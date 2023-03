Ouverture Paris : le CAC 40 progresse en direction des 7.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 pointe dans le vert ce matin, à l'approche de 9h30 (+0,15% à 7.270 points), alors qu'il reste sur 4 séances consécutives dans le vert et sur 8 hausses lors des 9 dernières séances ! L'indice parisien va donc terminer aujourd'hui un trimestre entamé et terminé sur les chapeaux de roues, à moins de 150 points de son record historique! Entre les deux, le déclenchement d'une crise dans le secteur bancaire aura calmé les ardeurs des investisseurs. Le redressement opéré depuis plusieurs séances lui permettait, hier en clôture et à la veille de cette dernière séance du trimestre, d'afficher un gain de +12,20% depuis le 1er janvier.

Aujourd'hui, parmi la salve de statistiques à l'agenda, figurent notamment les revenus et dépenses des ménages américains en février et l'indice des prix PCE du mois dernier, très suivi par la Réserve fédérale américaine.

WALL STREET

Wall Street a poursuivi sur sa lancée de la veille jeudi, le S&P 500 s'adjugeant encore 0,53% à 4.049 pts, le Dow Jones prenant 0,43% à 32.859 pts et le Nasdaq 0,89% à 12.032 pts.

ECO ET DEVISES

Le rythme de l'inflation sur un an a ralenti en mars en France, en raison notamment d'un recul des prix de l'énergie, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation s'inscrit en hausse de 5,6% sur les douze mois à fin mars, contre 6,3% à fin février.

Les ventes au détail en Allemagne ont baissé de manière inattendue en février, de 1,3% en termes réels sur un mois, selon des données publiées vendredi par l'office fédéral de la statistique.

Etats-Unis :

- Ventes automobiles du mois de février (BEA).

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0899 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,94 $. L'once d'or se traite 1.981 $.

VALEURS EN HAUSSE

Vranken-Pommery Monopole (+0,30% à 17,90 Euros) : le chiffre d'affaires consolidé 2022 s'établit à 334,5 millions d'euros, en croissance de 11%. Avec 64% des ventes de champagnes, les marques premiums Pommery & Greno et Vranken ont connu une forte évolution. Le poids de l'export reste stable à 67% des ventes à la clientèle. Avec un Ebitda de 49 ME en 2022, le Groupe confirme la solidité de son modèle de création de valeur durable. Le résultat opérationnel courant progresse de +10,3% à 34,6 ME, après 15 ME d'amortissements et 3 ME d'investissements commerciaux dans les grandes enseignes afin de maintenir l'équilibre 1/3 France - 2/3 export. Hors incidences de cet investissement commercial et tenant compte de la variation de périmètre intervenue en 2021, la progression est de +14,6%. La marge opérationnelle courante reste stable à 10,3%. Le résultat opérationnel se monte à 34 ME (+22,7%) soit une marge opérationnelle de 10,2%. Le résultat net ressort à 10,3 ME soit une augmentation de +36,6%.

Saint-Gobain (+0,20% à 52,25 Euros) a signé un accord en vue de la cession de son activité de transformation de verre Glassolutions en Suisse, au groupe privé allemand Aequita. L'activité a généré un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2022 et emploie environ 70 collaborateurs sur son site de Kreuzlingen. Cette opération devrait être finalisée d'ici fin mai 2023. Elle s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan "Grow & Impact".

Believe (+0,40% à 9,56 Euros) a annoncé l'acquisition de la plateforme technologique indépendante d'édition musicale Sentric. Believe acquiert la pleine propriété de Sentric, qui était détenu par Utopia depuis février 2022. Cette transaction valorise Sentric à 47 millions d'euros sur une base de 100%. Cette nouvelle activité sera dirigée par l'équipe de direction actuelle de Sentric.

VALEURS EN BAISSE

Sartorius Stedim Biotech (-4,80% à 293,80 Euros) : vient de signer un bel accord en vue d'acquérir Polyplus pour une somme voisine de 2,4 milliards d'euros auprès d'investisseurs privés, dont Archimed et WP GG Holdings IV B.V., une filiale de Warburg Pincus.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Stifel conserve Equasens en ciblant un cours de 85 euros.

INFOS MARCHÉS

Legrand va racheter pour 80 ME de ses actions

EN BREF

Covivio signe 9.400 mètres carrés de nouveaux baux en Allemagne

Tour Eiffel se renforce à Paris

GTT : nouvelle commande de cuves pour 3 méthaniers