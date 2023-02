Ouverture Paris : le CAC 40 repart de l'avant et s'adjuge plus de 1%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La Bourse de Paris rebondit nettement ce matin, après sa rechute de 1,78% vendredi. Il reprend ainsi une partie du terrain perdu, progressant de 1,10% à 7.266 points peu avant 9h30. Les 7.200 points enfoncés en clôture vendredi sont allègrement franchis.

L'optimisme reprend le dessus alors que les investisseurs anticipent un relèvement des taux de la Fed de 25 points de base lors de sa prochaine réunion, même si certains analystes envisagent la possibilité d'une hausse d'un demi-point si l'inflation reste élevée et la croissance forte. Justement, parmi les statistiques importantes attendues cette semaine, on peut noter la première estimation de l'inflation en zone euro et l'indice ISM des services aux Etats-Unis.

Philip Jefferson, membre du conseil des gouverneurs a expliqué vendredi que la Fed répondra à l'inflation rapidement et avec fermeté, afin de préserver sa crédibilité et d'ancrer son repli, ajoutant que la croissance des salaires est encore trop élevée pour le retour vers l'objectif des 2%. Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland, a indiqué pour sa part que la Fed doit en faire un peu plus encore... Elle espère que l'inflation puisse être maîtrisée sans provoquer de récession, mais ajoute que les risques liés à l'inflation restent orientés à la hausse. Enfin, Jamie Dimon, l'emblématique patron de JP Morgan Chase, n'exclut pas l'hypothèse de taux à 6% aux États-Unis, alors que l'inflation reste pressante...

WALL STREET

Séance difficile ce vendredi à Wall Street où les trois principaux indices marquent une pause. La place américaine pâtit de chiffres préoccupants de l'inflation pour le mois de janvier. Ceux-ci pourraient inciter la Fed à une politique plus rude de gestion des taux. Les commentaires de Jefferson et Mester de la banque centrale américaine ne rassurent pas non plus...

En clôture de marché, le S&P 500 n'est pas au plus mal de la journée (3.943,08 pts), mais décroche tout de même de -1,05% à 3.970 pts. Le Dow Jones abandonne -1,02% à 32.816 pts. Le Nasdaq fait preuve de davantage de volatilité, redonnant -1,69% à 11.394 pts, après avoir décroché à 11.334 pts en séance.

ECO ET DEVISES

France :

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

Europe :

- Indice national britannique du prix des maisons. (08h00)

- Indices italiens de confiance des consommateurs et entreprises. (10h00)

- Indice de confiance des consommateurs européens. (11h00)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0538 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82,61 $. L'once d'or se traite 1.808 $.

VALEURS EN HAUSSE

Sanofi (+0,20% à 90,12 Euros) indique que la présentation de nouvelles données de phase III au WORLDSymposium conforte le positionnement de Nexviazyme (avalglucosidase alpha) comme nouveau médicament de référence pour toutes les personnes atteintes de la forme tardive de la maladie de Pompe. Les données de l'étude d'extension à long terme de phase III COMET présentées au WORLDSymposium ont montré que Nexviazyme (avalglucosidase alpha) présente un effet thérapeutique soutenu pendant près de 3 ans chez les patients porteurs de la forme tardive de la maladie de Pompe n'ayant jamais été traités auparavant ou qui ont été passés sous ce médicament après un traitement au long cours par alglucosidase alpha (traitement de référence), pendant la période d'extension de 96 semaines. Par ailleurs, une analyse distincte de la fonction respiratoire a montré un bénéfice clinique pendant 2 ans chez les patients passés sous Nexviazyme, indépendamment de leur réponse antérieure à un traitement par alglucosidase alpha.

Sanofi (bis) : le 22 février, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé ALTUVIIIO. Cet événement confirme l'augmentation significative de la valeur de l'actif. Cette décision, intervenant avant le dépôt du document d'enregistrement universel et du "Form 20-F", a donné lieu à un ajustement du résultat net IFRS de l'exercice 2022, présenté lors du communiqué de presse du 3 février 2023, correspondant à la reprise de la dépréciation des actifs incorporels liés à la franchise Eloctate pour un montant de 2.154 millions d'euros, conformément à la norme IAS36 Dépréciations d'actifs. Ces actifs avaient été partiellement dépréciés en 2019. L'ajustement est présenté sur la ligne Dépréciations des incorporels du compte de résultat. L'impact net après impôt représente un gain de 1.651 millions d'euros. A la suite de cet ajustement, pour l'année 2022, le résultat net IFRS s'élève à 8.371 millions d'euros (contre 6.720 millions d'euros dans le communiqué du 3 février 2023), le bénéfice net par action (BNPA IFRS) à 6,69 euros (contre 5,37 euros dans le communiqué du 3 février 2023), le total des capitaux propres à 75 152 millions d'euros (contre 73.512 millions d'euros dans le communiqué du 3 février 2023).

Dékuple (+0,70% à 29,40 Euros) a généré en 2022 un chiffre d'affaires de 181,2 MEUR, en croissance de + 10,3 % par rapport à 2021. La marge brute s'établit à 144,8 MEUR, en croissance de + 7,5 %. Le quatrième trimestre 2022 montre des réalisations solides avec un chiffre d'affaires trimestriel en progression de + 5,9 % en comparaison d'une base de comparaison élevée puisque le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 avait progressé de + 17,1%.

Michelin (+2,40% à 30,09 Euros) : le flux acheteur sur le pneumaticien est à relier à une note de Goldman Sachs quoi a relevé à l''achat' sa recommandation sur le dossier avec un objectif de cours remonté de 27 à 35 euros.

VALEURS EN BAISSE

SES (-10,75% à 6,46 Euros) : L'opérateur satellites a dégagé sur la période un Ebitda ajusté en hausse de 3% à 276 millions d'euros, contre 283 ME de consensus, pour des revenus de 544 ME (+17%). La marge associée s'effrite ainsi sur un an de 57,9% à 50,7%, inférieure aux 52,7% attendus par le marché. La perte nette atteint 232 ME contre un profit de 248 ME sur la même période de l'exercice 2021. Sur l'ensemble de l'année 2022, la firme enregistre un Ebitda ajusté de 1,1 MdE (+1,3%) pour des revenus de 1,94 MdE (+9,1%). Le carnet de commandes brut de SES-17 et O3b mPOWER est en hausse de +28% sur un an et s'élève à plus d'un milliard de dollars. Le profit net s'établit à 189 ME contre 323 ME en 2021. En 2023, le management table sur un Ebitda ajusté compris entre 1,010 et 1,050 MdE pour un chiffre d'affaires de 1,95 à 2 MdsE. Le groupe propose le versement d'un dividende 2022 de 0,50 euro par action, conforme à la politique de rémunération des actionnaires stable à progressive du Conseil.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Groupe SFPI, Euro Ressources, Groupe Aures

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies reste à 'sousperformance' sur Accor, mais avec un objectif ajusté de 21 à 24 euros et demeure toujours à l'achat sur Danone avec une cible qui grimpe de 56 à 62 euros.

Goldman Sachs repasse de 'neutre' à 'acheter' sur Michelin en visant un cours de 35 euros.

INFOS MARCHÉS

METabolic Explorer : Bpifrance Investissement au-dessus de 30%

Elior : nouveau programme de rachat d'actions

Axa : engage ce lundi un programme de rachat d'actions de 1,1 MdE

DBT annonce le tirage des tranches 14 et 15 d'OCEANE

EN BREF

TME Pharma : renforcement des discussions sur les partenariats

HDF Energy : lance la construction de son usine près de Bordeaux

Sensorion recrute un ancien directeur financier de Valneva