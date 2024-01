Ouverture Paris : le CAC 40 reprend le terrain perdu hier !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien reprend le terrain perdu hier en clôture, avançant nettement (+0,95% à 7.460 points) et franchissant à nouveau les 7.400 points. Jeudi, le CAC 40 a lâché du terrain en clôture (-0,52%), terminant sous les 7.400 points pour la 1ère fois depuis le 5 décembre dernier. Il accusait alors un recul de 2,06% depuis le 1er janvier.

Les investisseurs vont basculer dans la saison des résultats trimestriels, d'abord aux Etats-Unis, avec les grandes banques de Wall Street. Hier les données sur l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis ont tempéré les anticipations de baisse des taux d'intérêt. Ce matin c'est l'inflation en France qui s'apprête à être publiée...

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré hier soir que les taux baisseront seulement s'il devient certain que l'inflation reviendra vers les 2%, tout en estimant que le loyer de l'argent avait probablement atteint son pic.

WALL STREET

Après bien des péripéties en séance, Wall Street parvient finalement à se maintenir à l'équilibre. Le S&P 500 cède -0,07% à 4.780 pts. Le Dow Jones gagne +0,04% à 37.711 pts. Le Nasdaq est stable, à 14.970 pts. Les opérateurs se sont montrés prudents, après avoir pris connaissance de chiffres mitigés de l'inflation américaine, et dans l'attente de publications trimestrielles bancaires.

ECO ET DEVISES

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la production. (14h30)

Europe :

- PIB britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Production manufacturière britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0968$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,24$. L'once d'or se traite 2.035 $.

VALEURS EN HAUSSE

Arkema (+1,60% à 98,06 Euros) devient actionnaire de la start-up Tiamat, spin-off du CNRS en 2017 et pionnière de la technologie des batteries sodium-ion. Tiamat conçoit, développe, industrialise et commercialise des batteries sodium-ion, nouvelle technologie sans lithium permettant notamment de s'affranchir des contraintes liées à son approvisionnement. Arkema participe, aux côtés d'investisseurs stratégiques comme Stellantis Ventures et MBDA, à la récente levée de fonds de 22 millions d'euros de Tiamat. Celle-ci soutient le projet de l'entreprise qui vise, avec le soutien de l'État et de l'Union Européenne, la construction en France d'une Giga-factory d'une capacité de 5 GWh, entièrement dédiée à la production de cellules de batterie sodium-ion. Une première tranche de 0,7 GWh pourrait être opérationnelle dès fin 2025, et un millier d'emplois générés à terme.

Vinci (+2,75% à 117,60 Euros) avait fait état d'un cash-flow libre attendu en 2023 à au moins 4,5 milliards d'euros. Sur la base des remontées de trésorerie observées en décembre, il ressort en première approche que le cash-flow libre du Groupe en 2023 devrait finalement dépasser son niveau atteint en 2022, lequel s'était établi à 5,4 MdsE, marquant ainsi un nouveau record. Cette situation particulièrement remarquable résulterait notamment d'un niveau d'encaissement clients en fin d'année supérieur aux attentes et du décalage dans le temps de certains investissements.

VALEURS EN BAISSE

Carmat (-5,85% à 5,79 Euros) : annonce un accord de principe conditionné avec la BEI sur de nouvelles modalités de remboursement de son prêt, dans le cadre de la gestion de son défi de financement à court terme. La mise en oeuvre de cet accord permettrait un report significatif de l'échéance de chacune des trois tranches de l'emprunt. Il prévoit le report de l'échéance de la première tranche du prêt d'un montant, en principal et intérêts, d'environ 15 MEUR au 31 juillet 2026. Le report de l'échéance des deux autres tranches, respectivement à août 2027 et octobre 2028 et une équitization de l'emprunt permettrait de limiter son remboursement en numéraire et ainsi d'optimiser la trésorerie de la société.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHE

EN BREF

