Ouverture Paris : le CAC 40 retrouve les 7.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les 7.400 points ont été rapidement franchis ce matin, le CAC 40 touchant un plus haut de 7 414,05 points, avec une progression de plus de 1%. Les marchés sont particulièrement bien orientés depuis la réunion de la BCE hier. Tokyo vient de terminer en belle progression de 1,10%.

Les investisseurs ont entendu ce qu'ils voulaient entendre hier auprès de la BCE, à savoir qu'elle ne prévoyait pas d'augmenter davantage les taux. Elle a relevé jeudi pour la dixième fois d'affilée ses taux directeurs face à des pressions inflationnistes persistantes, portant le taux de dépôt à 4%, mais a signalé que ce cycle de resserrement monétaire, le plus agressif depuis la création de l'institution, touchait probablement à sa fin. Exactement ce qu'espérait le Marché. En conséquence, la hausse d'hier à Paris (+1,19%) se prolonge ce matin...

WALL STREET

Wall Street s'est affiché en nette hausse jeudi alors que le dossier Arm Holdings a occupé une bonne partie des discussions de la séance, en tant "qu'IPO de l'année". Le S&P 500 gagne 0,84% à 4.505 pts, le Dow Jones monte de 0,96% à 34.907 pts et le Nasdaq prend 0,81% à 13.926 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

- Balance commerciale de la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0661 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 94,32 $. L'once d'or se traite 1.918 $.

VALEURS EN HAUSSE

TotalEnergies (+0,30% à 62,47 Euros), Petrobras et Casa dos Ventos Holding ont signé un protocole d'accord pour évaluer les perspectives de projets communs dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène bas carbone au Brésil. Dans le cadre de cet accord, les partenaires examineront ensemble les opportunités d'investissement et d'acquisition dans les secteurs de l'éolien terrestre, de l'éolien en mer, de l'énergie solaire et de l'hydrogène bas carbone dans le pays, en tirant parti des synergies crées par l'association des trois entreprises.

VALEURS EN BAISSE

CIS : (-0,40% à 9,22 Euros) le 2ème trimestre de a connu une croissance de l'activité de 7,7%. Ainsi, sur l'ensemble du semestre, le niveau d'activité est quasiment stable par rapport au 1er semestre 2022, avec un chiffre d'affaires de 156,5 ME à taux de change constant (-0,3%) et 154,6 ME à données publiées (-1,6%). Le Résultat Net consolidé s'élève à 1,9 ME et le Résultat Net Part du Groupe ressort à 2,2 ME après prise en compte d'un résultat financier de -1 ME dû à la dépréciation des taux de change (3,2 ME d'impact de change entre le S1 2023 et S1 2022).

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

ABO-Group, ESI Group, Kumulus Vape, SergeFerrari Group, Compagnie de l'Odet, Savencia, BOA Concept, Peugeot Invest, Forsee Power, Acteos

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan 'souspondère' Unibail avec un objectif ramené de 55 à 50 euros.

Oddo BHF reste à "surperformance" sur Carrefour avec un objectif de 20 euros.

BNP Paribas Exane est à surperformance sur Holcim avec un objectif ajusté de 75 à 76 CHF et à surperformance sur Saint-Gobain avec un objectif qui remonte de 77,50 à 80 euros.

Morgan Stanley est 'pondération en ligne' sur Ubisoft en ciblant un cours de 31,50 euros.

INFOS MARCHE

NHOA : résultat de l'augmentation de capital

Hopium : tirage de 200 obligations convertibles

EN BREF

Groupe Tera : Tera Contrôle en difficulté, le Tribunal de Commerce saisi

Forsee Power lance un nouveau système de batterie haute énergie pour véhicules lourds

Lumibird : signature d'un contrat majeur

Logic Instrument : projet de reprise des parts d'Elexo auprès d'Atos

JCDecaux : contrat renouvelé dans les vélos en libre-service à Toulouse

Euromedis : vers une cession de Paramat