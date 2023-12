Ouverture Paris : le CAC 40 repousse son record historique!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a allègrement franchi son record historique inscrit mardi à 7.582,47 points dès l'ouverture ce matin, et pointe au-dessus des 7.600 points (+1,60%) depuis le début de la séance du jour. A 9h30, le nouveau record est établi à 7 649.37 points, mais pourrait être rapidement repoussé. Le record en clôture de 7.577 points en date du 21 avril dernier devrait tomber lui aussi aujourd'hui, sauf retournement de tendance durant la séance. Gare aux réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne... Il faudra faire aussi bien que la Fed hier, qui a trouvé les mots justes pour convaincre les investisseurs !

En l'occurrence, elle a acté le pic atteint par les taux sur fond de décrue de l'inflation, en attendant une détente monétaire dès le S1 2024... Jerome Powell, a indiqué que le taux directeur de la banque centrale "se rapprochait sinon avait déjà atteint son pic"..."Nous pensons que notre taux directeur est à son pic, ou proche de son pic pour ce cycle de resserrement." Les projections économiques de l'institution, publiées à cette occasion, ont aussi montré que les responsables de politique monétaire prévoyaient 75 points de base de baisses de taux l'an prochain, contre 50 points de base attendues lors des dernières projections, en septembre.

Pour l'Europe aussi, les investisseurs sont d'avis que le processus de hausse des taux courts est arrivé à son terme. La chute de l'inflation et l'infléchissement notable de la croissance justifient cet état de fait.

WALL STREET

Wall Street a nettement progressé mercredi, le S&P 500 gagnant 1,37% à 4.707 pts et le Dow Jones prenant encore 1,40% à 37.090 pts, de quoi remonter en direction de ses pics historiques, contre une hausse de 1,38% sur le Nasdaq à 14.733 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

Europe :

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (14h15)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (14h15)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h45)

La parité euro / dollar atteint 1,0892 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,72 $. L'once d'or se traite 2.032 $.

VALEURS EN HAUSSE

Vivendi (+9,30% à 9,79 Euros) explique subir une décote de conglomérat très élevée, diminuant significativement sa valorisation et limitant ses capacités à réaliser des opérations de croissance externe pour ses filiales. Afin de "libérer pleinement le potentiel de développement de l'ensemble de ses activités", le Directoire de Vivendi a proposé au Conseil de Surveillance la possibilité d'étudier un projet de scission de la société en plusieurs entités qui seraient chacune cotées en Bourse. Ces entités seraient structurées autour de : Canal+ ; Havas ; et une société d'investissement...

SEB (+2,30% à 111,60 Euros) organise aujourd'hui à Paris une journée investisseurs destinée à la communauté financière. Thierry de La Tour d'Artaise, Président du Conseil d'Administration, ouvrira l'événement, accompagné de Stanislas de Gramont, Directeur général, qui présentera à la fois la puissance du modèle de croissance et la vision stratégique du Groupe dans ses deux activités, Grand Public et Professionnel.

Atos (+9,20% à 6,90 Euros) : Onepoint a franchi à la hausse, le 8 décembre, le seuil de 10% du capital d'Atos. Onepoint détient à ce jour 11,4% du capital et des droits de vote d'Atos. Onepoint explique être engagé à développer les complémentarités des deux groupes dans les domaines du cloud, de l'intelligence artificielle, et de la décarbonation. Dans cette perspective, un accord de coopération avec Atos a été signé le 7 décembre.

Fnac Darty (+2,40% à 26,84 Euros) a renégocié sa ligne de crédit RCF de 500 millions d'euros à échéance mars 2028, avec l'ajout de 2 nouvelles options d'extension, à mars 2029 et mars 2030, exerçables à la demande de Fnac Darty et sous approbation des prêteurs. Les conditions financières restent inchangées. En parallèle, Fnac Darty a exercé la première option d'extension de 12 mois de sa ligne de crédit non tirée Delayed Drawn Term Loan (DDTL). Cette ligne de 300 ME permet au groupe de couvrir le refinancement de ses obligations senior à maturité 2024 émises en 2019. Cette option a été souscrite à 100% des engagements bancaires. Cette ligne, en cas de tirage, sera donc de maturité décembre 2026.

VALEURS EN BAISSE

Graines Voltz (-3% à 29,10 Euros) : le chiffre d'affaires de pour l'exercice 2022/2023 s'établit à 133 ME en progression de 0,6% à périmètre courant et en recul de 2,4% à périmètre constant, par rapport à l'exercice précédent. Compte tenu de l'impact du contexte global sur le groupe et sur ses clients et du dimensionnement prévu en début de saison pour accompagner la croissance envisagée, Graines Voltz prévoit un résultat net autour de l'équilibre pour l'exercice 2022/2023. Les résultats feront l'objet d'une publication détaillée le 31 janvier 2024.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reste à 'souspondérer' sur Aperam en visant un cours qui passe de 20 à 24,70 euros. JP Morgan repasse de 'neutre' à 'surpondérer' sur Arcelormittal avec un objectif relevé de 20 à 30 euros. Morgan Stanley reste lui à 'surpondérer' et relève sa cible de 30 à 46 euros.

JP Morgan reste 'neutre' sur Sodexo avec un objectif ajusté de 110 à 115 euros. JP Morgan reste à 'surpondérer' sur Edenred avec un objectif ajusté de 69 à 72 euros et repasse de 'souspondérer' à 'neutre' sur Elior avec un objectif réhaussé de 2,30 à 3 euros. JP Morgan est 'neutre' sur Accor avec un objectif ramené de 39 à 38 euros.

HSBC reste à l'achat sur Getlink et relève sa cible de 18,20 à 19 euros.

INFOS MARCHE

Boa Concept met en place un programme de rachat d'actions

Obiz conclut un financement de 4 ME en obligations Relance

Rallye : sursis dans l'exécution de la décision de la commission des sanctions de l'AMF

Vallourec : plus de 5.000 personnes ont participé à l'offre d'actionnariat salarié 2023

EN BREF

