Ouverture Paris : le CAC 40 repasse les 7.400 points, Aperam et Imerys en recul

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La forte baisse du marché parisien hier (-1,45%) pour la séance inaugurale du mois de mai, a confirmé l'adage "sell in may and go away". Ce matin, l'indice parisien s'engage sur un rebond lui permettant de reprendre une partie du terrain perdu hier, et de repasser les 7.400 points (+0,50% à 7.420 points).

Il est quasiment acquis qu'à l'issue de sa réunion de deux jours, la Réserve fédérale augmentera ses taux d'un quart de point. Le marché évalue ainsi à plus de 88% la probabilité d'un tel mouvement, selon l'outil FedWatch du CME Group... Les investisseurs attendent aussi de la banque centrale américaine des indices sur la suite du resserrement monétaire, avec la possibilité qu'elle suggère que cette hausse sera la dernière mais gare aux déceptions à ce sujet, les investisseurs anticipant même, pour nombre d'entre eux, un début de baisse des taux en fin d'année...

Côté publications, mis à part Neoen en hausse, les titres de BNP Paribas, Stellantis sont vendus après les trimestriels, et même dans des proportions assez importantes pour Imerys et Aperam...

WALL STREET

Wall Street a encore perdu du terrain mardi, inquiet pour le devenir son secteur bancaire après la faillite de First Republic repris en urgence par JP Morgan ce week-end. Le S&P 500 recule de 1,16% à 4.119 pts et le Dow Jones perd 1,08% à 33.684 pts, tandis que le Nasdaq abandonne 1,08% à 12.080 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Taux de chômage en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1019 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,24 $. L'once d'or se traite 2015 $.

VALEURS EN HAUSSE

Neoen (+1,50% à 27,40 Euros) a annoncé un chiffre d'affaires non audité de 154,4 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, en hausse de 42% par rapport au premier trimestre 2022. Le chiffre d'affaires de l'activité éolienne a progressé de 64% par rapport au premier trimestre 2022, grâce principalement à la contribution des actifs éoliens entrés en production au cours de l'année 2022, en particulier Mutkalampi en Finlande.

VALEURS EN BAISSE

BNP Paribas (-0,30% à 56,79 Euros) a publié un bénéfice net multiplié par plus de 2 au premier trimestre grâce à la plus-value liée à la cession de sa filiale Bank of the West. L'établissement du boulevard des Italiens indique avoir dégagé sur la période allant de janvier à mars un bénéfice net de 4,43 milliards d'euros, contre 1,84 milliard un an plus tôt, globalement en ligne avec les attentes des analystes de la place. Les revenus du groupe ont progressé au premier trimestre de 1,4%, tandis que le coût du risque qui mesure le niveau de provisionnement pour mauvaises créances a baissé de 1,4%. BNP Paribas précise que ses comptes trimestriels intègrent une plus-value de 2,95 milliards d'euros liée à la cession de Bank of the West.

Aperam (-2,15% à 32,21 Euros) annonce ses résultats du premier trimestre marqués par un EBITDA résilient. Le taux de fréquence en matière de santé et sécurité s'est établi à 1,9 au 1er trimestre 2023, contre 1,4 au 4ème trimestre 2022. Les expéditions sont ressorties à 591 milliers de tonnes au premier trimestre 2023, soit 20% d'augmentation par rapport aux 493 milliers de tonnes du quatrième trimestre 2022. L'EBITDA de 127 millions d'euros au 1er trimestre 2023 est à comparer à un EBITDA de 129 millions d'euros au 4ème trimestre 2022. Le bénéfice net s'inscrit à 132 millions d'euros, rapporté à un résultat net nul au 4ème trimestre 2022. Le bénéfice de base par action est de 1,83 euros au 1er trimestre, comparé à un bénéfice de base par action nul au 4ème trimestre 2022. Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions s'est élevé à 85 millions d'euros, contre 69 millions d'euros au 4ème trimestre 2022.

Imerys (-4,45% à 35,56 Euros) a publié pour le premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 997 millions d'euros, en ligne avec l'année dernière (-0,9% à périmètre et taux de change constants) dans des conditions de marché qualifiées de difficiles. La marge d'EBITDA courant du trimestre se situe à 15,1%, soit une hausse par rapport à 14,8% au quatrième trimestre 2022 mais en légère baisse par rapport à 15,4% au T1 2022. Le résultat opérationnel courant augmente de 14,6% par rapport à l'année dernière, à 105 millions d'euros. Le résultat courant net des activités poursuivies est en hausse de 12,2% à 68 millions d'euros.

Stellantis (-1,85% à 14,46 Euros) dévoile des revenus plus élevés qu'anticipé au premier trimestre grâce à une hausse des ventes en volume et des prix toujours vigoureux. Sur les trois premiers mois de l'année, le constructeur né de la fusion entre PSA et FCA a enregistré un chiffre d'affaires net en hausse de 14% à 47,2 milliards d'euros, contre un consensus logé à 45,81 milliards d'euros.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Crédit Agricole de Toulouse 31, Sapmer,Ramsay, 2CRSi,Jacques Bogart,Rapid Nutrition

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC relève sa recommandation sur BioMerieux à "conserver", contre un avis à "alléger", et son cours cible de 80 à 90 euros.

JP Morgan est à l'achat sur Apple en visant un cours de 190$.

INFOS MARCHE

EDF : Réouverture de l'offre publique d'achat simplifiée

Sopra Steria détient 93,83% du capital CS Group

EN BREF

Holcim fait l'acquisition de PASA

PCAS : pourrait vendre sa filiale canadienne à DIC Corporation

Bolloré Energy va racheter Sicarbu Ouest