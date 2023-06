Ouverture Paris : le CAC 40 rejoint les 7.300 points quittés le 30 mai

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a franchi les 7.300 points peu avant 9h30 à la faveur d'une hausse de 0,75%! L'indice parisien avait quitté ce niveau symbolique le 30 mai dernier et évoluait en dessous depuis. Les opérateurs affichent leur confiance avant les deux grands rendez-vous économiques de la semaine, avec les chiffres de l'inflation américaine mardi, puis le verdict de la Fed mercredi soir... Les marchés misent sur un apaisement relatif de l'inflation et une pause monétaire de la banque centrale américaine. Le consensus Fedwatch indique désormais une proportion de plus de 80% des investisseurs tablant sur le statu quo. Mais même en cas de pause, il est bien possible que la Fed utilise la réunion de juillet pour enfoncer le clou et relever ses taux d'un quart de point supplémentaire...

En attendant le verdict sur les taux mercredi, ce mardi aux États-Unis, on prendra connaisance des chiffres de l'inflation pour le mois de mai (consensus FactSet +0,2% en comparaison du mois antérieur soit +4,1% sur un an ; +0,4% et +5,2% hors alimentation et énergie). Le marché a pleinement intégré par ailleurs une nouvelle hausse des taux de la BCE jeudi, de 25 points de base, ainsi que la réitération de son intention d'arrêter le réinvestissement de l'APP (programme d'achat d'actifs) à partir de juillet.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché de nouveau en hausse lundi, le Nasdaq grimpant de 1,53% à 13.461 pts, le Dow Jones prenant 0,56% à 34.066 pts et le S&P 500 +0,93% à 4.338 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Début de la réunion monétaire de la Fed.)

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0793 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,25 $. L'once d'or se traite 1960 $.

VALEURS EN HAUSSE

Thales (+0,50% à 132,05 Euros) : annonce avec Tesserent la signature d'un protocole d'accord ferme, aux termes duquel Thales propose d'acquérir 100 % des actions de la société australienne pour 13 centimes de dollars australiens en numéraire par action ordinaire, ce qui valorise les capitaux propres de Tesserent à 176 millions de dollars australiens (environ 107 millions d'euros).

Pernod Ricard (+0,55% à 201,60 Euros) : la filiale Corby Spirit and Wine, prend une participation de 90% dans Ace Beverage Group (ABG), leader indépendant du marché canadien en forte croissance des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTDs), pour une valeur d'entreprise de 165 millions de dollars canadiens. Corby pourra acquérir la totalité du capital d'ABG via deux options d'achat exerçables en 2025 et 2028.

VALEURS EN BAISSE

Wendel (-0,50% à 99,85 Euros) annonce la réussite du placement, réalisé hier, d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance juin 2030 avec un coupon de 4,5%. L'émission a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 2,5 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (27%), allemands, autrichiens et suisses (51%) et britanniques (5%). Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe, dont le rachat des obligations avril 2026 qui seront apportées à l'offre de rachat annoncée ce jour.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

MyHotelMatch, Moulinvest

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à l'achat sur Saint-Gobain avec une cible ajustée à 80,40 euros.

HSBC est à l'achat sur Accor avec un objectif ajusté à 41 euros.

Morgan Stanley est à 'pondération en ligne' sur Dassault Aviation en ciblant 181 euros, à 'surpondérer' sur Airbus (162 euros), à 'surpondérer' sur Safran (184 euros) et suit Thales à 'surpondérer' en ciblant 169 euros.

Berenberg repasse d'acheter à 'conserver' sur Verallia en ciblant 42 euros.

Barclays est à 'pondération en ligne' sur Arkema avec un objectif abaissé de 123 à 120 euros.

INFOS MARCHE

AMA : lancement d'une augmentation de capital de 7,9 ME

Atos : déclaration de franchissement de seuil statutaire par Sycomore AM

Accor Acquisition Company : le rachat anticipé est effectif

EN BREF

Eurobio Scientific poursuit son développement international avec l'acquisition de DID en Italie

Valneva : publication dans le Lancet de la Phase 3 de son candidat vaccin contre le chikungunya

Erytech/Pherecydes : "un scandale d'imposer cette fusion au profit de Pherecydes" (Akkadian)