Ouverture Paris : le CAC 40 retombe déjà !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après un début d'année en baisse, le CAC 40 qui s'est un peu repris hier retombe déjà dans une ambiance prudente ce vendredi, en repli de 0,65% à 7.400 points, en attendant les chiffres d'inflation en Europe et ceux de l'emploi aux Etats-Unis ce vendredi. Wall Street continue d'hésiter pendant ce temps, confirmant un début d'année poussif... Les marchés s'inquiètent par ailleurs toujours des risques d'escalade armée au Proche-Orient. De quoi maintenir le pétrole sur les 78$ le baril de brent...

WALL STREET

Le S&P 500 a perdu 0,34% à 4.688 pts, alors que le Dow Jones a gagné 0,03% à 37.440 pts. Le Nasdaq cède encore 0,56% à 14.510 pts, toujours plombé par Apple, victime d'une nouvelle dégradation d'analyste. Les marchés américains avaient précédemment corrigé mardi et mercredi avec les 'Magnificent Seven', en particulier Apple mardi et Tesla mercredi... La tendance ne s'améliore donc pas vraiment, d'autant que les derniers chiffres de l'emploi américain sont ressortis... solides, laissant peu de marge de manoeuvre à la banque centrale US en matière de taux d'intérêt.

Les Minutes du FOMC de la Fed mercredi soir avaient pourtant quelque peu rassuré, signalant la probable fin de la hausse des taux, sans pour autant préciser le timing d'éventuels assouplissements. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire de la Fed le 31 janvier, à l'issue de la prochaine réunion, atteint plus de 93%. Le premier assouplissement pourrait intervenir le 20 mars, la probabilité étant de 62% que les taux reviennent dans une fourchette de 5 à 5,25% à cette date...

Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain a donc fait ressortir 164.000 créations de postes pour le mois de décembre, contre un consensus FactSet de 125.000 et une lecture révisée de 101.000 pour le mois antérieur... "Nous revenons à un marché du travail très aligné sur le niveau d'embauche d'avant la pandémie. Même si les salaires n'ont pas été à l'origine de la récente poussée d'inflation, maintenant que la croissance des salaires a reculé, tout risque d'une spirale salaires-prix a pratiquement disparu", juge Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP. Les créations d'emplois ont augmenté pour le quatrième mois consécutif, grâce à une forte progression des embauches dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie. La construction a tenu bon malgré les taux d'intérêt élevés, mais l'industrie manufacturière a continué à connaître des difficultés, enregistrant un nouveau mois de pertes.

Les petites entreprises de 1 à 49 salariés ont créé 74.000 emplois en décembre, alors que les entreprises de 50 à 249 employés ont créé 58.000 postes. Les entreprises de 500 personnes et plus ou généré 40.000 emplois.

L'étude Challenger, Gray & Christmas du mois de décembre a quant à elle fait ressortir des annonces de licenciements frappant 34.817 emplois, contre 44.510 un mois plus tôt...

Les inscriptions au chômage ont reculé davantage que prévu la semaine passée aux Etats-Unis... Le Département américain au Travail a annoncé pour la semaine close au 30 décembre des inscriptions au chômage au nombre de 202.000, en repli de 18.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 216.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 207.750, en repli de 4.750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 23 décembre ressort à 1,855 million, en recul de 31.000 sur sept jours (1,883 million de consensus).

Sur le Nymex, le baril de brut WTI consolide à moins de 73$ après son récent sursaut à l'écoute de la situation au Proche-Orient. L'indice dollar recule de 0,2% face à un panier de devises de référence.

INDICATEURS A SURVEILLER

Les opérateurs suivront ce vendredi les commandes industrielles américaines (consensus +1,8%), l'ISM des services (consensus 52,6), et surtout le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de décembre (consensus 3,8% de chômage, 160.000 créations de postes non-agricoles - dont 130.000 dans le privé -, +0,3% pour le salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur).

A suivre en Europe :

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Indice flash des prix à la consommation dans la zone euro. (11h00)

- Indice des prix à la production en zone euro. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

VALEURS EN HAUSSE

DBV : +3% avec Phaxiam

Nacon monte de 1,5% avec Waga

Nokia : +1% suivi de Vallourec

Sanofi : +0,5% suivi de Thales, Lagardère

Le chiffre d'affaires cumulé de LDC (stable) sur les 9 premiers mois de l'exercice 2023-2024 s'élève à 4,553 milliards d'euros, en hausse de +7,7% par rapport à l'exercice 2022-2023 (-1,1% en volume). A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de +4,8% à 4,432 MdsE, associé à des volumes commercialisés en baisse de 1,4%.

