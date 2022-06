Ouverture Paris : le CAC 40 retombe de près de 2% !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après deux séances de rebond, le CAC 40 retombe déjà de 1,8% ce mercredi à 5.860 points, malgré le sursaut de Wall Street hier soir... Goldman Sachs et Elon Musk ont mis en garde contre le risque de récession provoqué par la remontée rapide des taux d'intérêts, la Fed ayant signalé que sa priorité numéro 1 était de freiner l'inflation galopante... Dans ces conditions, les investisseurs seront particulièrement à l'écoute du discours de Jerome Powel attendu cet après-midi devant le Sénat américain dans le cadre de son audition biannuelle.

A noter la correction du pétrole qui retombe ce matin à 108,80$ le brent sur les craintes accentuées de récession...

WALL STREET

A la clôture, le Dow Jones a rebondi de 2,15% à 30.530 points, après un week-end de trois jours, lundi étant férié pour "Juneteenth", qui commémore l'émancipation des esclaves afro-américains aux Etats-Unis. L'indice large S&P 500 a gagné 2,45% à 3.764 pts et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 2,51% à 11.069 pts, mais perd tout de même environ 30% par rapport à son record de novembre 2021.

Les marchés obligataires sont cependant restés en berne, faisant encore monter les taux d'intérêts (qui évoluent en sens inverse des cours) s'adaptant à la politique monétaire plus restrictive de la Fed. Le rendement du T-Bond à 10 ans gagnait mardi soir 5 points de base à 3,28% et celui du "2 ans" gagnait 2 pb à 3,19%. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a gagné 2 pb à 1,76%, au plus haut depuis 8 ans et demi, en décembre 2013...

ECO ET DEVISES

Parmi les économistes, les entrepreneurs et les experts de Wall Street, les prévisions de récession fin 2022 ou en 2023 prennent de l'ampleur, face à la volonté affichée par la Fed et d'autres banques centrales de privilégier la lutte contre l'envolée de l'inflation, jugée plus dangereuse que le risque de récession.

Goldman Sachs a donc rehaussé sa probabilité de récession à 30% pour l'économie américaine sur l'année à venir, contre 15% précédemment, sur fond d'inflation record et de faiblesse économique alimentées par l'invasion russe en Ukraine. L'économiste en chef de Goldman Sachs, Jan Hatzius, a écrit dans une nouvelle note à ses clients que "les principales raisons sont que notre trajectoire de croissance de référence est désormais plus faible et que nous craignons de plus en plus que la Fed se sente obligée de réagir avec force à une inflation globale élevée et aux anticipations d'inflation des consommateurs si les prix de l'énergie augmentent encore, même si l'activité ralentit fortement".

Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a estimé pour sa part qu'une récession aux Etats-Unis "est inévitable à un moment donné". "Quant à savoir s'il y a une récession à court terme, c'est plus probable qu'improbable", a ajouté l'homme d'affaires.

Le président américain Joe Biden et la Secrétaire au Trésor Janet Yellen ont quant à eux estimé ces derniers jours que la récession pouvait être évitée. Une opinion partagée par certains membres de la Fed, dont James Bullard, le patron de l'antenne de Saint Louis, pour qui l'économie américaine devrait éviter la récession dans les trimestres à venir, malgré le cycle énergique de hausse des taux. La Fed a entamé son cycle haussier en mars, et a relevé fortement le taux des "fed funds" le 15 juin, de 0,75 point, pour le porter à 1,5%-1,75%, en signalant que ce taux pourrait atteindre 3,4% fin 2022, et 3,8% fin 2023.

Mardi, le patron de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, s'est prononcé en faveur d'une hausse des taux directeurs de 0,5 ou de 0,75 point en juillet, en estimant que la Fed devait "normaliser sa politique aussi rapidement que possible" malgré le risque, assumé, de causer une récession.

L'événement du jour sera donc le discours de Jerome Powell, le président de la Fed, qui doit s'exprimer devant le Sénat mercredi après-midi, puis devant la Chambre des représentants jeudi, pour ses auditions semestrielles sur la politique monétaire... En attendant, l'euro campe sur les 1,05/$ et le pétrole recule sur les 110$ le brent, alors que Joe Biden aurait l'intention de suspendre temporairement la taxe fédérale sur le gallon d'essence pour faire baisser la pression sur les consommateurs américains avant la "driving season". Le Bitcoin revient à 20.397$ et l'once d'or à 1.834$.

