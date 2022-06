Ouverture Paris : le CAC 40 poursuit sa baisse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Une nouvelle franche baisse (-1,40%) touche le CAC 40 ce matin, après celle d'hier (déjà -1,40% en clôture) consécutive aux annonces de la Banque centrale européenne. Le recul du jour fait passer l'indice parisien sous les 6.300 points à 6.270 points et ce avant la publication très attendue des chiffres de l'inflation américaine. Hier, les annonces de la BCE ont largement plombé Wall Street (-1,94%). La Bourse de Tokyo vient de pour sa part de finir en baisse, après cinq séances consécutives dans le vert. L'indice Nikkei a perdu 1,49% à 27.824,29 points.

La BCE va donc cesser au 1er juillet sa politique d'achats d'obligations sur les marchés et relever ses taux en juillet d'un quart de point en précisant qu'elle n'excluait pas une hausse plus importante en septembre si l'inflation ne ralentit pas.

Au lendemain de cette décision de la BCE, le gouverneur de la BdF, François Villeroy de Galhau, déclare que le "relèvement progressif des taux d'intérêt ira jusqu'au taux neutre estimé entre 1 et 2%, peut-être au-delà."

L'autre grand rendez-vous de la semaine pour les marchés aura lieu à la mi-journée avec la publication par le département du Travail des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis.

WALL STREET

Le climat s'est alourdi jeudi à la Bourse de New York, qui a fini en forte baisse après les annonces de "faucon" de la BCE face à l'inflation, et dans l'attente fébrile des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour mai. Les investisseurs espèrent un début de stabilisation de la hausse des prix, autour de 8,3% sur un an. Les taux d'intérêts se sont encore tendus des deux côtés de l'Atlantique, dans l'anticipation du durcissement de politique monétaire de la BCE et de la Fed ces prochains mois.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 1,94% à 32.272 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 2,38% à 4.017 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 2,75% à 11.754 pts. Parmi les plus fortes baisses du jour figurent les géants de la "tech", dont Meta Platforms (ex-Facebook) qui a perdu 6,4%, Netflix (-4,9%), Apple (-3,6%), Nvidia (-3,2%) ou encore Intel (-2,9%). Alphabet et Microsoft ont perdu 2% et Amazon a abandonné 4,1%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0627$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 122,63$. L'once d'or se traite 1.844$.

VALEURS EN HAUSSE

DBV Technologies (+24% à 5,20 Euros) : en tête du SRD, alors que le marché baisse. A annoncé hier un financement par placement privé d'actions d'un montant total de 194 millions de dollars américains (correspondant à 181 ME).

VALEURS EN BAISSE

Saint-Gobain (-2,45% à 54,01 Euros) annonce un investissement d'environ 90 millions de dollars canadiens dans son usine de plaques de plâtre située près de Montréal au Canada, pour accroître ses capacités de production d'environ 40% et transformer son usine pour en faire le premier site de production de plaques de plâtre neutre en carbone en Amérique du Nord. Les nouvelles installations seront opérationnelles en 2024. L'investissement, qui accompagne une demande sans précédent sur un marché local très dynamique, consiste notamment à l'électrification du procédé de production qui utilise aujourd'hui du gaz naturel. A la finalisation du projet, l'usine sera alimentée uniquement par de l'électricité verte.

Rubis (-0,95% à 28,23 Euros) : Le management a rappelé en Assemblée Générale sa vision du développement du Groupe sur le moyen/long terme. Bruno Krief (Directeur Général Finance) a annoncé que le premier trimestre 2022 avait bien débuté avec une marge brute en hausse de 7% en Distribution et en hausse de 19 % en négoce/shipping (sous-segment de Support & Services). " Le début du deuxième trimestre est en ligne avec les progressions observées au T1, laissant augurer une bonne progression des résultats opérationnels (à structure constante) sur l'ensemble du premier semestre ", a ajouté le dirigeant.

Eiffage (-1,20% à 92,88 Euros) , au travers de ses filiales Eiffage Génie Civil et Eiffage Sénégal, a remporté en groupement le marché attribué par la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) pour la conception, la construction et l'exploitation durant 24 mois de la future usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles à Dakar au Sénégal. Le montant global du contrat s'élève à près de 146 millions d'euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Adeunis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg conserve Eutelsat avec un objectif relevé de 11 à 11,60 euros et reste à l'achat sur SES en ciblant 11,20 euros.

Berenberg reste vendeur sur Holcim avec un objectif ramené à 42 CHF, conserve Saint-Gobain avec une cible ajustée de 62 à 60 euros et conserve aussi Vicat avec un cours cible abaissé de 40 à 32 euros.

INFOS MARCHÉS

Adomos : la première période d'exercice des BSA débute demain.

EDF : les actionnaires ont privilégié le paiement du solde du dividende en actions.

Wiziboat : placement privé à 9 euros l'action.

Advicenne : mise en place d'un programme de rachat d'actions.

Euroapi dans le SBF 120 et le CAC Mid 60.

EN BREF

2MX Organic et InVivo ont conclu un accord définitif de rapprochement.

OSE Immuno : 6 experts leaders internationaux au Conseil scientifique.

IDI : Freeland s'offre le Groupe Codeur.