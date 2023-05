Ouverture Paris : le CAC 40 reste autour des 7.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien a débuté dans le rouge ce matin (-0,31% à l'ouverture), passant sous les 7.400 points, mais peu avant 9h30, le CAC 40 parvenait à réduire son recul et à repasser au-dessus de ce niveau symbolique. De nombreux rendez-vous macroéconomiques sont susceptibles de faire varier la tendance d'ici la clôture, comme la production industrielle américaine cet après-midi alors qu'en fin de matinée, on prendra connaissance de l'indice ZEW du sentiment économique. Des données scrutées de près alors que la crainte de stagflation est tenace, avec un indice d'activité "Empire State" qui a chuté de 42,6 points, tombant en zone de contraction à -31,8.

Côté valeurs, Bouygues qui a publié son chiffre d'affaires trimestriel, voit son titre plonger dans le rouge. A l'inverse, Plastivaloire s'envole après sa publication...

Wall Street a débuté la semaine en hausse prudente ce lundi. Le S&P 500 a gagné 0,30% à 4.136 pts, tandis que le Dow Jones a pris 0,14% à 33.348 pts. Le Nasdaq, enfin, progresse de 0,66% à 12.365 pts.

La parité euro / dollar atteint 1,0867 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,40 $. L'once d'or se traite 2.010 $.

Freelance.com (+0,35% à 5,60 Euros) publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er trimestre 2023 (période du 1er janvier au 31 mars 2023). Sur le 1er trimestre, le chiffre d'affaires annuel consolidé s'élève à 208,5 ME, en croissance de 15% par rapport au 1er trimestre 2022.

Plastivaloire (+6,30% à 3,37 Euros) a réalisé un 2ème trimestre 2022-2023 (janvier-mars 2023) supérieur à ses anticipations et a franchi pour la première fois la barre symbolique de 200 ME sur un trimestre. Le chiffre d'affaires sur la période ressort ainsi à 231,8 ME, en hausse de +29,8% (+29,5% à taux de change constant). Plastivaloire recueille ainsi les fruits de ses référencements obtenus lors des années précédentes sur des programmes porteurs, dans un contexte redevenu plus normatif pour la production automobile, notamment en Europe, après les fortes perturbations des années précédentes.

Eurazeo (-0,60% à 63,75 Euros) fait part d'une croissance dynamique de la gestion d'actifs au premier trimestre avec des actifs sous gestion (AUM) en hausse de +10% sur un an à 34,8 MdsE. Les actifs générant des commissions (FPAUM) grimpent de +26% à 25 MdsR. La collecte auprès de tiers représente 866 ME, dont 185 ME auprès de clients particuliers. Les commissions de gestion progressent de +28% à 105 ME.

Edenred (-0,30% à 58,88 Euros) annonce l'acquisition de 100% du capital de Reward Gateway, une plateforme leader dans l'engagement des salariés, avec de solides positions au Royaume-Uni et en Australie, et également présente aux États-Unis.

Bouygues (-3,65% à 30,61 Euros) au premier trimestre ne sont pas représentatifs de ceux de l'année, du fait principalement de la saisonnalité des activités de Colas, et dans une moindre mesure de celles d'Equans. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 atteint 12 milliards d'euros, en hausse de 46% par rapport au premier trimestre 2022. Le chiffre d'affaires a été porté principalement par la contribution d'Equans mais également par la performance commerciale des métiers et l'inflation. À périmètre et change constants, le chiffre d'affaires augmente de 4%. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 9 millions d'euros, à comparer à un montant de -66 millions d'euros au premier trimestre 2022, faisant ressortir une marge des activités positive de 0,1% (contre -0,8% au premier trimestre 2022). Le résultat net part du Groupe s'élève à -134 millions d'euros.

Berenberg reste à l'achat sur Sodexo avec une cible relevée de 87 à 110 euros.

Danone réalise avec succès une émission obligataire de 800 millions d'euros

Celyad : les ADS seront radiées du Nasdaq Global Market le 19 mai

Lumibird : fait l'acquisition de Convergent Photonics

Pherecydes renforce ses liens corporate avec Erytech en vue de leur rapprochement stratégique

FDE annonce la découverte d'hydrogène naturel dans le bassin minier lorrain