VALEURS EN HAUSSE

Rallye : +6% suivi de Parrot (+5%) avec Genomic Vision (+3%)

Showroomprivé : SRP Groupe (+3%) a annoncé le renforcement de David Dayan au capital de la société suite à la conclusion d'accords portant sur la cession par Thierry Petit, co-fondateur de la société aux côtés de David Dayan, de l'intégralité des 20.932.963 actions qu'il détient (directement ou indirectement), représentant environ 17,61% du capital de la société.

Ce désengagement du capital de SRP Groupe fait suite à l'annonce, le 21 octobre 2021, de la décision de Thierry Petit de se retirer de ses fonctions opérationnelles au sein du groupe SRP au 31 décembre 2021, et s'inscrit dans le cadre de la poursuite par ce dernier d'un projet personnel au travers la création de "Made-for-all.com", acteur de l'investissement dans des projets à impact (transition écologique, santé, éduction et loisir, consommation et production responsable, agriculture).

Adocia (+3%). La société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques a annoncé des résultats positifs dans une étude de phase 2, comparant M1Pram à Humalog chez des personnes atteintes de diabète de type 1.

La combinaison à ratio fixe d'un analogue de l'insuline humaine M1 100 Unités/mL et de pramlintide 600µg/mL, seul analogue de l'amyline approuvé par la FDA (Symlin, AstraZeneca), a démontré une perte de poids statistiquement supérieure à celle de l'insuline lispro 100 Unités/mL. Les résultats complets seront communiqués à l'EASD 2022.

HDF : +1,5% avec Transgene et 2CRSI avec Ramsay

Synergie : +1% suivi de Medincell, Figeac et Infotel (+0,5%)

VALEURS EN BAISSE

Innate : -6% avec CGG, Rexel, Inventiva et M&P

Elior : -5% suivi de Valneva, Vallourec

Valeo : -4% avec McPhy, Nexans, Somfy, Believe, Faurecia

Saint-Gobain : -3,5% avec Airbus, Lisi, P&V

Trigano : -3% suivi de Renault, Stellantis, Alstom, Schneider, Total Energies, Korian, Scor et Air France KLM

Accor (-3%) Après le lancement d'Ennismore, une nouvelle joint-venture entre Accor (qui détient une participation majoritaire) et Sharan Pasricha en octobre 2021, en tant que leader mondial de l'hôtellerie lifestyle, Accor annonce qu'il entre en négociations exclusives pour cèder une participation de 10,8% dans Ennismore à un consortium qatari pour un montant total de 185 millions d'euros, incluant 20 millions d'euros de financement conforme à la Charia apportés par Qatar First Bank LLC (Public) au véhicule d'investissement du consortium qatari.

Crédit Agricole (-2%) lance son plan AMBITIONS 2025 !

Ambitions 2025 s'inscrit dans la continuité du précédent Plan dont les résultats financiers ont été atteints, une nouvelle fois, avec un an d'avance.

Le scénario économique conduit à des hypothèses prudentes de croissance modérée (environ 1,9% en zone euro à 2025) et de remontée des taux contenue à horizon 2025 (swap 10 ans à environ 2% en 2025). Le Plan intègre une hypothèse de coût du risque à 40 points de base (pb) pour Crédit Agricole S.A. (25 pb pour le Groupe Crédit Agricole) dans la continuité du précédent Plan à moyen terme.

Crédit Agricole S.A. vise un objectif de forte rentabilité, avec un résultat net part du Groupe (RNPG) supérieur à 6 milliards d'euros à horizon 20253, et la hausse de l'objectif de rentabilité sur capitaux propres tangibles (ROTE) à plus de 12% en 2025. Cet objectif est sécurisé d'une part par le modèle de développement du Groupe, fondé sur un business mix équilibré et diversifié, avec des métiers leaders et rentables et, d'autre part, grâce à la poursuite des efforts d'efficacité opérationnelle.

Les revenus seraient en effet équilibrés et en progression dans tous les métiers, avec un taux de croissance annuel moyen entre 2021 et 2025 d'environ +3,5%. L'effet ciseaux moyen (hors contribution au Fonds de résolution unique (FRU)), positif, serait d'environ +0,5 point de pourcentage en moyenne entre 2021 et 2025 (environ +1,4 point de pourcentage, comprenant la contribution au FRU), et les effets ciseaux seraient positifs dans tous les pôles métiers. Au final, la croissance des résultats serait d'environ +3% par an entre 2021 et 2025 en moyenne (+4,7% par rapport à la cible de résultat du Plan moyen terme précédent).