Dans un environnement marqué par des tensions persistantes sur le pouvoir d'achat, LDC a conformément à ses engagements, poursuivi les baisses de tarifs sur le pôle volaille en relation avec la baisse du prix des matières premières et relancé ses efforts promotionnels.

Sur le 3e trimestre 2023-2024, le chiffre d'affaires progresse de +2,6% à 1,531 MdE avec des volumes en hausse de +0,4% par rapport au 3e trimestre 2022-2023. A périmètre identique et taux de change constant, l'évolution est de -0,8% en valeur pour des volumes stables.

En dépit du contexte inflationniste persistant, le Groupe dispose d'une bonne visibilité sur le second semestre de son exercice. Au regard du déroulement des fêtes de fin d'année globalement conforme aux attentes, le groupe volailler confirme son ambition de dépasser les 6 MdsE de chiffre d'affaires associé à un résultat opérationnel courant supérieur à 350 ME.

A moyen terme, LDC confirme également l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 MdsE de chiffre d'affaires à 5 ans. Cette nouvelle dimension doit s'accompagner d'une progression de la rentabilité avec un objectif de près de 560 ME d'Ebitda sur l'exercice 2026-2027, en progression de 40% par rapport à 2021-2022.

VALEURS EN BAISSE

Remy Cointreau recule de 7% suivi de Pernod Ricard (5%) sur des rumeurs d'enquête antitrust en Chine concernant les grandes marques de spiritueux européens.

Ubisoft : -5% en compagnie de Casino

Clariane : -3,5% avec MdM, Atos

Catana : -2,5% avec Rexel, SoiTec, P&V

Beneteau : -1,8% suivi de Guerbet, M&P

Valeo : -1,5% avec Worldline, Eramet, Believe, Mersen, Equasens, DS, CGG, Virbac

Le chiffre d'affaires de Sodexo (-1%) (hors Pluxee) du premier trimestre de l'exercice 2024 a atteint 6,3 milliards d'euros, en hausse de +3,1% par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -4,8% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3%.

La croissance interne s'établit à +8,2%.

L'effet de change négatif, résultant de l'appréciation de l'euro par rapport à la plupart des devises depuis le début de l'année calendaire 2023, devrait se réduire progressivement au cours de l'exercice, dans l'hypothèse d'un maintien des taux actuels jusqu'à la fin de l'exercice.

La croissance interne du chiffre d'affaires bénéficie d'une belle contribution de la Coupe du Monde de Rugby et est négativement impactée par les changements comptables sur certains projets en Energie & Ressources dans le Reste du Monde, ces deux effets se compensant. La hausse des prix liée à l'inflation ralentit progressivement, représentant environ +4,5% sur le trimestre.

La montée en puissance des nouveaux contrats, les ventes de services additionnels sur site et la croissance continue des volumes progressent de près de +4%.

La croissance interne du trimestre est portée par les services de Restauration, à +10%, tandis que celle des Services de Facilities Management atteint +4,7%.

La dynamique du développement net reste soutenue depuis le début de l'exercice.

Perspectives

Le premier trimestre de l'exercice 2024 est en ligne avec les attentes et le plan stratégique. Ainsi, les perspectives de Sodexo (hors Pluxee) sont maintenues pour les exercices 2024 et 2025 :

La croissance interne du chiffre d'affaires devrait se situer entre +6 et +8% par an;

La marge d'exploitation devrait poursuivre sa croissance de +30 à +40 points de base par an, à taux constants.

DLSI (-1%) poursuit son développement national avec l'acquisition des sociétés d'intérim ML Intérim et Prestim. Créées en 1994 et 2007, ML Intérim et Prestim opèrent avec 3 agences implantées à Colmar (Haut-Rhin, 68), Saint-Avold et Sarreguemines (Moselle, 57). Ces acquisitions offrent une opportunité attractive en matière d'implantation géographique avec un renforcement du maillage du Groupe dans le Grand Est, ainsi qu'une diversification de clientèle et de métier.

Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2023, les deux sociétés, en progression d'activité bénéficiant d'un contexte post-covid, ont réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 19 millions d'euros réparti principalement dans l'industrie avec plus de 70% des ventes, la logistique (17%) et le médical (10%). La rentabilité d'exploitation constatée en 2021 et 2022 est comprise entre 8 et 9% du chiffre d'affaires et est attendue à des niveaux comparables au 31 décembre 2023.

ML Intérim et Prestim consolident ainsi le positionnement de la marque DLSI sur la région et confirment les ambitions du Groupe de devenir un acteur majeur de l'intérim et du recrutement sur le marché du Grand Est.

"Nous poursuivons l'étude d'opportunités de développement en France et à l'international", indique Groupe DLSI.