatile dans la foulée de l'annonce du rachat de Credit Suisse par UBS, et alors que les opérateurs demeurent préoccupés par l'avenir des banques régionales américaines. Le DJIA gagne 1,20% à 32.244 pts, alors que le S&P 500 avance de 0,89% à 3.951 pts. Le Nasdaq consolide prend plus modestement 0,39% à 11.675 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (15h00)

Europe :

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0710 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,30 $. L'once d'or se traite 1.977 $.

VALEURS EN HAUSSE

ABC arbitrage (+0,50% à 6,23 Euros) a clôturé son plan stratégique 'ABC 2022' pour les années 2020, 2021 et 2022. Le groupe avait défini des objectifs quantitatifs et qualitatifs dont la plupart ont été atteints. Avec 92 ME, le cumul des résultats nets sur trois ans dépasse les ambitions affichées, avec des ROE annuels significativement supérieurs au seuil de 15%, niveau de surperformance défini par le groupe.

Sur le seul exercice passé, le résultat net part du groupe a grimpé à 29,2 ME, soit un Bénéfice net par action (BNPA) de 0,49 euro.

Sanofi (+1% à 90,35 Euros) : la Commission européenne a approuvé Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne pour le traitement de la dermatite atopique sévère de l'enfant âgé de 6 mois à 5 ans candidat à un traitement systémique. Avec cette approbation, Dupixent devient le premier et le seul médicament ciblé indiqué pour le traitement des enfants de cette tranche d'âge en Europe et aux États-Unis.

VALEURS EN BAISSE

Spartoo (-3,60% à 0,80 Euro) : le volume d'affaires de Spartoo s'est élevé à 209,6 millions d'euros, soit -1,9% par rapport à 2021, où le volume d'affaires atteignait 213,7 ME. La marge commerciale s'établit à 62,6 ME sur la période, soit 42% du chiffre d'affaires (43% en 2021). Après avoir enregistré une perte de -3,1 ME au 1er semestre, notamment du fait d'un investissement marketing de 3,3 ME en télévision, l'Ebitda ajusté du Groupe ressort positif à 1,9 ME au 2e semestre, limitant la perte sur l'année à -1,2 ME, soit -0,8% du chiffre d'affaires. Le résultat net consolidé ressort à -4,6 ME (+1,5 ME en 2021).

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Encres Dubuit, Crossject, Vaziva, Streamwide

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à l'achat sur Bureau Veritas avec un objectif ajusté de 28 à 30 euros.

Morgan Stanley repasse de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' en ciblant un cours de 64 euros sur TotalEnergies.

INFOS MARCHÉS

Elior : résultats de l'émission d'actions gratuites

Fnac Darty : extension de la ligne de crédit RCF à mars 2028

EN BREF

OVH s'installe en Inde

Metadvertise : changement de dimension avec l'intégration de Triple A/PM SA

Monsieur Bricolage : projet de partenariat à l'achat avec Kingfisher France