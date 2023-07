Ouverture Paris : le CAC 40 poursuit sur sa lancée ! Orpea et Casino dérapent encore

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 aura donc repris, en l'espace de 4 séances et notamment celle d'hier (+1,57%), le terrain perdu jeudi dernier (-3,13%) pour se positionner à 7.333 points. Et ce matin, il continue dans le vert, mais sur un rythme moins élevé (+0,10% à 7.342 points).

Les données de l'indice des prix à la consommation, publiées avant l'ouverture de Wall Street, ont montré qu'il n'y avait pas d'emballement inflationniste aux Etats-Unis. Le ralentissement des prix à la consommation, plus marqué qu'anticipé par les analystes, a rassuré les intervenants de marché et détendu les marchés actions américains. Ces données seront en effet prises en compte par la Réserve fédérale américaine, lors de sa prochaine réunion, pour décider de la trajectoire des taux directeurs.

Côté valeurs, les titres de la distribution sont sous les feux des projecteurs après ce qui ressemble à un avertissement de Casino en plein processus de sauvetage et l'annonce surprise de Carrefour qui reprend Match et Cora! Les titres divergent logiquement. Dans un autre secteur, Orpea lance aussi un avertissement !

WALL STREET

Le S&P500 termine sur un gain de +0,74% à 4.472 points (4.488 points au plus haut du jour). Le Dow Jones reste bien orienté avec une hausse de +0,25% à 34.347 points (34.586 points au plus haut). Le Nasdaq s'emballe de +1,15% à 13.918 points, non loin d'un plus du jour à 13.963 points.

ECO ET DEVISES

L'inflation a bien ralenti en France en juin, avec notamment un repli des prix de l'énergie et une hausse moindre de ceux de l'alimentation, d'après les données publiées jeudi par l'Insee, qui confirme sa première estimation. L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,5% sur un an en juin (après 5,1% en mai) et de 0,2% d'un mois sur l'autre après -0,1% en mai.

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice américain des prix à la production. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (11h00)

- Production industrielle en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1132 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,31 $. L'once d'or se traite 1.955 $.

VALEURS EN HAUSSE

Carrefour (+0,75% à 17,42 Euros) a conclu, ce 12 juillet, un accord avec le groupe Louis Delhaize en vue de l'acquisition des enseignes Cora et Match en France, réaffirmant son leadership sur le marché de la distribution alimentaire dans l'Hexagone. Les enseignes Cora et Match opèrent respectivement 60 hypermarchés et 115 supermarchés et emploient près de 24.000 personnes en France. Elles ont généré un chiffre d'affaires hors taxes de 5,2 MdsE en 2022 (4,3 MdsE hors essence), pour un Ebitda de 189 ME. Le parc de magasins acquis présente une très forte complémentarité géographique avec celui de Carrefour, avec des parts de marchés particulièrement importantes dans les régions Grand Est et Nord de la France, où Carrefour est peu présent. L'opération comprend l'acquisition des murs de 55 hypermarchés et 77 supermarchés. La transaction, dont la finalisation est attendue à l'été 2024, valorise les actifs acquis sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 MdsE. Elle sera relutive sur le bénéfice net ajusté par action du Groupe dès la première année.

Kaufman and Broad (+2,45% à 25,10 Euros) : Le résultat opérationnel courant s'établit à 67,7 ME (42,8 ME en 2022). Le taux de résultat opérationnel courant s'élève à 8% (7,5% en 2022). Au 1er semestre 2023, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 46 ME (31,4 ME sur la même période en 2022). Le résultat net - part du groupe ressort à 38,5 ME (22,7 ME sur la même période en 2022). Kaufman and Broad estime pouvoir atteindre les résultats suivants sur l'exercice 2023... Son résultat net part du groupe devrait progresser d'environ +20%. Le taux de résultat opérationnel courant (ROC) devrait être de l'ordre de 8% pour un chiffre d'affaires en croissance de 6 à 10%. La trésorerie nette positive devrait s'établir autour de 50 ME.

TFF Group (+4,40% à 42,50 Euros) : En 2022/2023, le chiffre d'affaires atteint 439,7 ME au lieu de 302,6 ME, soit +45,3%. L'EBITDA est de 93 ME, en hausse de 86%. Le ROC atteint 79,1 ME, x2 en valeur par rapport à 2022. Le résultat net de 54,4 ME est en hausse de 17,8 ME soit +49%. TFF Group se fixe un nouvel objectif de croissance d'activité de l'ordre de +10 % pour l'exercice 2023/2024, associé à des ratios de rentabilité opérationnelle qui devraient se maintenir à des niveaux élevés et retrouver progressivement les niveaux pré-pandémiques.

TotalEnergies (+0,45% à 52,81 Euros) , Global Infrastructure Partners (GIP), NextDecade Corporation et leurs partenaires, GIC et Mubadala, ont pris la décision finale d'investissement pour le développement de la 1ère phase de Rio Grande LNG (RGLNG), un projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) dans le sud du Texas. Cette première phase est composée de 3 trains de liquéfaction pour une capacité totale de 17,5 millions de tonnes par an (Mtpa) et des CAPEX de 14,8 milliards $. Le contrat de construction (EPC) a été attribué à l'entreprise Bechtel, et la mise en service de l'usine est prévue pour 2027. Le projet sera financé par apport de fonds propres des partenaires et par un apport de dette conclu ce jour auprès d'un consortium international de banques.

VALEURS EN BAISSE

Casino (-4,90% à 3,15 Euros) annonce une estimation de son chiffre d'affaires France réalisé au 2e trimestre 2023 et de son Ebitda France après loyers réalisé au 1er semestre 2023. Le chiffre d'affaires estimé du 2e trimestre 2023 des enseignes parisiennes et de proximité augmente de +2,6% à périmètre comparable. L'activité estimée des hyper- et des supermarchés plonge de respectivement -17% et -14% à périmètre comparable, sous l'effet notamment des baisses de prix. Pour la même période, le chiffre d'affaires de Cdiscount devrait être en baisse de -22% à périmètre comparable. La GMV baisse de -13% tandis que la GMV de la Marketplace devrait être proche de l'équilibre (-3%). L'Ebitda France après loyers du 1er semestre 2023 (hors promotion immobilière) est actuellement estimé entre -165 ME et -175 ME (+191 ME pour la même période en 2022), lié à la baisse du chiffre d'affaires et à la baisse des prix en hyper et supermarchés.

Orpea (-1,20% à 1,85 Euro) apporte ce matin au marché des informations sur sa situation opérationnelle et financière au 30 juin et sur ses perspectives de liquidité. Et la société anticipe une moindre croissance du chiffre d'affaires en 2023 et un décalage jugé "substantiel" en matière de génération d'EBITDAR pour 2023, de l'ordre de -15% à -20% par rapport à la prévision d'EBITDAR de 881 MEUR figurant dans le plan d'affaires de novembre 2022 actualisé communiqué au marché le 12 mai dernier. Orpea vise donc désormais un EBITDAR 2023 compris entre 705 MEUR et 750 MEUR.