Le coefficient d'exploitation serait maintenu à un niveau bas, avec un plafond à 60% tout au long du PMT hors contribution au FRU. Ce plafond serait ramené à 59% après la réforme IFRS17 prévue début 2023. Il inclut les investissements dans le développement des Nouveaux Métiers et dans la transformation IT et Digitale. La gestion décentralisée de l'efficacité opérationnelle au sein de Crédit Agricole S.A. conduit à piloter avec des objectifs de coefficient d'exploitation par métier.

Les objectifs de ratio de solvabilité CET1 à fin 2025 pour le Groupe Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. sont très supérieurs aux exigences réglementaires. Le groupe Crédit Agricole est en effet le plus solide parmi les G-SIB européens. Le modèle mutualiste a permis une génération organique de capital CET1 de 60 points de base au niveau du Groupe Crédit Agricole entre 2015 et 2021.

La cible de CET1 pour le Groupe Crédit Agricole à horizon 2025 est supérieure ou égale à 17%. Celle pour le TLAC est supérieure ou égale à 26% hors dette senior préférée éligible. Par ailleurs, la cible de Position de Ressources Stables, entre 110 et 130 milliards d'euros, permettrait de respecter largement l'exigence réglementaire portant sur le ratio structurel de liquidité à long terme (Net Stable Funding Ratio ou NSFR).

La structure du Groupe, efficace et flexible, permet de fixer une cible optimisée de ratio CET1 pour Crédit Agricole S.A. sur toute la durée du Plan moyen terme, à 11%, et un plancher, à tout instant, de 250 points de base au-dessus des exigences SREP (avec une stratégie d'optimisation du compartiment AT1). La croissance des revenus devrait être supérieure à celle des actifs pondérés par les risques (risk-weighted assets ou RWAs) pour Crédit Agricole S.A., et l'impact de Bâle 4 devrait être neutre en 2025 pour Crédit Agricole S.A.6.

La cible de distribution du dividende pour Crédit Agricole S.A. est de 50% en numéraire, et ce, même en cas de fluctuation du ratio CET1 autour de la cible fixée dans le Plan moyen terme. Elle permet de respecter un juste équilibre entre rémunération attractive et financement de la croissance de Crédit Agricole S.A. En 2023, Crédit Agricole S.A. a l'intention de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale de ses actionnaires le versement additionnel de 0,20 euro par action qui n'avait pas été distribué au titre du dividende 2019. Les augmentations de capital réservées aux salariés devraient par ailleurs être associées à des opérations de rachat d'actions (sous réserve de l'approbation du Superviseur), visant à compenser leur effet dilutif.

Amundi (-1,6%) : Le leader européen de la gestion d'actifs et dans le top 10 mondial a dévoilé son plan stratégique 2025, axé sur la poursuite de la croissance organique, le maintien d'un coefficient d'exploitation au meilleur niveau de l'industrie et un rendement élevé pour les actionnaires.

Après s'être hissée parmi les leaders mondiaux de l'asset management et avoir atteint ou dépassé les objectifs de son précédent plan stratégique, Amundi entend poursuivre sa trajectoire de croissance :

Une forte croissance organique : environ 5% de croissance moyenne annuelle du résultat net.

Efficacité opérationnelle : maintien d'un coefficient d'exploitation <53%1 après synergies Lyxor.

Un rendement attractif pour les actionnaires : taux de distribution supérieur ou égal à 65%, soit environ 3 MdsE de dividendes ordinaires cumulés.

Un capital excédentaire attendu à environ 2 MdsE, utilisé pour financer des opérations de croissance externe ou versé aux actionnaires.

La croissance d'Amundi sera tirée par le renforcement de son leadership dans la gestion d'actifs, par son développement dans l'investissement responsable où elle continuera à montrer la voie, et par sa volonté de devenir un fournisseur de premier plan de technologie et de services sur toute la chaîne de valeur de l'épargne. Amundi poursuivra aussi des opérations de croissance externe créatrices de valeur, s'appuyant sur son expérience en tant que consolidateur naturel de l'industrie.