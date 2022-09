Ouverture Paris : le CAC 40 reperd le terrain gagné hier...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est de retour sur les 6.050 points (-0,90%) ce matin. La hausse d'hier, seulement la 3ème en 13 séances, avait permis de franchir ce seuil des 6.100 points, mais le terrain gagné lors de cette séance est perdu dès les premières minutes. Depuis la fin août et le retour de cette séquence baissière, les 6.000 points ont servi de support pour des rebond de l'indice parisien. A voir s'il en sera de même s'ils venaient à être de nouveau touchés.

On connaît le contexte qui pèse sur le moral des investisseurs depuis la fin de la trêve estivale : les craintes de récession et la perspective de fortes hausses de taux...

Et ce matin, on apprend qu'en Chine, la croissance des exportations a ralenti à 7,1% sur un an le mois dernier contre 18% en juillet... Hier, l'indice ISM d'activité du secteur des services aux Etats-Unis est ressorti mardi en hausse et supérieur aux attentes à 56,9 pour août, un chiffre interprété comme un argument de plus en faveur d'une forte hausse de taux à l'issue de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, dans deux semaines. Les marchés estiment à 75% la probabilité d'une nouvelle augmentation de trois quarts de point de l'objectif de taux des "fed funds" le 21 septembre, ce qui le porterait à 3%-3,25%, selon le baromètre FedWatch.

WALL STREET

La tentative de rebond à Wall Street a tourné court après un long week-end de trois jours. Les indices US sont retombés dans le rouge mardi en cours de séance, après une très brève tentative de sursaut en tout début de journée. Le S&P 500 abandonne finalement 0,41% à 3.908 pts, le Dow Jones -0,55% à 31.145 pts et le Nasdaq -0,74% à 11.544 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI consolide de 1,5% à 85,20$.

ECO ET DEVISES

La production industrielle allemande a moins reculé que redouté en juillet. Selon les données du Bureau fédéral de la statistique, la production a diminué de 0,3% en juillet contre un repli de 0,6% attendu par les économistes. La production a par ailleurs été revue à +0,8% en juin. Sur un an, la production affiche une baisse de 1,1% contre -2,1% de consensus.

Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

Europe :

- Indice Halifax britannique du prix des maisons. (08h00)

- PIB final européen du deuxième trimestre. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,98995$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 91,57 $. L'once d'or se traite 1.697$.

VALEURS EN HAUSSE

Adocia (+5,40% à 4,74 Euros) : annonce une première preuve de concept préclinique sur AdoShell Islets pour le traitement du diabète de type 1 par thérapie cellulaire.

VALEURS EN BAISSE

Ubisoft (-4,70% à 41,46 Euros) annonce la prise de participation minoritaire de Tencent au capital de Guillemot Brothers Limited et son entrée dans le concert des fondateurs de la Société. "L'élargissement du concert avec Tencent renforce l'ancrage de l'actionnariat de référence d'Ubisoft autour de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son développement à long terme" a commenté Yves Guillemot, Président Directeur Général d'Ubisoft. "Dans un contexte où les plateformes et les modèles économiques convergent, cette opération, qui valide notre stratégie et met en évidence la forte valeur intrinsèque des actifs que nous avons bâtis sur le long terme, est une excellente nouvelle pour nos équipes, joueurs et actionnaires. Tencent est en effet un partenaire-actionnaire de référence pour de nombreux leaders, qui ont créé parmi les jeux les plus exceptionnels de l'industrie. Cette opération nous conforte dans notre capacité à créer une forte valeur sur les prochaines années."

Haulotte (-5,35% à 3,10 Euros) a dégagé au premier semestre 2022 un résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) de -0,8 ME contre +11,4 ME lors du 1er semestre 2021. Ce résultat est fortement impacté par l'inflation du prix des composants, de l'énergie et des transports qui ont pesé pour près de -22 ME sur la période. Le résultat net du Groupe ressort à +2,2 ME, soit +0,8% du chiffre d'affaires, positivement impacté dans son résultat financier par les gains de change (+6,8 ME) liés, majoritairement, à la forte hausse de l'USD contre l'Euro. Haulotte confirme ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires supérieures à +20% en 2022 malgré les difficultés persistantes d'approvisionnement de certains composants. Le Groupe n'est cependant toujours pas en mesure de confirmer, à ce stade, ses objectifs de marge opérationnelle courante pour 2022, étant donné le manque de visibilité et les nombreuses incertitudes qui subsistent.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

I.CERAM, Bone Therapeutics

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Allianz en ciblant un cours de 205 euros et passe aussi de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur AstraZeneca.

INFOS MARCHÉS

Technicolor : distribution exceptionnelle de 65% du capital de Technicolor Creative Studios (TCS).

Immo Blockchain : passage en cotation continue.

EN BREF

Herige : MGT Menuiseries Bois sera consolidé à compter du 9 septembre.

Biophytis : des résultats encourageants pour Sarconeos en phase 2-3 dans le COVID-19.

Visiativ et le Groupe Vertical reprennent l'agence 3C-EVOLUTION.

Pernod Ricard et JCDecaux signent une alliance technologique dans la gestion de données.