Ouverture Paris : le CAC 40 retrouve les 6.700 points, l'inflation se tasse !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse se poursuit sur la place parisienne, après la première séance de l'année (+1,87%) et celle d'hier (+0,44%), le CAC 40 est en progression de 1,2%, de retour sur les 6.700 points ce mercredi matin !

Le rythme de l'inflation sur un an a ralenti en décembre en France, sous l'effet notamment du ralentissement des prix de l'énergie, qui a permis de compenser la poursuite de l'augmentation des prix alimentaires, selon une première estimation publiée mercredi par l'Insee... L'indice des prix à la consommation s'est inscrit en hausse de 5,9% sur les douze mois à fin décembre, contre 6,2% à fin novembre. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, ressort quant à lui en hausse de 6,7% sur un an à fin décembre (contre 7,1% à fin novembre), un niveau inférieur aux attentes des économistes qui tablaient sur une "légère accélération"... à 7,2%.

Au vu des prévisions, le ralentissement de l'inflation en décembre ne devrait toutefois pas se confirmer dans les prochains mois, la Banque de France, comme l'Insee, tablant sur un pic de l'inflation annuelle en début d'année 2023 et n'anticipant pas de reflux avant le milieu de l'année. Un scénario également privilégié par le gouvernement, et réaffirmé mercredi matin sur France Inter par Bruno Le Maire. "Nous envisageons une baisse de l'inflation dans le courant de l'année 2023", a-t-il une nouvelle fois expliqué...

L'indice des prix à la consommation définitif de décembre, le seul valable pour les indexations de contrats privés, rentes viagères, pensions alimentaires ou l'évolution du Smic par exemple, sera diffusé le 13 janvier.

A l'inverse, pour sa première séance de l'année, l'indice Nikkei à Tokyo a cédé 1,45% et atteint son plus bas niveau depuis trois mois, pénalisé par le repli de Wall Street et par le renchérissement récent du yen. La tendance était elle aussi négative à Wall Street mardi pour débuter l'année 2023. Le S&P 500 cède 0,40% à 3.824 pts, le Dow Jones recule de 0,03% à 33.136 pts et le Nasdaq perd 0,76% à 10.386 pts.

La parité euro / dollar remonte sur les 1,06$ ce matin. Le baril de Brent se négocie encore en baisse à 80 $.

VALEURS EN HAUSSE

Carmat (+4,5%) a annoncé aujourd'hui la réalisation de la première implantation de son coeur artificiel Aeson dans le cadre de l'étude clinique EFICAS en France. Le 26 octobre, Carmat avait annoncé avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour initier l'étude clinique EFICAS.

Quadient remonte de 4% après avoir signé son contrat le plus important pour ses solutions d'Automatisation Intelligente des Communications, dans le cadre d'une extension de contrat de deux ans avec "l'une des 5 premières entreprises mondiales d'assurance santé, basée aux États-Unis". Début 2022, ce client historique des solutions courrier avait choisi les solutions de gestion des communications clients de Quadient pour créer, gérer et distribuer des communications personnalisées et conformes via ses différents points de contact et canaux. La récente extension du contrat comprend un ensemble complet de services professionnels pour mener à bien la migration de dizaines de systèmes existants à travers l'organisation vers Quadient Inspire, le groupe ayant décidé de faire de la plateforme de Quadient son hub CCM unique et centralisé. L'extension du projet représente un revenu supplémentaire de 6 millions de dollars par an en moyenne, avec une contribution partielle dès le quatrième trimestre de cette année fiscale, prenant fin le 31 janvier 2023.

Elior : +4% avec Worldline, LVMH (+3%) et Kering

Mersen : +2% suivi de Guerbet, Michelin,Schneider, Korian, Dior, Teleperformance

Argan (+1,5%) affiche à fin 2022 des revenus locatifs de 166,1 ME, en croissance annuelle de 6%. Argan précise que cette évolution est principalement le résultat de l'effet année pleine des livraisons de 2021, des loyers générés par les six nouveaux développements livrés depuis le début de l'année et par l'acquisition d'un grand entrepôt à Renault Group en octobre 2022. Au 31 décembre 2022, le patrimoine construit représente 3,5 millions de mètres carrés pour une valorisation en hausse de 5% à 3,94 MdsE hors droits (4,17 MdsE droits compris). La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux se maintient à 5,5 ans. Le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 99% et le groupe assure qu'il retrouvera un taux de 100%, à partir du 1er trimestre 2023 grâce à la relocation du site de Ferrières.

Casino (+1,5%) a fait état d'une réorganisation juridique en France. Dans le cadre de la réorganisation juridique des activités de distribution alimentaire en France, annoncée par communiqué en date du 15 juin, le groupe Casino a ainsi confirmé avoir procédé à la constitution de la société holding commune qui sera dénommée CGP Distribution France. À la suite de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel des filiales concernées, les entités du périmètre Monoprix ont déjà été placées sous cette société holding détenue à 100% par Casino, Guichard-Perrachon. L'apport des activités de Distribution Casino France, ultime étape de la réorganisation, interviendra durant le premier semestre.

Icade (+1%) a finalisé dans le courant du mois de décembre plus de 700 MEUR de financements bancaires permettant, explique le groupe, d'anticiper les prochaines échéances de 2024, de renforcer la liquidité du Groupe, et d'augmenter la part de ses financements durables. Icade a ainsi procédé au refinancement par anticipation de 200 MEUR, soit la majorité de ses échéances 2024. La maturité de ces crédits bancaires a été décalée, pour la plupart, de 2024 à 20291, en contrepartie d'une hausse de marge très limitée.

VALEURS EN BAISSE

Maurel & Prom : -5% dans le sillage du baril avec Esso (-4%) et TotalEnergies (-2%) avec Vallourec (-2%)

Edenred : -2% suivi de Deezer, LFE, Dassault Aviation et CGG

Trigano (-0,5%) Les ventes du groupe au 1er trimestre 2022/2023 se sont élevées à 782,3 ME, s'approchant du niveau record atteint l'an dernier (786,6 ME), dans un contexte toujours marqué par les difficultés d'approvisionnements en bases roulantes pour camping-cars. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en retrait de 8,2%, la contribution des acquisitions s'étant élevée à 61,7 ME.