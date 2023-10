Ouverture Paris : le CAC 40 repasse au-dessus des 6.800 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La difficile semaine passée et une clôture sous les 6.800 points ont ramené le gain du CAC 40 depuis le 1er janvier à 4,97%. Ce matin, l'indice parisien tente de repartir de l'avant et progresse de 0,50% à 6.830 points à l'approche de 9h30, repassant ainsi les 5% de gains annuels...

Plusieurs banques centrales, dont la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale prendront des décisions sur leurs taux cette semaine, et les marchés seront attentifs au message envoyé par les grands argentiers. De fait, si les taux approchent de leur pic, les banques centrales pourraient avoir à les garder à un niveau restrictif plus longtemps que les marchés ne le prévoient pour ramener l'activité et l'inflation sous contrôle. C'est bien ce constat qui a fait reculer les marchés la semaine passée et notamment le CAC 40. A ce titre, l'inflation PCE et la confiance des consommateurs américains publiés vendredi ont été largement en ligne avec les estimations, rassurant les investisseurs, même si la consommation des ménages a surpris à la hausse.

WALL STREET

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé, ce vendredi, au terme d'une semaine éprouvante, en particulier pour les grandes valeurs technologiques. Le S&P 500 cède -0,48% à 4.117 pts (-2,36% sur la semaine). Le Dow Jones abandonne -1,12% à 32.417 pts (-1,58% en hebdomadaire). Amazon et Intel ont soutenu le Nasdaq, qui remonte de +0,38% à 12.643 pts. Sur la semaine, l'indice technologique redonne tout de même -2,88%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (15h30)

Europe :

- Indice préliminaire des prix à la consommation en Espagne. (09h00)

- Climat des affaires dans la zone euro. (11h00)

- Indice final de confiance des consommateurs européens. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0567$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 89,50 $. L'once d'or se traite 1.995 $.

VALEURS EN HAUSSE

Fnac Darty (+4,40% à 21,18 Euros) : a confié au prestataire de services d'investissement (PSI) Natixis un mandat de rachat portant sur l'acquisition de titres pour un montant maximum de 20 millions d'euros.

VALEURS EN BAISSE

ArcelorMittal (-4,40% à 20,15 Euros) a confirmé qu'un accident s'était produit le 28 octobre dans sa mine de charbon de Kostenco au Kazakhstan. "À l'heure actuelle, 25 de nos employés sont décédés et 21 autres sont toujours portés disparus" a précisé la direction du groupe. "206 personnes ont été évacuées vers la surface en toute sécurité". "Aucun mot ne peut exprimer la dévastation que ressent l'entreprise à la suite de cet accident. Tout ce qui peut être fait pour soutenir les familles qui ont perdu des êtres chers sera fait" a poursuivi la direction.

VALEURS A SUIVRE

Tipiak : les sociétés Maison Groult, Société de Gestion Billard et Hubert Grouès (Actionnaires Majoritaires) et Terrena entrent en négociations exclusives en vue de l'acquisition par Terrena d'une participation majoritaire représentant environ 77,95% du capital de Tipiak SA (Bloc de Contrôle). Le transfert du Bloc de Contrôle serait réalisé à un prix par action Tipiak SA de 88 euros, soit une valorisation de 80,4 millions d'euros pour 100 % des actions émises de la société.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Ikonisys, TME Pharma, MND Group, U10, Riber

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan relève sa recommandation à "surperformance" sur Dassault Systèmes, contre un avis à "sous-performance", et vise un cours de 46 euros contre 35 euros auparavant.

CFRA abaisse son objectif de cours sur Schneider à 170 euros, contre 190 euros.

Berenberg ajuste son objectif sur Sanofi de 115 à 105 euros.

Barclays réduit son objectif sur Remy Cointreau à 103 euros, contre 111 euros, et diminue son objectif de 510 à 470 euros sur Kering.

INFOS MARCHE

Abivax : le fonds Sofinnova Crossover s'est renforcé

Balyo : SVF II Strategic Investments détient 71,44%

Biophytis : proche d'une radiation du Nasdaq

Largo : mise en place d'un programme de rachat d'actions

EN BREF

Biophytis et Innovation Solutions Pharma signent un partenariat

Eutelsat conclut un nouveau partenariat avec PSSI Global Services