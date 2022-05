Ouverture Paris : le CAC 40 recule, Valneva plonge !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 revient sur les 6.300 points dans les premiers échanges, subissant un recul de 0,80%, confronté à la matérialisation, au sein de l'économie chinoise, des récents confinements. Plusieurs indicateurs économiques inférieurs aux attentes viennent en effet d'être publiés.

Les ventes au détail ont ainsi chuté de 11,1% en avril par rapport au même mois de l'an dernier, soit près de deux fois plus qu'attendu, et la production industrielle a reculé de 2,9%, sa plus forte baisse depuis février 2020. Ces chiffres s'expliquent évidemment par l'ampleur des restrictions sanitaires imposées par les autorités pour tenter d'endiguer la reprise de l'épidémie de COVID-19, des mesures qui commencent à être assouplies avec, à Shanghaï, un déconfinement complet prévu d'ici au 1er juin. Des chiffres remettant aussi en cause la capacité de la deuxième économie mondiale à tenir son objectif d'une croissance d'environ 5,5% du PIB sur l'ensemble de l'année.

Côté valeurs, le début de séance parisien est marqué par la chute de 20% de Valneva qui a reçu de la Commission européenne un avis d'intention de résiliation de son contrat de fourniture de vaccins.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé une nouvelle semaine très volatile par un vif rebond technique, vendredi, même si les investisseurs restent nerveux face à la perspective d'une politique monétaire bien plus restrictive de la part de la Réserve fédérale américaine, qui lutte pour ramener l'inflation (au-dessus des 8% aux Etats-Unis), vers son objectif de moyen terme de 2%. Le pétrole est reparti en nette hausse dans l'anticipation de la mise en oeuvre d'un embargo européen sur le pétrole russe, et alors que les prix de l'essence battent des records aux Etats-Unis.

A la clôture, le Dow Jones a repris 1,47% à 32.196 points, tandis que l'indice large S&P 500 a regagné 2,39% à 4.023 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, est remonté de 3,82% à 11.805 pts. Le Nasdaq abandonne cependant encore 26,5% par rapport à son record de novembre 2021, à 16.057 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

Europe :

- Balance commerciale européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0401$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 109,69$. L'once d'or se traite 1.806$.

VALEURS EN HAUSSE

Casino (+1,90% à 18,40 Euros) confirme avoir lancé un processus de cession de GreenYellow en vue d'une potentielle opération d'ici la fin de l'année. "Aucune offre engageante n'a été reçue par Casino à ce jour, et aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet" souligne cependant le distributeur. Rappelons que le titre Casino s'était emballé en fin de séance de vendredi, sur un gain de près de 10% en bourse de Paris. Une poussée de fièvre à relier à une information des 'Echos' selon laquelle le distributeur aurait passé la vitesse supérieure dans le cadre du processus de cession de GreenYellow, sa filiale dédiée aux énergies renouvelables. Par ailleurs, sur le sujet de l'endettement, Casino a indiqué que son covenant dette brute sécurisée/ Ebitda après loyers s'établit à 2,71x, avec un Ebitda après loyers de 776 ME et une dette sécurisée de 2,1 MdsE. Les deux covenants sont confortablement respectés avec : une marge de 611 ME sur la dette pour le covenant dette brute sécurisée / Ebitda après loyers. Une marge de 208 ME sur l'Ebitda pour le covenant Ebitda après loyers/ Coûts financiers nets.

VALEURS EN BAISSE

Holcim (-1,10% à 44,70 Euros) a signé un accord engageant le Groupe Adani pour acquérir son activité en Inde, comprenant sa participation de 63,11% dans Ambuja Cement, qui détient une participation de 50,05% dans ACC, ainsi que sa participation directe de 4,48% dans ACC. Les prix d'offre correspondants de 385 INR pour Ambuja Cement et de 2.300 INR pour ACC se traduisent par un montant en espèces de 6,4 milliards de CHF pour Holcim.

Renault (-1,20% à 23,32 Euros) : Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la signature des accords pour céder 100% des parts dans Renault Russie à la ville de Moscou et sa participation de 67,69 % dans AVTOVAZ à NAMI (l'Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs).

Valneva (-20% à 9,53 Euros) a reçu de la Commission Européenne un avis d'intention de résiliation de l'accord de fourniture de son candidat vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19, VLA2001. Le contrat donne à la Commission Européenne le droit d'y mettre fin si VLA2001 n'a pas reçu une autorisation de mise sur le marché de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) au plus tard le 30 avril 2022. Selon les termes du contrat, Valneva dispose de 30 jours à compter du 13 mai 2022 pour obtenir une autorisation de mise sur le marché ou pour proposer un plan permettant de remédier à la situation de façon acceptable.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Precia, Esso, Groupe EPC, PCAS

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Michelin : JP Morgan a dégradé son avis de "surperformance" à "neutre", en visant un cours de 140 euros, contre 150 euros auparavant.

INFOS MARCHÉS

Biosynex annule 8,22% du capital.

I2PO : JP Morgan Chase & Co détient 8,39%.

EN BREF

Nicox : Andreas Segerros DG le 1er juin suite à la de fin de mandat de Michele Garufi.

Damartex : décès de Bruno Defache, Directeur Administratif et Financier.

Spartoo : contrat d'exclusivité pour le développement de la marque Aldo en France.

METabolic Explorer : signature du financement de 100 ME.